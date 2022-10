Kopfbedeckungen und meditatives Arbeiten: Die Hutmacherin aus Baiern

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Mit Stecknadeln wird der Hut auf dem Holzkopf in Form gehalten, während er über Nacht trocknet. © Stefan Rossmann

In Baiern hat Margreth Bilger ihre kleine Werkstatt. Die Hutmacherin verkauft ihre Werke auf Märkten in der Region.

Baiern – Das Maßband um den Hals baumelnd, sitzt Margreth Bilger an ihrer Nähmaschine. Immer im Kreis, näht sie die Strohborte zusammen, die auf der Haspel neben ihr aufgewickelt ist. Erst ganz locker, dann mit Druck – für die Weite.

„Es ist schön zu sehen, was man den ganzen Tag gemacht hat und was dabei rausgekommen ist“, sagt die 58-jährige Frau aus Baiern, als sie den fertigen Strohhut aus der Maschine nimmt.

Bilger: „Ich wusste nicht, dass das so ein kreativer Beruf ist“

1981 hat Bilger ihre Lehre zur Hutmacherin angefangen. In Lindenberg im Allgäu. „Ich wusste gar nicht, dass das so ein kreativer Beruf ist“, sagt sie und lacht. „Bei uns gab’s halt die Hutfabrik, und ich bin da hin.“ Nach ihrer Ausbildung verschlug es sie in verschiedene Betriebe, vom Allgäu nach München, wo sie sich selbstständig machte. „Aber ich wollte wieder aufs Land“, sagt Bilger, weshalb sie 2007 nach Großesterndorf in der Gemeinde Baiern zog.

Nur solange er warm und weich ist, lässt sich ein Filzhut-Rohling formen. Hutmacherin Margreth Bilger hilft deswegen mit nassem Lappen und Bügeleisen nach. © Stefan Rossmann

Sie nimmt eine Schere und schneidet auf der Rückseite des Strohhuts, für den sie gerade eine gute Stunde an der Nähmaschine gesessen hat, ein Stück vom Rand ab. Schöner sei es zwar, meint sie, wenn der Rand überall gleich breit ist, so könne er aber durch Bewegung nicht ins Gesicht rutschen. Beim nächsten Hut lässt sie den Rand dann eben wieder ganz. „Das Tolle ist, man kann so viel variieren“, schwärmt Bilger von ihrem Beruf.

Hutfabrik: Arbeitsschritte werden aufgeteilt

In der Fabrik, in der sie gelernt hat, habe sie viele gleiche Hüte gemacht, die Arbeitsschritte waren unter den Mitarbeitern aufgeteilt. „Das ist schon toll, dass ich jetzt alles selber machen kann“, sagt die Allgäuerin.

Dabei ist das Hutmacher-Handwerk ein aussterbender Beruf. „Die Hüte kommen wieder, grade im Sommer sind sie sehr gefragt“, weiß die Hutmacherin. Von ihrer Zunft gibt es jedoch immer weniger: am Tegernsee gibt es noch einen, oder in Regensburg, zählt sie auf. Auf der anderen Seite sei sie aber auch ganz froh, nicht zu viele Konkurrenzbetriebe in der näheren Umgebung zu haben, schmunzelt sie.

Strohhüte, Filzhüte, Stirnbänder, Schieberkappen: Bei Bilger wird man fündig

Fertig ist der Strohhut noch nicht: Erst muss der Rand gebügelt werden, dann das Kopfteil nass gemacht und über Nacht auf den Holzkopf gesteckt werden, damit er seine runde Form bekommt und behält. Erst dann wird er geschmückt und bekommt ein Futterband.

Aber nicht nur Strohhüte stellt Bilger her. Filzhüte, Stirnbänder, Schieberkappen – was das Kopfbedeckungsliebhaberherz begehrt, bei Bilger wird es fündig.

Manchmal muss sich Bilger selbst daran erinnern, auch „normale“ Hüte zu machen. © Stefan Rossmann

Bilger: „Strohhüte machen am meisten Spaß“

„Die Strohhüte machen halt am meisten Spaß“, verrät Bilger ihre Vorliebe. „Mit den Blumen und dem Weizenstroh. Da kann man so richtig Sommerlaune ausdrücken.“

Jetzt, wo es Richtung Winter geht, sind aber eher die Filzhüte gefragt. Und für die braucht es ziemlich Kraft: Die Stumpen – so heißen die Damenhut-Rohlinge – müssen erst geweitet werden. Dazu zieht Bilger sie über ein erhitztes Eisen. Die Capeline – aus denen die Herrenhüte werden – sind von Haus aus weiter.

Filzhut: Wenn er perlt, „ist er durch“

Anschließend legt sie die unförmigen Filzrohlinge über einen Topf mit kochendem Wasser. Dafür hat sie extra eine Herdplatte auf ihrem Nähtischchen stehen. Wenn sich auf der Oberseite des Stoffes Wasserperlen bilden, „ist er durch“, erklärt Bilger.

Dann muss es schnell gehen: Den Rohling über einen Holzkopf ziehen und in Form bringen, denn nur solang er warm und weich ist, lässt er sich formen. Bilger drückt den Filz eng an die Holzform an, steckt ihn mit Stecknadeln in Form und geht mit einem nassen Lappen und dem Bügeleisen noch mal drüber, um den Hut in seine endgültige Form zu bringen. Dann schneidet sie den Rand ab, näht ihn um und bügelt auch ihn in Form.

Bilger: Hüte machen ist eine meditative Arbeit

Ist die Hutmacherin zufrieden mit dem Ergebnis, muss der Hut über Nacht trocknen. „Manchmal muss man einfach bis zum Schluss warten“, erklärt Bilger, „vielleicht wird was anderes draus, als ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber so richtig daneben gegangen ist bisher noch nichts.“

Die Strohhüte machen der Hutmacherin am meisten Spaß. Da könne sie ihre Sommerlaune ausdrücken. © Stefan Rossmann

Es sei eine sehr meditative Arbeit, bei der man aber auch viel Geduld mitbringen müsse. Wenn Bilger die gerade nicht hat, dann werden eben Stirnbänder genäht: „Bei denen sieht man schneller ein Ergebnis und das macht Mut, was auszuprobieren“, erzählt sie lächelnd.

Bilger: Vor allem außergewöhnliche Hüte machen Spaß

Vor allem die außergewöhnlichen Hüte herzustellen, macht der 58-Jährigen Spaß. „Manchmal muss ich mich dann selber dran erinnern, auch noch was normales zu machen“, sagt sie und lacht.

Ihre Hüte verkauft Bilger auf Märkten in der Region. Für einen Filzhut verlangt sie zwischen 85 und 95 Euro, je nachdem, ob sie die Näharbeiten mit der Hand oder der Maschine erledigt hat. „Das ist alles Handarbeit, und jedem steht was anderes“, erklärt sie. „Wenn dann Leute kommen und sehen, der Hut steht mir und alles passt, dafür lohnt sich die Arbeit.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.