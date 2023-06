„Balsam für die Bauern-Seele“: Riesenansturm auf Höfe

Von: Michael Acker

Familie Riedl und die Organisatoren der Radtour v.l.: Hans und Gitte Riedl, Ortsbäuerin Monika Hagenrainer, Kreisbäuerin Barbara Kronester, Bauernverbands-Geschäftsführerin Nicole Fischer, Ortsobmann Georg Weigl. © BBV Ebersberg

Der Andrang war enorm: Rund 1500 Teilnehmer folgten der Einladung des Bauernverbands zu einer Radtour im Bairer Winkl, bei der Bauernhöfe besucht wurden.

Baiern – „Unsere Vielfalt und unsere Arbeit können sich sehen lassen“, sagt der Bairer Ortsobmann des Bauernverbands, Georg Weigl. Was er hier anspricht, bestätigen viele der rund 1500 Teilnehmer der Radtour im Bairer Winkl. Sie sind zahlreich und von überall her erschienen, um bei bestem Wetter und in malerischer Kulisse die vom Bayerischen Bauernverband Ebersberg organisierte Route zu erkunden.

Interessierte Besucher beobachten diesen Mann beim Scheren eines Schafes im Stall. © BBV Ebersberg

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schirmherrn und Baierns Bürgermeister Martin Riedl und den stellvertretenden Landrat Walter Brilmayer fiel der Startschuss für ein informatives, sportliches und familienfreundliches Programm Acht landwirtschaftliche Betriebe bildeten Stationen der offen gehaltenen Tour: Vom Blick in den Hühnerstall über live Schnapsbrennen, Schafe scheren, einer Führung durch die hofeigene Käserei, modernster Robotertechnik im Kuhstall, erneuerbarer Energie im Biogasbetrieb und viele weitre Standbeine, haben die Bairer Landwirte stellvertretend für die Landwirtschaft im Landkreis gezeigt, wie angesagt und vielfältig die heimische Landwirtschaft ist. Die Bauernfamilien legten sich mächtig ins Zeug, um an diesem Tag Besuchern Rede und Antwort zu stehen, sie über ihre Arbeit zu informieren, Vorurteile aus dem Weg zu räumen und ihre Produkte vorzustellen.

Fahrräder über Fahrräder: Rund 1500 Teilnehmer zählte der Bauernverband eigenen Angaben zufolge bei der Radtour durch den Bairer Winkl, bei der zahlreiche Bauernhöfe besucht wurden, um hinter die Kulissen zu schauen. © BBV Ebersberg

Ein bunt gemischtes Angebot aus Informationen, kulinarischen Köstlichkeiten, Musik, kalten Getränken und guten Gesprächen lud dazu ein, eine Zeit lang bei den Stationen zu verweilen, ehe man sich wieder aufs Rad schwang, um neugierig durchs nächste Hoftor zu blicken.

Die Landwirte standen den Radfahrern, die sie auf den Höfen besuchten, gerne Rede und Antwort. © BBV Ebersberg

„Uns hat es Spaß gemacht den Besuchern zu zeigen, wie unsere Landwirtschaft aussehen kann und wie wir uns mit Herzblut engagieren. Auch die Wertschätzung der Radler uns gegenüber an diesem Tag war Balsam für die Seele und hat uns gezeigt, dass unser Berufsstand weiterhin hier gewünscht ist. Er hat seinen Platz mitten in der Gesellschaft“, so Ortsbäuerin Monika Hagenrainer. Auf die Frage, wann sich die Radltour im Bairer Winkl wiederholt, lächelt Ortsobmann Weigl nach diesem gelungenen Tag und sagt „Schauen wir mal, vielleicht in ein paar Jahren.“

