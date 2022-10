Aufs Handy geschaut - Bub läuft vor S-Bahn und wird mitgeschleift

Von: Michael Acker

Am Ostbahnhof lief ein Zwölfjähriger vor eine einfahrende S-Bahn, weil er mit seinem Smartphone beschäftigt war. © Bundespolizei

Unsägliches Glück hatte ein Zwölfjähriger aus dem Landkreis Ebersberg am Münchner Ostbahnhof. Abgelenkt von seinem Handy lief er geradewegs ins Gleis, wo bereits eine S-Bahn einfuhr.

Landkreis - Der Bub ging am Mittwoch, 19. Oktober, gegen 16 Uhr am Bahnsteig 5 parallel zur Bahnsteigkante und spielte dabei unentwegt mit seinem Smartphone. Er übertrat die weiße Sicherheitslinie, sodass eine einfahrende S-Bahn mehrere Warnpfiffe abgab, welche er jedoch nicht wahrnahm, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Bub wird von S-Bahn mitgeschleift

In diesem Moment rutschte der Zwölfjährige mit seinem linken Fuß von der Bahnsteigkante ab. Obwohl der Triebfahrzeugführer unmittelbar eine Schnellbremsung einleitete, klemmte sich das Bein des Buben zwischen Bahn und Bahnsteig ein, sodass er einige Meter mitgeschleift wurde. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen den Zug sowie auf den Bahnsteig.

Ersthelfer ziehen Kind zurück auf den Bahnsteig

Zwei umstehende Reisende bemerkten den Unfall und zogen das Kind zurück auf den Bahnsteig. Eine Zeugin verständigte den Notruf. Ein Kindernotarzt übernahm die Erstversorgung. Der Bub kam mit Verdacht auf Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma in eine Kinderklinik.

Bundespolizei mahnt zur Aufmerksamkeit

Die Bundespolizei warnt: Im Bereich von Bahnanlagen ist es unablässig stets aufmerksam zu sein. Die Sicherheitslinie sollte außer zum Einsteigen niemals übertreten werden, da auch von vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung ausgehen kann, die dazu geeignet ist, Personen oder Gegenstände in den Gleisbereich zu ziehen.

