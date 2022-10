Großbrand in Heizkraftwerk: Riesige Rauchwolke über Piusheim

Von: Josef Ametsbichler, Julian Betzl

Schwer beschädigt ist das Lagergebäude, während die Löscharbeiten laufen. © Stefan Roßmann

Zahlreiche Feuerwehren aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim sind zu einem Großbrand in einer Heizanlage in Piusheim, Gemeinde Baiern alarmiert.

Update 10.22 Uhr: Die Feuerwehr bestätigt nun, dass es glücklicherweise nach aktuellem Stand keine Verletzten oder gar Toten bei dem Großbrand im BHKW in Piusheim gegeben hat. Die Einsatzkräfte melden, dass der Brand unter Kontrolle ist. Wasser aus dem nahen Bach erleichtere die Löscharbeiten. Diese werden aber wohl noch andauern.

BHKW brennt: Menschen in Piusheim ohne Heizung

Ein anderes Problem betrifft die Menschen, die in Piusheim leben, arbeiten oder zur Schule gehen: Das nun schwer beschädigte Blockheizkraftwerk ist für die Wärmeversorgung weiter Teile des Ortes mit rund 100 Haushalten notwendig. Entsprechend ist bei den Anliegern seit heute Morgen die Heizung ausgefallen, erfuhr unser Reporter vor Ort.

Update, 9.59 Uhr: Der Löschangriff der Feuerwehren auf das Holzlager läuft auf Hochtouren. Anders, als es zunächst in der Alarmierung der Feuerwehr hieß, handelt es sich dabei nicht um einen Bestandteil der Schreinerei. Vielmehr brennt das Hackschnitzel-Lager des örtlichen Blockheizkraftwerks. Auch das nahe Sägewerk ist nicht betroffen, wie zunächst befürchtet worden war.

Durch das lagernde Holz stellten sich in dem Gebäude Temperaturen an die 600 Grad ein, was den Atemschutzträgern der Feuerwehr große Anstrengungen abverlangt, war vor Ort zu erfahren. Mittlerweile sind deutlich über 100 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter Kräfte der Wehren Alxing, Baiern, Ebersberg, Glonn, Feldkirchen-Westerham, Höhenrain und Oberpframmern sowie die Polizei, Rettungsdienst, Kreisbrandinspektion und die Führungsgruppe Katastrophenschutz. Die Feuerwehr Poing nutzt eine Drohne mit Wärmebildkamera für Luftaufnahmen.

Nach ersten Informationen von Kreisbrandrat Andreas Heiß war das Gebäude bei Brandausbruch leer. Bislang ist kein Personenschaden bekannt.

Atemschutz und Drehleiter: Feuerwehr-Großeinsatz in Piusheim

Update, 9.40 Uhr:

Von der Drehleiter aus bekämpfen Atemschutzträger der Feuerwehr den Brand, der offenbar in einem Holzbau auf dem Schreinereigelände ausgebrochen ist. Unser Reporter vor Ort berichtet von weiterhin starker Rauchentwicklung, während die Löscharbeiten nach und nach intensiviert werden können. Zahlreiche Feuerwehrleute sind bereits vor Ort, dazu auch mehrere Rettungswagen. Es trifft weiterhin Verstärkung ein. Zu möglicherweise betroffenen Menschen gibt es derzeit noch keine Informationen.

Von der Drehleiter aus geht die Feuerwehr gegen den Brandherd vor. © Julian Betzl

Erstmeldung 9.20 Uhr:

Piusheim - Die Sirenen schrillten am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr durch den südlichen Landkreis Ebersberg. Über dem Bairer Gemeindeteil Piusheim zieht schnell eine Rauchwolke auf, die etwa bis nach Alxing bei Grafing zu sehen ist, berichten Augenzeugen. Nach ersten Informationen der Ebersberger Zeitung ist eine Schreinerei in Piusheim, zwischen Antholing und Glonn, in Vollbrand geraten.

Zahlreiche Einsatzkräfte aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim werden gerade für den Großeinsatz zusammengezogen. Dieser Artikel wird mit weiteren Informationen aktualisiert.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.