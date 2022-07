Fahrmanöver in Aßlinger Waschanlage: Münchnerin richtet Riesenschaden an

Von: Nina Gut

In der Autowaschanlage in Aßling hat eine Münchnerin Fahrmanöver vollzogen - mit erheblichen Folgen. © Wedel/Kirchner-Media/Imago (Symbolbild)

In der Aßlinger Autowaschanlage hat eine Münchnerin erheblichen Sachschaden angerichtet. Während die Anlage bereits ihren Dienst verrichtete, rangierte die Frau ihren Wagen.

Aßling – Die Autowäsche in einer Portalwaschanlage am 17. Juli 2021 in Aßling ist einer Münchnerin gründlich schief gegangen. Mehrfach rangierte sie unbeholfen in der Anlage, fuhr gegen Walzen und Inneneinrichtungen, bis sie einen Schaden von 16 000 Euro angerichtet hatte. Nun landete der Fall – und die Frage, wer zahlen muss – vor dem Landgericht München II.

Besagte Waschanlage in Aßling wird von der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg betrieben. Seit dem 29. April 2021 bis zum Unfall am 17. Juli 2021 hat sie über 2500 Fahrzeug schadlos gewaschen. Bis Antje H. (65, Name geändert) aus der Landeshauptstadt kam und die Walzen und sonstige Inneneinrichtungen zerstörte.

Gericht betrachtet Video der ungewöhnlichen Fahrt

Das Gericht schaute sich in der Verhandlung die Videoaufnahmen der ungewöhnlichen Fahrt an. Darauf ist zu sehen, wie die Fahrerin in die Waschbox fährt, obwohl diese bereits angeschaltet war, und dann mehrfach wild in der Waschbox herumrangiert.

Versicherung bezahlte nur 60 Prozent des Schadens

Von dem Schaden von über 16 000 Euro zahlte die Versicherung (HUK) der Münchnerin nur 60 Prozent, weil sie der Ansicht war, dass die Genossenschaftsbank eine Mitschuld an dem Vorfall trage. Die HUK trug in der Klageschrift vor, es sei tatsächlich zu „einem äußerst misslungenen Waschversuch“ der Münchnerin gekommen. Diese habe aber „die sehr unübersichtlichen Hinweise“ der Raiffeisen-Volksbanknicht verstanden.

Sie habe deshalb annähernd keine der Anweisungen beachtet. Sie habe zwar den Bezahlvorgang abgeschlossen, sei dann aber nicht in die Anlage gefahren, sondern habe erst einmal die Wäschestarttaste gedrückt. Dann habe die Anlage mit dem Waschen angefangen, anschließend sei die 65-Jährige eingefahren. Immerhin habe das Fahrzeug die Schaumvorwäsche noch teilweise erreicht, schreibt die Versicherung.

Versicherung sagt: Hinweise an Anlage ungenau

Diese war nun folgender Ansicht: Entweder dürfe das Programm nicht starten, wenn jemand sein Auto nicht reingefahren habe; oder der Mitarbeiter der Anlage hätte die Frau vom Befahren abhalten müssen; oder die Hinweise müssten genauer gestaltet werden.

Die Raiffeisen-Volksbank sah die Schuld allein bei der Münchnerin – und forderte auch die restlichen 40 Prozent der Schadensumme, das sind 6400 Euro.

Versicherung muss gesamten Schaden begleichen

Und die bekommt sie jetzt auch. Das Landgericht München II verurteilte die HUK dazu, auch die restlichen 40 Prozent zuzüglich Zinsen zu bezahlen. In der Urteilsbegründung heißt es, dass die Münchnerin in der Waschanlage „Fahrmanöver durchgeführt hat, die der Örtlichkeit nicht angemessen waren“, und hierbei die im Verkehr erforderliche Sorgfalt im Umgang mit fremdem Eigentum in einem nicht mehr nachvollziehbaren Maße außer Acht gelassen habe. Damit habe sie grob fahrlässig gehandelt.

Besonders zu Buche schlug, dass die Fahrerin die Anweisungen der Bedienungsanleitung ignoriert hat und mehrfach gegen die Walzen der automatischen Waschanlage in Aßling gefahren ist. Dazu heißt es in den Gründen: „Wer dreimal gegen Walzen einer Waschanlage fährt, weil er glaubt, hierdurch im Wege einer Touchfunktion das Waschprogramm einer vollautomatischen Portalwaschanlage nach einem Programmierungsfehler zu starten, und so an den Walzen der Anlage einen Schaden in Höhe von 16 000 Euro verursacht, handelt in diesem Sinne grob fahrlässig.“

