Brücken unter Notendruck

Nicht jeder Riss ist gleich gefährlich. Aber die Gemeinde Markt Schwaben will bei den Brücken jetzt genauer hinschauen.

Markt Schwaben – Die Morandi-Brücke im Westen Genuas brach vor etwa mehr als einem Monat zusammen. Am 14. August war das genau. Der Grund für den Einsturz war möglicherweise ein gerissenes Tragseil, heißt es inzwischen. Zu dieser Einschätzung kommt jedenfalls die Unfallkommission.

Brücken in dieser Dimension (sie war immerhin vierspurig und etwa 1200 Meter lang), gibt es allenfalls in Großstädten. Im Landkreis Ebersberg ist nichts Vergleichbares da. Schon gar nicht in der Marktgemeinde Markt Schwaben. Die Gemeinde im Landkreisnorden verfügt selber über fast 20 Brückenbauwerke, von denen 15 unter kommunaler Aufsicht stehen. Nicht darunter fallen die beiden größten Brücken der Gemeinde, die Geltinger bzw. die Finsinger Unterführung, die dem Staatlichen Bauamt Rosenheim unterstehen.

Was die kommunalen Brücken angeht, so werden sie von Mitarbeitern des Bauamtes und von extern beauftragten Ingenieuren regelmäßig unter die Lupe genommen. Hauptuntersuchungen gibt es laut Vorschrift alle sechs Jahre, Zwischenkontrollen alle drei Jahre. Und mindestens einmal im Jahr unternimmt Bauamtsmitarbeiter Andreas Popp mit fachmännischer Begleitung zusätzlich eine Sichtprüfung.

Alle Beobachtungen und Erkenntnisse fließen letztlich in einem Akt je Brücke zusammen. Sei es die Walkbrücke im Grenzbereich zwischen Markt Schwaben und Forstinning, sozusagen das Problemkind derzeit, oder seien es die vier Fußgängerrücken im Burgerfeld, die Hennigbachbrücken am Erlberg, im Habererweg, Im Angerl, in der Nagelschmidgasse, in der Heilmaierstraße oder beim Abenteuerspielplatz, die drei Brückenbauwerke im Postanger oder, last not least, die Fußgängerbrücke beim örtlichen Bahnhof hinüber ins Burgerfeld.

Für alle Bauwerke, die auch nach einer DIN-Norm als Brücken definiert werden, gibt es sozusagen Zeugnisse, berichtet Uwe Müller, der für dieses Thema zuständige Mann im Bauamt. Zeugnisse mit Noten analog denen, die man aus den Schulen kennt. Positiv: Die Brücken weisen derzeit Benotungen auf, die allesamt eine 2 bzw. eine 3 vor dem Komma haben.

Mit einer Ausnahme: Die Brücke im Zuge der Walkstraße. Jene Brücke also, bei der sich Markt Schwaben und Forstinning noch immer nicht einig sind, in wessen Zuständigkeitsbereich sie überhaupt liegt und wer für die dringend erforderliche und von niemandem ernsthaft bezweifelte Sanierung die Kosten zu tragen hat. „Das Thema Walkbrücke ist Chefsache“, sagt Uwe Müller. Weil sein Chef, Georg Hohmann, jedoch erst wieder in den nächsten Tagen – nach monatelangem Ausfall - zurückkehren wird an seinen Schreibtisch, sei eine Lösung des Konflikts noch nicht herbeigeführt worden. Für schwere Fahrzeuge ist sie jedenfalls nach wie vor gesperrt. Der kritische Zustand der Brücke draußen im Moss kommt letztlich auch in ihrer Benotung zum Ausdruck: 4,0.

Bei diesen Prüfungen bzw. Benotungen geht es darum, die Bauwerke nicht nur nach offensichtlich erkennbaren Schäden (Widerlager, Beläge, Geländer) oder Sulfatierungen, also Angriffe durch Streusalz, zu untersuchen, sondern auch Risse zu erkennen und zu bewerten. Aber: „Nicht jeder Riss ist wirklich ein Riss“, so Uwe Müller. Diese Arbeit werde gewissenhaft gemacht, weil es „ein sensibles Thema“ sei – und das nicht erst seit Genua, heißt es. Schon alleine aus Selbstschutz sei man penibel hinter den Dingen her, denn die kommunale Aufsicht prüfe genau, ob Gemeinden ihre Brücken entsprechend den Vorschriften unter Kontrolle haben. Kurzum, und auch das ist positiv: Die Brücken sind derzeit in Schuss. Wenngleich Sanierungsbedarf mehr oder weniger fast immer irgendwo besteht.

Zwei Brücken werden in absehbarer Zeit jedoch, obwohl sie eine 3,0 im Zeugnis stehen haben, abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden: Die Hennigbachbrücken im Zuge der Nagelschmidgasse und Im Angerl. Das hat in erster Linie mit der geplanten Renaturierung des Hennigbachs in diesem Bereich zu tun. Bekanntlich soll das Ufer in Teilabschnitten des Bachs wieder ein natürlicheres Aussehen bekommen. Damit dieses Vorgehen wirklich auch wirken kann, müssen die Durchlässe erweitert werden, so Müller.

Ein Zeitfenster dafür gibt es übrigens noch nicht. Frühestens in einem Jahr könnte begonnen werden, so die vorsichtige Einschätzung des Rathausmitarbeiters. Beim Hennigbachprojekt sind bis dato noch nicht einmal alle erforderlichen Grundstücksverhandlungen abgeschlossen.

Vor einigen Monaten, lange vor dem Unglück in der norditalienischen Hafenstadt, kam der Begriff Brückenkataster schon mal in die Debatte des Marktgemeinderates. Dabei geht es darum, die jeweiligen Ordner für die einzelnen Brücken der Marktgemeinde elektronisch zu erfassen und so für jeden Mitarbeiter zugänglich zu machen, der mit dem Thema betraut ist.

Bei der Digitalisierung gehe es jedoch nicht um ein reines Einscannen der Dokumente, sondern um eine Datenerfassung, die es künftig ermögliche, mithilfe der EDV leichter und gezielter Auswertungen vorzunehmen oder zum Beispiel Vergleiche anzustellen. Diese Digitalisierung würde die Kontrolle der Brücken erheblich verbessern, heißt es.

Hausintern habe das Brückenkataster jedoch nicht die höchste Priorität, weil alle nötigen Informationen zu den Brücken letztlich ja doch vorlägen; wenngleich „nur“ in Papierform. Als noch Dringendes empfunden wird derzeit die Erstellung von Abwasser-, Wasser- und Straßenkatastern.