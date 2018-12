Wäschetrockner geht in Flammen auf: Aßlinger Mutter rettet ihre Kinder

Schuld war vermutlich ein technischer Defekt

Großes Glück haben eine Mutter und ihre beiden Kinder bei einem Brand in Aßling gehabt. Gegen 7 Uhr war es am Mittwoch, 12. Dezember, zu dem Feuer in einem Kellerraum des Wohnhauses der Frau gekommen, nachdem diese zwei Stunden zuvor den Wäschetrockner angeschaltet hatte.