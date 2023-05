Beliebte Bio-Bäckerei muss zusperren: „Ganz, ganz schlimme Zeit“

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Muss von vorn anfangen: Antonia Weiß (43) sitzt auf übrigen Mehlsäcken in ihrem Betrieb in Piusheim (Gemeinde Baiern). Dort hat die nun insolvente Glonntaler Backkultur ihren Hauptsitz – mit einem neuen Restaurant soll es besser laufen. Viele Deutsche sparen im Alltag leider am guten Essen. Antonia Weiß von der Glonntaler Backkultur © Stefan Roßmann

Mehrere Filialen und Verkaufswagen, an die 80 Mitarbeiter: Die „Glonntaler Backkultur“ ist in die Pleite gerutscht. Die Chefin trauert um ihr Lebenswerk - und wagt einen Neustart.

Baiern/Landkreis – Wenn Antonia Weiß an die vergangenen Monate zurückdenkt, sagt sie: „Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit.“ Die 43-Jährige ist Geschäftsführerin der Glonner Backkultur, einer Bio-Bäckerei, die sich über die Jahre zu einer kleinen, aber feinen Regionalkette gemausert hatte. Im März und April jagte dann eine Horrornachricht die nächste.

Die Filiale in Grafing sperrte zu, kurz darauf die Café-Bäckerei an der Wasserburger Landstraße in Trudering. Die drei Bio-Bäcker-Mobile, die über den Landkreis Ebersberg hinaus bis München, Freising und an den Ammersee etwa zu Wochenmärkten kurvten, mussten ebenfalls stillgelegt werden. Es fielen die Filiale in Glonn und das Stammhaus in Piusheim (Gemeinde Baiern). Während die Kunden noch über die Gründe rätselten, versank das Unternehmen in der Pleite. Seit April läuft offiziell das Insolvenzverfahren.

80 Mitarbeiter: „Konnten von unserem Lebenswerk gut leben“

80 Mitarbeiter hatte die Glonner Backkultur in der Spitze, so Weiß. „Wir konnten von unserem Lebenswerk gut leben“, sagt sie über sich und einen ehemaligen zweiten Geschäftsführer. Dann sagt die Unternehmerin: „Corona war der Urknall.“ Kurz vor Beginn der Krise habe sie ordentlich in die Truderinger Filiale investiert. Es folgten die Lockdowns, in denen ihr die Café-Einnahmen weggebrochen seien. Im Zuge dessen sei ihr ein Großkunde abgesprungen, eine Bio-Markt-Kette, die einen erklecklichen Teil des Umsatzes ausgemacht habe. „Es kam eins zum anderen“, sagt Weiß.

Und meint damit auch Ukrainekrieg und Energiekrise. Für ihr Vorzeige-Produkt zum Beispiel, die beliebte Dinkelsemmel, habe die Bäckerei den Preis um rund 15 Cent erhöhen müssen. Das seien nicht alle Kunden mitgegangen. „Viele Deutsche sparen im Alltag leider am guten Essen“, konstatiert Weiß. Für ihr Konzept, hochwertige Bio-Ware direkt aus der Region zu verwenden, ein existenzielles Problem.

Glonntaler Backkultur: Unternehmerin droht Privatinsolvenz

Für die Unternehmerin hat die Pleite ihrer GmbH private Folgen, erzählt sie. So habe sie etwa für Corona-Darlehen bürgen müssen, die ihre Firma nicht zurückzahlen kann. „Wahrscheinlich muss ich in die Privatinsolvenz, und das nach 15 Jahren Selbstständigkeit“, sagt die 43-Jährige. „Aber es hilft ja nichts. Alles, was ich hatte, habe ich in die Firma gesteckt. Jetzt habe ich nichts mehr.“

Insolvenz: So soll es in Piusheim weitergehen

Doch das stimmt zum Glück nicht ganz. Zwei Dinge hat Antonia Weiß auf jeden Fall noch: Hoffnung und einen Plan. Denn während ihre Bio-Bäckerei durch das Insolvenz-Fegefeuer geht, stellt die Geschäftsführerin ein neues Unternehmen an alter Stelle auf die Beine: Schon im Juni soll, wenn alles glatt geht, in Piusheim die „Glonntaler Bio-Manufaktur“ eröffnen. Keine Bäckerei mehr, sondern eine reine Gastronomie mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, erklärt die Geschäftsführerin. Dafür habe sie mit Christopher Hinze und Gabriela Grünberg zwei Bio-Spitzenköche gewinnen können. Und in Person einer langjährigen Stammkundin eine Investorin, die ihr beim Neustart finanzielle Rückendeckung gebe. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Weiß. Das bedeute schließlich auch, dass sie mehr als ein halbes Dutzend ihrer Mitarbeiter weiterbeschäftigen könne. Abgesehen von der Filiale in Glonn, die die Herrmannsdorfer Landwerkstätten übernommen hätten, sei das sonst nicht gelungen.

Aus für regionale Bio-Bäckerei löst im Landkreis Ebersberg Bedauern aus

Das Ende für die Bäckerei löst in der Region Bedauern aus. Antonia Weiß spricht von vielen Kunden, die um ihre Backwaren trauerten. Das Bedauern ist nicht nur kulinarisch, sondern ganz pragmatisch. „Der Betrieb war schon ein Aushängeschild für unsere Gemeinde. Das ist ein Verlust“, sagt etwa Baierns Bürgermeister Martin Riedl. Und fügt an: „Für uns als kleine Gemeinde ist jeder Gewerbebetrieb wichtig.“ Und in der Gemeinde Egmating, wo sie künftig Sonntags wieder in den Nachbarort zum Semmelnholen müssen, weil das Bio-Bäcker-Mobil Geschichte ist, sagt Bürgermeisterin Inge Heiler: „Das ist sehr schade, weil das Angebot gut angenommen wurde.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.