Lebensmotto „Das machen wir schon“: Rosi Sigl erhält Ehrenpreis

Von: Michael Seeholzer

Ehrenpreisträgerin: Rosi Sigl mit Bürgermeister Martin Riedl (li.) und seinem Vize Georg Huber. © Rossmann

Rosi Sigl ist bei der Bairer Bürgerversammlung mit dem Ehrenpreis der Gemeinde ausgezeichnet worden. Sie ist vielfältig engagiert.

Baiern – „Das ist kein Problem. Das machen wir schon.“ So zitierte der Bairer Bürgermeister Martin Riedl „das Lebensmotto“ einer Frau, die in der Kommune an vielen Stellen mitmischt. „Wir schätzen ihre Vielfältigkeit“, meinte Riedl bei der Bürgerversammlung in Netterndorf. Die Bairer wussten natürlich sofort, wer gemeint war.

Auszeichnung für herausragendes Engagement

Für ihr herausragendes Engagement erhielt Rosi Sigl aus Antholing den Ehrenpreis der Gemeinde und als Dank einen großen Blumenstrauß. Der Ehrung vorangegangen war ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss.

Die Entscheidung fiel den Räten in diesem Fall nicht schwer, wie Riedl erzählte. Sigl engagiert sich seit ihrer Kindheit beim örtlichen Trachtenverein und leistete dort selbst 25 Jahre Jugendarbeit. Seit fast 30 Jahren ist sie zudem als Pressewartin für die Trachtler tätig.

Die Antholingerin ist im Vorstand des Kirchenchors und Sängerin beim Bairer Viergesang. Darüber hinaus ist sie als Kommunionhelferin in der Kirchengemeinde tätig, kümmert sich um den Blumenschmuck in der Kirche und dokumentiert als Fotografin die Aktivitäten der Mitglieder des Gartenbauvereins. Die Sternsinger im Ort werden von ihr eingekleidet. „Für ihren Einsatz und ihre Unbeschwertheit“ gab’s jetzt den Ehrenpreis und die Blumen, die Riedl zusammen mit seinem Vize Georg Huber überreichte.

