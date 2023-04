Biotope im Landkreis Ebersberg: Auf Ausgleich bedacht

Von: Josef Ametsbichler

„Wir sind vom Fach, vor Ort und gut vernetzt“: Tina Feuerbacher, Landschaftsarchitektin und stellvertretende Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbands (LPV) Ebersberg auf einer Ausgleichsfläche bei Ebersberg © Rossmann

Anlage fürs Ökokonto: Wie sich der Landschaftspflegeverband Ebersberg um Biotopflächen im Landkreis kümmert. Besuch auf einer feuchten Wiese.

Landkreis – Mit der roten Sohle ihres Gummistiefels schiebt Tina Feuerbacher prüfend ein paar Erdkrumen hin und her. „Das ist hier ein bisschen torfig“, sagt sie. Stellenweise glitzern Pfützen zwischen den Grashalmen auf der Ausgleichsfläche südlich von Ebersberg, direkt an der B 304. Seit zwei Jahren sind die 1,7 Hektar ein wachsendes Biotop für Libellen, Kröten, gebüschbrütende Vögel wie die Goldammer und für den Biber. Feuchtwiesen wechseln sich ab mit buschigen Weidenschösslingen, hindurch mäandert und verzweigt sich ein Bächlein wie ein winziges Flussdelta.

Feuchtwiesen-Biotop für KraussMaffei und BMW

17 Kilometer Luftlinie weiter im Nordwesten bauen KraussMaffei und BMW in Parsdorf bei Vaterstetten stadiongroße Produktionshallen auf die grüne Wiese. Dass sie das dürfen, hängt auch mit dem Feuchtwiesen-Biotop bei Ebersberg zusammen. Und mit Leuten wie Tina Feuerbacher. Die Landschaftsarchitektin ist stellvertretende Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbands (LPV) Ebersberg – eines selbstständigen, gemeinnützigen Vereins, der sein Büro im Landratsamt hat.

An der B 304 wurden sieben verschiedene Weidenarten auf der Feuchtwiese eingesetzt. © Rossmann

Vor drei Jahren war die Wiese an der B 304, auf der Feuerbacher gerade steht, einfach eine Wiese, die ein Landwirt mähte, wenn sie fällig war. Dann ließ die Projektgesellschaft für den Parsdorfer Gewerbepark „VGP“ das Areal ökologisch aufwerten, um es als Ausgleichsfläche für das Projekt einzusetzen. Den Landschaftspflegeverband hat VGP beauftragt, damit die Fläche auch künftig diesen Zweck erfüllt.

„Es reicht nicht, eine Wiese zu kaufen“

„Es reicht nicht, eine Wiese zu kaufen und dann nichts mehr zu machen“, sagt Feuerbacher. Der Witz bei einer Ausgleichsfläche ist nicht das Haben, sondern eben das Aufwerten. Das heißt: nicht einfach zuwuchern lassen, sondern wertvolle, heimische Arten aktiv ansiedeln, erklärt die Landschaftsarchitektin. „Und dann muss man die Fläche pflegen.“ An der B 304 haben sie sieben verschiedene Weidenarten auf der Feuchtwiese eingesetzt, daneben Blumen und Gräser, die sich auf einer voll landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht behaupten könnten. Stattdessen wird hier nur noch ein, zwei Mal im Jahr gemäht.

Mit der Pflege der Ausgleichsflächen hapert es bekanntlich andernorts gewaltig. 2018 sorgte eine Studie für Aufsehen, wonach nur 20 Prozent der aufgewerteten Flächen im Kreis Ebersberg keine Mängel hatten – die Hälfte wies sogar erhebliche auf, mancherorts fanden die Prüfer eine Müllkippe vor. Das soll sich ändern. Die Untere Naturschutzbehörde sei dabei, nachzufassen und insbesondere auf die Gemeinden zuzugehen, um diese beim Instandhalten ihrer Flächen zu unterstützen, sagt UNB-Leiter Frank Burghardt. Er räumt ein, dass die Kontrollen mangels Personal „nicht in der Breite stattfinden, wie wir sie gerne hätten“. Er betont aber auch, dass bei verlotternden Ausgleichsflächen nachgebessert werden müsse. „Geschuldet wird nicht das Anlegen, sondern ein Entwicklungsziel.“

Jüngstes Vorzeigeprojekt im Brucker Moos

Das erfüllt der gemeinnützige Landschaftspflegeverband mit seinen Flächen durchgängig, versprechen Geschäftsführer Josef Rüegg, Agrarbiologe, und seine Stellvertreterin Tina Feuerbacher unisono. „Wir bleiben dran“, sagt die Landschaftsarchitektin. „Wir sind vom Fach, vor Ort und gut vernetzt“ – etwa auch mit den Landwirten, die die Pflegearbeiten ausführten. Die Flächen begleite der LPV je nach Bedarf schon in der Planung, beim Anlegen und natürlich bei der Pflege, wie es dem Verein namentlich eingeschrieben ist. Wenn etwas in die falsche Richtung laufe, steuere man nach. Jüngstes Vorzeigeprojekt: Die Ansiedlung einer Rinderherde im wieder zu vernässenden Brucker Moos (wir berichteten). 2017 hatte der Verein zum 25-jährigen Bestehen eine Festschrift herausgegeben. Von 35 betreuten Hektar Ausgleichsflächen ist darin die Rede. Mittlerweile ist es rund doppelt so viel, sagt Feuerbacher. Das vierköpfige Team bekommt von den Gemeinden, die alle Vereinsmitglieder sind, jährlich 35 Cent pro Einwohner, vom Landkreis 55 Cent pro Einwohner.

Vor drei Jahren war diese Wiese an der B 304 einfach eine Wiese. Dann wurde sie ökologisch aufgewertet. © Rossmann

Dafür können die Gemeinden mithilfe des Verbands Ökopunkte sammeln, die sie danach für Versiegelungsprojekte wie den Straßenbau oder das Ausweisen von Wohngebieten brauchen – und müssen sich nicht selber kümmern. Warum sich die Profi-Pflege durch den LPV oder andere Fachdienstleister auszahle, erklärt die Vizegeschäftsführerin so: „Je stärker die Gemeinden ihre Flächen aufwerten, desto mehr Punkte können sie rausholen, und für umso mehr Bauvorhaben reicht die Fläche.“ Der besondere Charme an dem Modell: Es funktioniert auch im Voraus, dann sogar mit Zinsen. Und nicht nur für Kommunen, sondern auch für Privatleute und Firmen.

Mit den Ökopunkten lässt sich Handel treiben

So wie im Fall der Feuchtwiese bei Ebersberg, die Tina Feuerbacher nun entlang stapft, nachdem sie sich überzeugt hat, dass das Biotop in gutem Zustand ist. Rund ein Hektar davon ist „abgebucht“ für den Gewerbepark in Parsdorf (für den es natürlich noch zahlreiche weitere, teils artenspezifische Flächen brauchte). Der Rest steht als Ausgleich für einen zukünftigen Eingriff zur Verfügung – sofern der in derselben Naturregion stattfindet, in der auch das Biotop liegt – das nennt sich vorgezogene Ausgleichsfläche oder Ökokontofläche.

Mit diesen Punkten lässt sich sogar handeln – oder als Gemeinde für künftige Bauvorhaben vorsorgen, damit nicht Hektik und Geldschneiderei die Suche bestimmen, wenn es soweit ist.

