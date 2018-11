Temposünder: Anlieger hatten doch Recht

Rasern geht‘s jetzt auch in Aßling „an den Kragen‘. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass der Zweckverband „Kommunale Verkehrssicherheit Oberland“ mit Sitz in Bad Tölz Temposünder aufspüren soll. Dort ist Aßling schon seit drei Jahren Mitglied.

Kontrolliert wird bislang nur der sogenannte ruhende Verkehr. Ganz besonders oben am P&R-Parkplatz am Bahnhof, ob die Fahrer der dort abgestellten Autos auch die 50 Cent pro Tag bezahlt haben. Es ist ein Nullsummenspiel, sprich, die Gemeinde nimmt etwa genauso viel Geld ein, wie sie für die Überwachung ausgeben muss. Wie das bei den jetzt beschlossenen Geschwindigkeitskontrollen aussehen wird, weiß natürlich noch keiner. Beschlusslage ist seit Dienstagabend ja auch nur, beim Zweckverband Angebote einzuholen. Dann wird man sich im Gemeinderat darüber unterhalten, wie oft kontrolliert werden soll.

Alles geht zurück auf einen Antrag der CSU-Gemeinderatsfraktion „für Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung“, der Ende Oktober vergangenen Jahres gestellt wurde. An acht neuralgischen Punkten wurden daraufhin Radarmessanlagen aufgestellt. „Die Analyse der Geschwindigkeitsmesswerte ergab, dass an fünf der acht Stellen die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerordentlich häufig und gefährlich weit überschritten wird“, zog Bürgermeister Hans Fent (parteilos) die Bilanz. „Die immer wieder vorgebrachten Klagen der Anwohner sind berechtigt.“

Weil das Ergebnis der Probemessungen so sehr eindeutig war, wurde jetzt im Gemeinderat auch in keinster Weise kontrovers diskutiert, was sich auch im einstimmig gefassten Beschluss ausdrückt. Obwohl natürlich etliche Gemeinderäte bei diesem Thema etwas zu sagen hatten.

Lorenzenberg wird den Messungen zufolge ganz besonders oft von Rasern durchfahren. Sowohl von Grafing kommend, als auch nach Grafing fahrend sollen dort künftig die Autofahrer kontrolliert werden. In Aßling selbst ist die Bahnhofstraße die „Rennstrecke“. Vom Bahnhof kommend Richtung Ortsmitte sind dort die Temposünder unterwegs. Zwar hat man versucht, dort mittels baulicher Maßnahmen „abzubremsen“, genutzt hat es jedoch wenig oder sogar nichts. In Steinkirchen will man ortseinwärts alle Fahrzeuglenker kontrollieren lassen, die Richtung Aßling unterwegs sind. In Niclasreuth geht’s um jene Autofahrer, die ortsauswärts Richtung Tal viel zu oft aufs Gaspedal drücken.

Quasi begleitend zum Generalbeschluss, jetzt doch auch auf Geschwindigkeitskontrollen zu setzen, wurde entschieden, doch nochmals einen Fachplaner einen Blick auf die Messergebnisse der absolvierten Probeläufe werfen zu lassen. Wenn‘s auch in der Bahnhofstraße wenig genutzt hat, könnte es ja auch sein, dass man an der einen oder anderen Stelle doch noch auf eine Bremswirkung durch bauliche Maßnahmen setzt.

