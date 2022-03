Heißer Sonntag für die Feuerwehr: Zwei Großbrände nahezu zeitgleich in Baldham

Von: Michael Acker

Dieses unbewohnte Einfamilienhaus in der Waldstraße in Baldham brannte nieder. Verletzt wurde hier niemand. © Stefan Rossmann

Fast zeitgleich mussten Feuerwehren am Sonntagnachmittag zu zwei Großbränden in Baldham ausrücken. Vier Menschen wurden laut Polizei verletzt.

Baldham - In der Waldstraße in Baldham brannte am Sonntag, 20. März, ein unbewohntes Einfamilienhaus komplett nieder, in der Rossinistraße brach ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus. Hier wurden laut Polizei Poing vier Personen, die sich in dem Mehrfamilienhaus aufhielten, durch die Rauchgase verletzt. Eine Personen musste nach Angaben von Augenzeugen mit einer Leiter aus dem obersten Stockwerk gerettet werden.

In einer Erdgeschosswohnung dieses Mehrfamilienhauses in Baldham brach ein Feuer aus. Vier Personen, die sich in dem Gebäude aufhielten, wurden verletzt. © Stefan Rossmann

Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Unglücks vor dem Haus, so ein Polizist. Über die Brandursache herrscht in beiden Fällen Unklarheit. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Vaterstetten, Hergolding-Parsdorf, Weißenfeld, Haar, Zorneding und Pöring.

