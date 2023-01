„Ich finde das widerlich“: Mann verschickt trotzdem Kinderpornos

Von: Anna Liebelt

Der Prozess fand vor dem Amtsgericht Ebersberg statt. © Stefan Rossmann

Weil er Nacktfotos kleiner Mädchen übers Handy versendet hat, ist ein Mann aus Aßling im Kreis Ebersberg zu fast zwei Jahren Haft verurteilt worden - auf Bewährung.

Aßling – Weil er über die Social-Media-Plattform „Whats-App“ mehrere Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt verschickt hat, musste sich ein 56-jähriger Mann am Dienstag vor Richter Frank Gellhaus im Ebersberger Amtsgericht verantworten. Laut Anklage hat der Aßlinger über ein Jahr hinweg Fotos von nackten Mädchen in freizügigen Posen mit anderen Nutzern der Plattform ausgetauscht.

Kontaktaufnahme per Teletext: Kinderpornos von Zehn- bis Zwölfjährigen bekommen

Vor Gericht zeigte sich der Mann geständig: „Ich habe das getan“, erklärte er. Über den Videotext eines Fernsehsenders habe der Angeklagte Kontakt zu anderen Nutzern aufgenommen. Von dort seien die Konversationen auf die Plattform WhatsApp gewechselt. In verschiedenen Chats und Gruppen habe der Aßlinger dann die kinderpornografischen Bilder der zehn- bis zwölfjährigen Mädchen zugeschickt bekommen oder an andere weitergesendet.

„Ich schäme mich so dafür“, betonte der 56-jährige Mann, der den ganzen Prozess über mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank saß. Richter Gellhaus hakte nach: „Haben Sie die Bilder erregt“? „Nein, ich finde das widerlich“, entgegnete der Angeklagte mit starrem Blick auf den Anklagetisch vor ihm. Er habe in den Chats nie nach Kinderpornografie gefragt, sondern diese an andere weitergeleitet. „Es war eine Riesendummheit“, entschuldigte sich der Angeklagte mit Tränen in den Augen.

„Es war eine Riesendummheit“

Währenddessen zeichnete sich Unverständnis im Gesicht des Richters ab: „Warum haben Sie die Bilder nicht einfach gelöscht?“ Darauf hatte der Angeklagte keine Antwort mehr. „Mensch, das sind doch keine Katzenvideos!“, schimpfte Richter Gellhaus schließlich sichtlich entsetzt. Doch ein Motiv des Angeklagten, für den Besitz und die Weiterverbreitung der kinderpornografischen Mittel ließ sich bis zum Ende der Verhandlung nicht erkennen.

Dies nutzte der Verteidiger zum Vorteil: „Das sind ja keine Missbrauchs- oder Sexfotos“, plädierte er. Daher forderte er eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung. Richter Frank Gellhaus folgte dem nicht. Er verurteilte den Aßlinger zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung.

