Brand an Wärmenetz-Anlage Piusheim: Polizei äußert sich zu Ursache und Schadenshöhe

Von: Julian Betzl

Zur Sicherung der Brandstelle stellen Helfer am Montagmorgen Bauzäune rund um das wieder intakte Heizkraftwerk auf. Die Brandschutzmauern um das Hackschnitzellager haben wohl Schlimmeres verhindert. © Stefan Rossmann

Einen Tag nach dem Großbrand in Piusheim bei Glonn gibt es auch gute Nachrichten - und Ergebnisse der Polizei.

Piusheim – Träge und körperlos tanzen vereinzelt Rauchwölkchen in der gleißenden Montagmorgensonne. Wo sich keine 24 Stunden zuvor noch eine gewaltig schwarze Rauchsäule hunderte Meter senkrecht gen Himmel gebohrt hat, die kilometerweit sorgenvolle Blicke in Richtung der Gemeinde Baiern anzog und einen Großeinsatz von knapp 150 Einsatzkräften von 16 Feuerwehren aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim auslöste, ist es am Morgen nach dem Großbrand fast gespenstisch ruhig.

Brand in Piusheim: Nach Großeinsatz laufen die Reparaturarbeiten

Blickt man nun vom Schwaigerweg kommend an der östlichen Geländeeinfahrt auf die etwa 50 mal 20 Meter große Brandruine, sieht es eher nach (Um-) Bauarbeiten aus, die ein Bagger und eine Handvoll Handwerker an der Holzverschalung des Lagerhauses für Hackschnitzel vornehmen, in das neben einer kleinen, nun ausgebrannten Schreinerei, auch jene zwei Blockheizkraftwerke integriert sind, die für die Nahwärme- und Stromversorgung im Ort verantwortlich sind. Umrundet man den Gebäudetrakt westlich bis auf den Mühlenweg, wird das zerstörerische Ausmaß sichtbar, das die diversen Glutnester im Gebäudeinneren diesseits der Brandschutzmauer verursachten.

Die Löscharbeiten, im Bild ein Drehleiter-Angriff, dauerten mehrere Stunden lang an. Knapp 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Stefan Rossmann

Nach Rücksprache mit dem Techniker der Grundstücksbesitzer, der Obermaier und Gerg Grundstücksverwaltung KG, kann Baierns Bürgermeister Martin Riedl inzwischen Entwarnung in Sachen Wärme- und Stromversorgung vor Ort geben. Zunächst war befürchtet worden, dass etwa 50 Haushalte für längere Zeit von der Wärmeversorgung abgeschnitten sein könnten.

Entwarnung nach Furcht vor Heiznetz-Ausfall

„Ich habe mich in der Früh gleich wegen mobiler Heizcontainer informiert“, sagt Riedl der EZ am Telefon. „Aber die Techniker konnten offenbar noch Sonntagabend einen funktionierenden Normalbetrieb der Blockheizkraftwerke wiederherstellen. Der Holzgaser ist zwar defekt und der Pufferspeicher muss neu isoliert werden. Aber die Kraftwerke können derweil mit Öl betrieben werden.“ Beim Rundgang durch Piusheim bestätigen Betroffene, dass sie am Morgen warm duschen konnten.

Nur Festnetz und Internet sind flächendeckend außer Betrieb. Während ein Team der Telekom am Verteilerkasten gegenüber der Freien Schule Glonntal an einer Lösung tüftelt, erläutert Schulleiter Hartmut Lüling in seinem Büro, was diese Beeinträchtigung bedeutet: „Die Kommunikation mit Eltern, beispielsweise wegen Krankmeldungen, und Lehrern bezüglich der Vertretungspläne, ist schwierig. Die Telefonanlage haben wir auf ein, zwei Handys umgeleitet, Mails werden über private Adressen und Server verschickt.“ Die Auswirkungen des Großbrands würden die angrenzende Schule ansonsten „nicht groß tangieren. Es läuft so weit alles im grünen Bereich.“

Telefon und Internet zunächst nicht funktionsfähig

Eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt, dass sie wegen der Kunststoffe in der Schreinerei durchaus Schlimmeres befürchtet habe und die Nachbarschaft dem Wettergott sehr dankbar sei, dass der fehlende Wind ihre Gärten und Häuser von Rauch und Asche verschonte. Und auf die Internetverbindung könne man durchaus mal verzichten.

Dem kann Oliver Arlt, ein Mitarbeiter der ortsansässigen Firma Electrolyte, nur bedingt zustimmen. „Der Kundenkontakt ist ohne Telefon und Internet schon erschwert. Aber zur Not arbeiten wir aus dem Homeoffice.“

Brand in Piusheim: Schaden in Millionenhöhe, kein Verdacht auf Brandstiftung

An der Brandstelle, haben inzwischen Brandermittler der Kriminalpolizei Erding ihre Arbeit aufgenommen und dabei „keinen Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung gefunden“, wie Karl Höpfl, Leiter der Pressestelle im zuständigen Polizeipräsidium Oberbayern Nord, der EZ gestern Nachmittag mitteilt. Laut ersten Ermittlungsergebnissen habe „wahrscheinlich ein technischer Defekt im Gebäude oberhalb der beiden Blockheizkraftwerke den Brand ausgelöst“. Noch stehe eine Rücksprache mit dem Sachverständigen des LKA aus, der Schaden dürfte jedoch bis in den Millionenbereich gehen.

