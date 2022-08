Vom Kapselkaffee zum Sternenhimmel

Von: Raffael Scherer

Irmgard Maier (23) aus Baiern hat das Hobby ihrer Großmutter übernommen. Sie stellt Dekosterne aus Plastikmüll her. © Privat

Kaffeekapseln sind umstritten. Zwar sorgen sie für Genuss in der Tasse, doch stellen sie auch ein Umweltproblem dar. Irmgard Maier aus Baiern hat die Lösung

Baiern – Aus Kaffeekapseln und Portionssahnebechern hübsche Dekosterne für einen guten Zweck basteln: Diese Hobby liegt bei den Maiers in der Familie. Irmgard Maiers Großmutter hatte die Wiederverwertung vor über 30 Jahren in der Reha gelernt und als neues Hobby lieb gewonnen. Klar, dass die mittlerweile 23-jährige Enkelin aus Baiern ihr seit Kindertagen dabei helfen durfte. Die fertigen Sterne spendete ihre Großmutter der gemeinnützigen Organisation „Sternstunden“, wo diese beim Christkindlesmarkt in Nürnberg auf Spendenbasis verkauft wurden.

Als dann 2017 Maiers Oma starb, lagen daheim noch ein paar angefangene Sterne herum. Diese wegzuwerfen brachte die Enkelin nicht übers Herz. Also vollendete sie die kleinen Kunstwerke selbst und beschloss dabei, die Familientradition für Sternstundenspenden fortzuführen. Kaffeekapseln gab es am Automaten in ihrer Arbeit als Groß- und Außenhandelskauffrau im Telefonverkauf ohnehin genug.

Dekostern, der einmal eine Kaffeekapsel war. © Privat

Anders die Portionssahnebecherchen: Die kriegt die 23-Jährige von umliegenden Cafés, Bäckereien und Wirtschaften wie etwa in Baiern, Antoling, Glonn und Brückmühl. „Die sammeln die extra und rufen mich dann an, wenn sie wieder welche haben“, so die Absprache.

Gebastelt wird nicht nur zu Weihnachten

Nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über bastelt Maier ihre Sterne: An dem einen Abend wird der Boden der Kapseln entfernt und das Material geschnitten, am nächsten die einzelnen kleinen Sterne zu einem Großen zusammengefädelt. „Ich mach das immer, während der Auflauf im Ofen drin ist oder nebenbei beim Fernsehschauen“, erklärt sie.

Mit der Pandemie, und der damit einhergehenden Absage der Christkindlmärkte, mussten dann auch Maiers Sterne künftig online statt vor Ort vertrieben werden. Mittlerweile hat sie dazu die Instagram-Seite „@Dosensterne – Irmis Bastelwelt“ ins Leben gerufen, zwischendurch wusste sich die 23-Jährige auch via Ebay zu behelfen. Die Einnahmen gehen weiterhin zu „eine Million Prozent“ an „Sternstunden“.

Mundpropaganda ist im Vertrieb nicht zu schlagen

Doch nichts schlägt die Mundpropaganda: „Von den Sternen weiß immer irgendwer von irgendwem“, so Maier. Gab es die Basteleien zunächst nur für Familie und Freunde, melden sich mittlerweile auch ganzjährig Kollegen, Freunde von Freunden und Fremde mit ihren Bestellungen: „Auch, als ich beim Flohmarkt ein paar Sterne dabei hatte, meinte immer jemand ,das sag ich gleich meiner Tante oder Freundin’“, erinnert sich Maier strahlend.

Bereits jetzt im Hochsommer hat sie schon die ersten Bestellungen für die Weihnachtszeit auf dem Tisch: „Ich brauch ja ein bisschen Planung. Nicht, dass ich im Dezember noch 500 Sterne daliegen habe und nicht weiß wohin damit“, erklärt sie.

Große Nachfrage: Irmgard Maier gehen die Kaffeekapseln aus

Besondere Farbwünsche kann sie dabei nicht annehmen, schließlich variieren stets die Farben der verfügbaren Kaffeekapseln. „Einer sagt ,zehn’, und dann such ich ihm eben zehn Passende raus“, so ihr Konzept.

Die recycelten Sterne erfreuen sich mittlerweile so großer Beliebtheit, dass Maier langsam die Kaffeekapseln ausgehen: „Da ist die Nachfrage größer als bei den weißen Sahnebechern, da gibt es unendlich viele verschiedene Farben und Sorten“, erklärt sie und fügt hinzu: „Bevor Leute mit einer Kaffeemaschine die Kapseln wegschmeißen und ich gleichzeitig froh wäre, wenn ich welche hab, wäre es doch schade drum.“

Kapselkaffeetrinker, die Maier bei ihrer Arbeit unterstützen wollen, dürfen sich gerne via Email an: irmisbastelwelt@gmail.com melden.

