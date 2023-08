Gerichtsurteil bringt Ebersberger Baugebiete ins Schlingern

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Müssen Bauherren länger auf die Fertigstellung ihres Wunschobjekts warten? In einigen Baugebieten im Landkreis Ebersberg sieht es ganz danach aus. © Michael Gstettenbauer/Imago

Ein Gerichtsurteil bringt zahlreiche geplante Wohnbaugebiete im Landkreis Ebersberg ins Schlingern. Voraussichtlich bringt es satte Verzögerungen für betroffene Bauwillige mit sich.

Landkreis – Das Urteil schlug in den Bauämtern wie eine mittelgroße Bombe ein. Dass es Vorhaben aber gänzlich scheitern lässt, will zumindest das Landratsamt Ebersberg nicht herbeiunken. Betroffen sind laut der Behörde kleine Wohnbaugebiete am Ortsrand – in den Gemeinden Grafing, Ebersberg, Frauenneuharting, Emmering, Baiern, Egmating, Oberpframmern und Pliening, insgesamt ein rundes Dutzend.

Vieles ist in der Schwebe: Albin Schenk, Chef der Baubehörde, und Baurechtsexpertin Brigitte Sickinger. © ja

Seit sechs Jahren plant beispielsweise Frauenneuharting unter dem Titel „Am Wirtsland II“ einen Schwung Doppel- und Einfamilienhäuser am nördlichen Ortsrand von Jakobneuharting – es hatte sich für die kleine Landgemeinde trotz „beschleunigten Verfahrens“ schon zum bürokratischen Mammutprojekt ausgewachsen (wir berichteten). Gerade dieses „beschleunigte Verfahren“ entpuppt sich jetzt als neuer Fallstrick. „Ich möchte nicht wieder von vorn anfangen müssen“, seufzt Bürgermeister Eduard Koch (parteifrei). Nun liegt das Projekt wieder einmal auf Eis, bis die Anwälte der Gemeinde sagen können, wie es weitergeht.

Betroffene Gemeinden haben keine Fehler gemacht

Dabei haben die betroffenen Gemeinden keinen Fehler gemacht. Vielmehr hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig letztinstanzlich den Paragraphen 13b des Bundesbaugesetzbuches gekippt. Dieser ermöglichte Kommunen zeitlich befristet bis Ende 2024, kleine Wohnbaugebiete am Ortsrand ohne neuen Flächennutzungsplan, ohne Umweltprüfung und ohne Ausgleichsflächen zu planen. Das verstößt gegen Europarecht, stellten die Richter des obersten Verwaltungsgerichts fest.

Frauenneuhartings Bürgermeister Koch schätzt, dass bayernweit hunderte Kommunen von dem Urteil betroffen sind. Und Albin Schenk, Chef der Baubehörde im Landratsamt Ebersberg, sagt, die Entscheidung sei „völlig überraschend“ bei den Kommunen und Bauämtern eingeschlagen. Nach dem ersten Schrecken habe die Analyse ergeben: „Wir gehen in der Praxis davon aus, dass die Baugebiete nicht auf der Strecke bleiben.“

Bauherren müssen mit merklichen Verzögerungen rechnen

Allerdings müssen Bauherrn mit merklichen Verzögerungen rechnen, sagen der Abteilungsleiter und seine Baurechts-Expertin Brigitte Sickinger. „Es ist vieles in der Schwebe“, sagt sie. Denn für Gemeinden, die ihr Baugebiet bereits per Satzungsbeschluss festgezurrt haben, tickt die Uhr: Erst ein Jahr danach genießt der Beschluss Bestandsschutz vor Normenkontrollklagen, erst dann können rechtssichere Baugenehmigungen erteilt werden, so die derzeitige Situationsanalyse der Baubehörde. Drastisches Beispiel ist etwa das Baugebiet „Am Schmiedgarten in Emmering“, das wenige Tage vor dem Urteil erst finalisiert wurde – und nun wohl ein ganzes Jahr in der Schwebe hängt.

Die neun geplanten Baugebiete, denen das Urteil zuvorgekommen ist, treffen wohl auch Verzögerungen von mindestens mehreren Monaten bis hin zu über einem Jahr, wie das Beispiel „Am Feld II“ in Egmating zeigt. Das Bauamt der VG Glonn wird wohl mindestens die Umweltprüfung und die Ausweisung von Ausgleichsflächen nachholen müssen, so die Einschätzung von dort. Eventuell muss auch ein neuer Flächennutzungsplan her. Realistisch sei eine Verzögerung von anderthalb Jahren. Ähnliches kommt wohl auch auf die anderen betroffenen Gemeinden zu, darunter allein Grafing mit vier Vorhaben.

Kreisbauamtschef: „Unangenehme Geschichte“

„Das ist eine unangenehme Geschichte“, sagt Kreisbauamtschef Schenk. Und seine Kollegin Sickinger ergänzt: „Wir versuchen, Lösungen im Sinne der Bürger zu finden.“ Das könne im Einzelfall etwa heißen, Baurecht anders als über den geplanten Bebauungsplan zu schaffen. Teilweise würden Bauwerber und Gemeinden aber schlicht abwarten müssen, da derzeit noch nicht einmal die Urteilsbegründung vorliege.

(Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Noch eine Warteschleife“, so Schenk, der den Ärger der Betroffenen verstehen kann –aber vor Ort angesichts der höchstrichterlichen Entscheidung nur begrenzte Handhabe sieht. Zwei beruhigende Hinweise gibt der Bauamtsleiter noch. Zum einen, dass das Gerichtsurteil insgesamt einen „überschaubaren Kreis“ betreffe, was die Bauleitplanung im Landkreis insgesamt angeht. Zum anderen verspricht Schenk: „Die schon erteilten Baugenehmigungen bleiben gültig.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.