Achtjähriger nach Faustschlägen traumatisiert

Von: Helena Grillenberger

Klares Urteil vor dem Amtsgericht Ebersberg © Stefan Rossmann

Brutale 19-Jährige werden am zweiten Prozesstag verurteilt. Achtjähriges Opfer musste vor Gericht aussagen.

Baldham/Ebersberg – Mit heftigem Kopfschütteln und verschränkten Armen saßen zwei Angeklagte vor Richter Dieter Kaltbeitzer im Ebersberger Amtsgericht. Dort mussten sich die beiden 19-Jährigen aus Markt Schwaben verantworten, weil sie einem Achtjährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben sollen (wir berichteten).

Zweiter Verhandlungstag

Am ersten Verhandlungstag vor zwei Wochen fiel es Richter Kaltbeitzer schwer, den Tathergang genau zu rekonstruieren. Aufschluss sollte daher das achtjährige Opfer bringen, das nun vor Gericht aussagte. Der Anklage vorangegangen war eine Auseinandersetzung der beiden 19-Jährigen mit dem Jungen am Abenteuerspielplatz in Baldham. Dort soll der Schüler dem Hund der Angeklagten mit seinem Roller über die Pfote gefahren sein. Die 19-Jährige sollen den Buben daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und schritt ein. Da die Ukrainerin jedoch kein Wort Deutsch versteht, zeigten die beiden 19-Jährigen der Frau den Mittelfinger und gingen wieder zurück zum Jungen. Dort riss der Jugendliche dem Kind den Roller aus der Hand und warf ihn ins Gebüsch, währenddessen schlug die junge Frau erneut zu. Dass er der Ukrainerin den Mittelfinger zeigte, gab der 19-jährige Angeklagte schon am ersten Verhandlungstag zu. Auch dass er dem Jungen den Roller weggenommen hatte.

Angeklagte müssen Gerichtssaal verlassen

Seine Freundin gab sich jedoch nicht so gesprächig. Sie bestritt, den Jungen geschlagen zu haben: „Ich schlage keine Kinder“, erklärte sie. Erst auf eindringlichen Rat von Richter Kaltbeitzer gestand die Angeklagte einen Schlag gegen den Jungen. Dennoch forderte der Staatsanwalt, auch aufgrund des ärztlichen Befundes, den Schüler als Zeugen zu hören. Da der Achtjährige von dem Vorfall stark traumatisch belastet sei, mussten die beiden 19-Jährigen für die Dauer seiner Aussage den Gerichtssaal verlassen. „Ich bin mit meinem Roller gefahren, der Hund ist neben mir gelaufen“, erklärte der Junge nun den Ablauf des Geschehens. „Ich habe ihn nicht berührt“, betonte er dabei. Aus dem Nichts sei dann der junge Mann auf ihn losgegangen, hätte ihn angeschrien und seinen Roller ins Gebüsch geschmissen. „Die Frau hat mir dann ins Gesicht geschlagen“, sagte der Bub, der sich seit der Auseinandersetzung in psychologischer Betreuung befindet. Das Paar hätte daraufhin die beistehende Ukrainerin beleidigt, ehe der junge Mann zum erneuten Schlag gegen den Schüler ansetzte. „Es hat sehr weh getan“, flüsterte der Junge, dem es schwer fiel über die Tat zu reden.

Richter Dieter Kaltbeizer konfrontierte die beiden Angeklagten mit der Aussage des Kindes. Unter Kopfschütteln und mit verächtlichem Lachen erklärte die junge Frau, der Junge lüge „Aber sie haben doch letztes Mal einen Schlag gestanden“, erklärte der Richter in Richtung der jungen Frau. Doch diese konnte sich plötzlich an nichts mehr erinnern. „Ich weiß es nicht“, konterte sie auf weitere Fragen von Staatsanwalt und Richter. Für die war die Sache hingegen eindeutig. „Ich nehme zweifelsfrei an, dass sie den Jungen geschlagen haben“, sagte Richter Kaltbeitzer.

Geldstrafe und Freizeitarrest

Angesichts der Vorstrafen der beiden Angeklagten forderte der Staatsanwalt schließlich eine Geldauflage von 100 Euro für den jungen Mann und ein Wochenende Freizeitarrest für die junge Frau. Richter Dieter Kaltbeitzer sah dies als erzieherisch angemessen und verurteilte das Paar nach der Forderung des Staatsanwaltes. „Wenn es auf diesem Spielplatz keinen Schlag gegeben hätte, warum ist der Junge dann so traumatisiert“, begründete er seine Entscheidung nach dem Urteil.

