Auto überschlägt sich im Ebersberger Forst: Rätsel um Vermissten-Meldung

Von: Josef Ametsbichler, Peter Kees

Das Wrack des Unfallautos, das sich überschlagen hatte. © Peter Kees

Mehrere Feuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst rücken am späten Sonntagabend in den Ebersberger Forst aus - zu einem schweren Unfall auf der Strecke Ebersberg-Forstinning.

Forstinning/Ebersberg/Landkreis - Zu einem schweren Unfall auf der Staatsstraße zwischen Ebersberg und Schwaberwegen (Gemeinde Forstinning) mussten mehrere Feuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst am späten Sonntagabend, 3. September, ausrücken.

Unfall im Ebersberger Forst: Fahrzeug überschlägt sich und landet im Unterholz

Wie an der Unfallstelle zu erfahren war, war ein silberfarbener Pkw mit Ebersberger Kennzeichen aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen - offenbar mit hoher Geschwindigkeit. Das Fahrzeug überschlug sich und kam jenseits eines Wildschutzzauns zwischen den Bäumen zum Liegen.

Die Erstmeldung für die Feuerwehr lautete nach übereinstimmenden Angaben gegenüber der Redaktion: „eine Person eingeklemmt, eine Person vermisst“. Ein Fahrzeuginsasse wurde laut Polizei medizinisch versorgt, ob die Person befreit werden musste, war zunächst unklar. Zum Gesundheitszustand dieser mutmaßlich verletzten Person ist ebenfalls noch nichts bekannt.

Alarmierung geht von vermisster Person aus: Undurchsichtige Situation an der Einsatzstelle

Die Situation sei „undurchsichtig“ so ein Polizeisprecher, womit er sich auch auf die Vermisstenmeldung aus der Alarmierung bezog. Was es mit dieser auf sich hatte, war am Abend noch nicht klar. Die Einsatzkräfte waren gegen 22 Uhr noch mit Aufräumarbeiten und Ermittlungen beschäftigt.

Die Staatstraße 2080 durch den Forst wurde durch die anliegenden Feuerwehren gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Bei Bekanntwerden weiterer Informationen, etwa durch den Pressebericht der Polizei, wird dieser Artikel aktualisiert.

