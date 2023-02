Brenner-Zulauf: Bahn-Initiativen vernetzen sich und kündigen bundesweit Mahnfeuer an

Von Josef Ametsbichler schließen

Der Brenner-Nordzulauf im Landkreis Ebersberg und die neue ICE-Strecke Hamburg–Hannover haben einiges gemeinsam. Das finden jedenfalls die jeweiligen Bürgerinitiativen.

Landkreis – Der Blick von Aßling und Grafing aus geht Richtung Hamburg und Hannover. Auf einer neuen ICE-Trasse zwischen den beiden Großstädten sollen zwischen 2040 und 2050 die ersten Züge rollen. Was das mit dem Landkreis Ebersberg zu tun hat? So einiges, glaubt man einer Mitteilung der „Bürgerinitiative Brennernordzulauf Landkreis Ebersberg“. Was hierzulande „Trasse Limone“ heißt, ist für die Anlieger in Norddeutschland die „Y-Trasse“: Ein Gleis-Neubau abseits der bestehenden Schienenwege.

Bahn-Kritiker in Süd- und Norddeutschland mit ähnlichem Ärger

In beiden Regionen, dem Münchner Süden und dem Hannoveraner Norden, hat die Enttäuschung über die Planungen der Bahn Bürgerinitiativen auf den Plan gerufen. Und der Ärger, dem sie Luft machen, ähnelt sich. In beiden Regionen hat die Bahn ein Dialogforum für die Anrainer veranstaltet – und auch im Norden kritisieren die Trassengegner „das intransparente und unseriöse Verhalten des Konzerns“. Denn hier wie dort bekam nicht der Ausbau der Bestandsstrecke, sondern eine Neutrassierung den Vorzug.

Die Initiativen der Neutrassen-Gegner aus den Landkreisen Ebersberg (bnz-ebersberg.de) und Rosenheim (brennerdialog.de) nehmen diese Gemeinsamkeiten zum Anlass, sich mit ihren Pendants aus dem Norden (x-durch-y.de; trassenalarm.de) zu vernetzen. „Die Probleme, mit denen die Betroffenen zu kämpfen hätten, wiederholen sich“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung, es folgt eine Liste: „Orts- und Landschaftszerschneidung, dauerhafte Versiegelung von wertvollen ökologischen Flächen, bedrohte Existenzen von Landwirten und Gewerbetreibenden, zusätzliche Lärmbelastung“.

Gemeinsame Mahnfeuer geplant: Bürgerinitiativen wollen an einem Strang ziehen

Ferner kritisieren die Initiativen im Norden wie im Süden, dass die Bahn Planungsfehler gemacht und unzureichende Kostenrechnungen aufgestellt habe, möglicherweise bewusst, um die favorisierte Neutrasse durchzusetzen. „In den unterschiedlichen Abschnitten des Brennernordzulaufs differieren die Forderungen ein wenig, was aber nicht bedeutet, dass nicht alle an einem gemeinsamen Strang ziehen würden“, so die Mitteilung.

Ihren Ärger sichtbar machen wollen die Bürgerinitiativen am Samstag, 4. März. Dann sollen in vielen Teilen Deutschlands Mahnfeuer zugunsten des Ausbaus von Bestandsstrecken brennen, die vom ABBD, dem Aktionsbündnis Bahn-Bürgerinitiativen Deutschland, organisiert werden.

Das Mahnfeuer wird im Abschnitt Grafing-Ostermünchen an drei Standorten ab 18 Uhr stattfinden: Niclasreuth (Dorfstraße), Dorfen (am Anger) und in Elkofen (Oberelkofener Straße).

