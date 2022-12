In vier Metern Höhe: Auto fliegt durch die Luft

Von: Michael Acker

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle in der Zornedinger Kurve. © Feuerwehr

Ein kleines Weihnachtswunder: Bei einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sein Auto gegen mehrere Bäume prallte, ist ein junger Mann aus dem Landkreis Ebersberg nur leicht verletzt worden.

Zorneding - Für diesen Mann wird das Weihnachtsfest unangenehm in Erinnerung bleiben. Am ersten Feiertag gegen 13.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg mit seinem BMW auf der Ortsverbindungsstraße von Harthausen in Richtung Zorneding. In dem Waldstück kam er in der Zornedinger Kurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf nassem Laub ins Rutschen, woraufhin er nach rechts von der Fahrbahn abkam, meldet die Polizeiinspektion Poing.

In vier Metern Höhe: Auto prallt gegen Baum

Der junge Mann pflügte mit seinem BMW ein Verkehrsschild um und prallte gegen zwei Bäume. Danach wurde das Fahrzeug rund 30 Meter weiter geschleudert, wo es anschließend im Straßengraben ausgehebelt und in circa drei bis vier Meter Höhe gegen einen dritten Baum geschleudert wurde. Neben diesem Baum kam der Pkw zum Stehen.

Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer lediglich leicht verletzt. Der laut Feuerwehr bereits alarmierte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Nach der Erstversorgung durch den First Responder der Feuerwehr Harthausen wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Ebersberg eingeliefert.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro. Die Ortsverbindungsstraße musste für die Erstversorgung des Fahrers und für die polizeiliche Unfallaufnahme für etwa eine Stunde durch die Feuerwehren Zorneding und Harthausen komplett gesperrt werden. Im Bereich der Zornedinger Kurve ist die Geschwindigkeit auf 40 Stundenkilometer begrenzt.

