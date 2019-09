Beschluss fehlt, dennoch wird gebaggert

Am neuen Gewerbepark Parsdorf haben die Arbeiten begonnen

In der nächsten Woche am 17. September werden sich die Gemeinderäte im Vaterstettener Bauausschuss mit dem Bebauungsplan für den neuen Gewerbepark nördlich der A 94 in Höhe von Parsdorf beschäftigen. Aber: Derzeit wird bereits Erde abgeschoben.