Eine starke Truppe: Bairer Trachtler feiern und tanzen wieder

Die Bairer Trachtler lieben die Geselligkeit - aber die kam lange zu kurz. Beim ersten Vereinsabend seit langem zeigten die Tanz- und Musikgruppen endlich wieder ihr Können.

Netterndorf/Baiern – Viel zu lange hat es gedauert, dass die Bairer Trachtler sich mal wieder bei einem Vereinsabend zusammensetzen konnten. Regelrecht begierig kamen sie in den Saal beim Wirt in Netterndorf, um endlich wieder gemeinsam schöne Stunden Zeit zu verbringen.

Nach einem gemeinsamen Schnitzel mit Pommes Essen rutschten die Kinder und Jugendlichen schon unruhig auf ihren Bänken umher, als Vorstand Franz Xaver Riedl die Eltern, Großeltern und Lehrer begrüßte und das Wort erstmals an Maria Neuner übergab, die mit viel Schwung durch den Abend führte.

Dann ging es endlich los. Die „Zwergerl“-Kinder- und Jugendgruppen hatten nun ihre Auftritte. Von der Bairer Musi und dem „Ziachara“ Thomas Mayer begleitet tanzten und plattelten sie den Dätscher, das Mühlradl, den Inntaler, den Inngautanz, den Reit im Winkler und das Ripppapier. Beim Volkstanz „Kikeriki“ wurde sogar selbst mitgesungen.

Die Plattler mussten gleich drei Mal antreten

Eine große Freude ist die Aktive Plattlergruppe. Sie ist derzeit so stark, dass sie gleich drei Mal auf dem Programm standen, damit jede und jeder einmal zum Auftritt kam. Die Olympia Sternpolka, den Sulzberger Plattler und den Sterntanz hatten die „Aktiven Chefs“ Agnes Neuner und Vitus Riedl mit ihren Gruppen vorbereitet. Den meisten Applaus holte sich der schneidige junge Santino, der ganz allein mit seiner Ziach den „Bleameboarischen“ zum Besten gab. Zur Bereicherung des Abends spielte die „SonntagsDampfäMusi“ in der Besetzung von Ziach, Gitarre, Posaune und Kontrabass. Sie brachten eine schmissige Polka und versuchten sich zur Überraschung der Zuhörer am Vierstimmigen Gesang mit Zitherbegleitung. Vielleicht der neue Bairer Viergsang der Zukunft? Die Vereinskollegen werden es weiter beobachten.

Gefeiert wurde bis spät in die Nacht

Mit den Worten „Die Jugend ist die Zukunft des Vereins“ bedankte sich Vorstand Riedl bei den Eltern und vor allem bei den acht Jugendleitern für die hervorragende Jugendarbeit, sowie den ausscheidenden Jugendleitern Barbara Sigl und Stefan Zellermayr für die Arbeit der letzten zehn Jahre an der Basis mit einem Geschenk. Als Abschluss des kurzweiligen Abends plattelten alle Männer von fünf bis 60 zusammen die Ambosspolka und die Bairer Musi verabschiedete sich mit einem flotten Marsch. Die zufriedenen Gäste und müden, aber glücklichen Kinder blieben noch mehr oder weniger lang sitzen und in den verschiedensten Musi und Gesangs- Besetzungen wurde noch bis spät in die Nacht hinein gesungen und gespielt.

