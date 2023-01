Als der spätere Papst zu Gast im Landkreis war - und eine Kirche weihte

Von: Susanne Edelmann

In Baldham erinnert man sich noch gut an die Weihe der Kirche Maria Königin 1979 durch Kardinal Joseph Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI.

Baldham – Der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. löst bei den Gläubigen der Baldhamer Pfarrei „Maria Königin“ gemischte Gefühle aus. Zwar sieht man auch hier den konservativen Geistlichen in vielerlei Hinsicht durchaus kritisch (siehe Kasten unten), andererseits verbinden viele Baldhamer mit Benedikt schöne Erinnerungen, die die Weihe ihres Gotteshauses betreffen.

Am 30. September 1979 um 9.15 Uhr betrat der damalige Kardinal Joseph Ratzinger, Erzbischof von München und Freising, in Begleitung des Baldhamer Pfarrers Martin Thurner und Ministranten die neue Baldhamer Kirche „Maria Königin“, um sie mit einem Festgottesdienst zu weihen. „Das war ein großes Fest, viele Leute sind von außerhalb gekommen, der Kardinal wurde mit Begeisterung empfangen“, erzählt Hannelore Danner, damals Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Sie selbst habe Ratzinger im Pfarrsaal kurz getroffen: „Ich habe ihn gegrüßt und er hat zurück gegrüßt, das war’s. Er wirkte sehr schüchtern.“ Ihren Mann habe die Predigt des Kardinals besonders beeindruckt: „25 Minuten hat er völlig frei und ohne Skript geredet.“

Als schüchtern hat auch Johanna Grzonka den Kardinal in Erinnerung: „Nach dem Gottesdienst und einem Rundgang ist er schnell wieder verschwunden, er wirkte etwas scheu.“ Ihr Mann Martin hatte damals ein Video von der Kirchenweihe gedreht, das auf dem YouTube-Kanal des Pfarrverbandes Vaterstetten verfügbar ist.

Viele Erinnerungen an diesen denkwürdigen Tag hat auch Manfred Angerer, der die Kircheneinweihung als einziger offizieller Fotograf im Bild festgehalten hat. „Das Ordinariat wollte mir extra eine Einweisung geben, wann ich fotografieren darf, ohne die Liturgie zu stören“, schmunzelt er. „Aber unser Pfarrer Thurner sagte: „Herr Angerer war 18 Jahre Ministrant, der kann das!“ Daraufhin musste ich dann doch nicht mehr ins Ordinariat.“

Angerers Bilder hängen im Gotteshaus und im Pfarrzentrum und werden immer noch gerne betrachtet. Und sie zeigen ein kurioses Detail: Im Laufe des Weihetages zog sich der Kardinal mehrfach um und trat in Baldham in insgesamt fünf verschiedenen Gewändern auf.

Zum 85. Geburtstag von Papst Benedikt hat Angerer ihm einen Brief mit einigen Fotos von damals in den Vatikan geschickt. Dafür bekam er ein Dankesschreiben – genau wie Baldhams Diakon Helmut Wetzel (82), der ebenfalls gratuliert hatte. Wetzel hat genau wie Benedikt am 16. April Geburtstag. Und noch etwas verbindet die beiden: Wetzel wurde 1979 von Kardinal Joseph Ratzinger zum Diakon geweiht, „zusammen mit zehn anderen, deshalb wurden wir ihm als Fußballmannschaft vorgestellt“, erzählt Wetzel schmunzelnd.

Er hat Benedikt 2006 wieder getroffen, da war der frühere Kardinal schon zum Papst gewählt worden und zum Deutschlandbesuch angetreten. Bei der Messe in München-Riem war Wetzel einer von 900 Kommunionhelfern: „Das war ein Ehrendienst und ein Höhepunkt für mich“, sagt Wetzel, der sogar im Bildband „Papst Benedikt XVI. in Deutschland“ verewigt wurde.

Hintergrund: Der Fall Peter H.

Grafing – Ein umfangreiches, unabhängiges Gutachten der Münchner Kanzlei WSW zum Umgang des Münchner Erzbistums mit Fällen von Kindesmissbrauch brachte Benedikt XVI. Anfang 2022 schwer in Bedrängnis – auch was sein Handeln im Landkreis Ebersberg anging. So hatte er den erwiesenermaßen pädophilen Geistlichen Peter H. nach Grafing gelassen. Dort war er von 1982 bis 1985 Seelsorger und verging sich an mehreren Kindern. „Überwiegend wahrscheinlich“ habe Kardinal Ratzinger zuvor über die Neigungen und Taten des Priesters Bescheid gewusst, so das Gutachten. Der emeritierte Papst hatte solches Wissen bestritten – er habe den Priester nicht gekannt und keine Erinnerung an den Fall. An einer für das Gutachten entscheidenden Sitzung habe er nicht teilgenommen. Sitzungsunterlagen lassen allerdings darauf schließen, dass es sich dabei um eine Falschaussage handelte. ja