Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Live-Ticker zum Thema - Alle News zur Pandemie

Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Infizierte, Hintergrundberichte, Hinweise - hier gibt es alle News zum Thema im Live-Ticker.

+++ Aktualisieren ++

10:28, Ebersberg: Der Krisenstab des Ebersberger Landkreis. Der Stab kommt unter der Leitung von Robert Niedergesäß jeden Tag zusammen.

+ Krisenstab im Ebersberger Landratsamt. © Stefan Rossmann

IHK: Prüfungen und Veranstaltungen abgesagt

10:24, München: Prüfungen der IHK abgesagt: „Alle IHK-Prüfungen in der Aus- und Fortbildung sind in München und Oberbayern bis zum 24. April 2020 abgesagt. Betroffen sind mehr als Zehntausend Prüflinge“, schreibt die Handelskammer.

Zudem „finden alle Sach- und Fachkundeprüfungen sowie Unterrichtungen bis zum 24. April 2020 nicht statt“.

10:19, München: Zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus baue die IHK für München und Oberbayern ihr Beratungs- und Serviceangebot im Internet und per Telefon stark aus, schreibt die Handelskammer in einer Pressemitteilung. Dagegen müsse die IHK alle Veranstaltungen und Prüfungen absagen und den Publikumsverkehr stark einschränken.

Mehr Informationen gibt es auf https://www.ihk-muenchen.de/corona/. Die Corona-Hotline der IHK ist unter 089 511 60 erreichbar.

Landtagsabgeordnete Doris Rauscher (SPD) über freiwillige Hilfe von Bürgern

10:13, Ebersberg: Die Landtagsabgeordnete Doris Rauscher (SPD) über freiwillige Hilfe von Bürgern: „Dieses Engagement ist vorbildlich und ein Zeichen gelebter Solidarität mit den Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie gerade besondere Unterstützung benötigen!

Wichtig ist jetzt aber auch, dass in unserem Landkreis eine flächendeckende Struktur aufgebaut wird, denn die aktuelle Situation kann durchaus auch mittel- oder längerfristig anhalten. Deshalb darf kein Ort übersehen werden - jeder, der zur Risikogruppe gehört, muss sich auf Unterstützung verlassen können.“

Das Sozialministerium habe dafür eine Initiative angekündigt, um Unterstützungsmaßnahmen für ältere Menschen zu koordinieren, schreibt Rauscher. Gemeinden sollten freiwillige Helfer vor Ort vernetzen, der Landkreis die Koordination dafür übernehmen. Vom Freistaat gebe es dafür eine Förderung.

„Eine sinnvolle Initiative, die ich nur unterstützen kann und die auch in unserem Landkreis aufgegriffen werden sollte“, sagt die Sozialpolitikerin. „Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um das Virus einzudämmen. Besonders ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen müssen besonders vor einer Ansteckung geschützt werden.“

10:10, Vaterstetten: Georg Reitsberger (Freie Wähler) wendet sich in einer schriftlichen Erklärung an seine Mitbürger:

„Als Ihre Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten, Georg Reitsberger, Martin Wagner und Günter Lenz, appellieren auch wir an Sie, liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, seien Sie vernünftig und vermeiden Sie unnötige Sozialkontakte! Bleiben Sie so weit es möglich ist zu Hause, um eine drohende Ausgangssperre zu vermeiden! Niemand kann versprechen wie lange es dauern mag und wie schlimm es noch werden mag – aber auch wir als Gemeinde müssen fest entschlossen sein, dies gemeinsam zu meistern.

In zwei Gemeinden im Landkreis Wunsiedel werde es heute noch Ausgangssperren geben, in Mitterteich wurde gestern schon eine verhängt. Wir wollen das in der Gemeinde Vaterstetten und im Landkreis Ebersberg vermeiden und das funktioniert nur, wenn wir uns alle an die Empfehlungen der Bundesregierung halten. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!“

Pfarrverbände laden zu persönlichen Gebet zu Hause ein

10:08, Ebersberg: An den kommenden Sonntagen werden in vielen Pfarrverbänden kurz vor 10 Uhr die Kirchenglocken läuten. Sie rufen nicht zum Gottesdienst, aber sie laden ein zum persönlichen Gebet zu Hause.

Es können auch die Gottesdienste in TV und Radio genutzt werden. So kann eine Verbindung mit der ganzen Kirche und allen Gläubigen hergestellt werden. Die Priester feiern in Stille die Hl. Messe und nehmen darin alle Anliegen mit auf.

20. März 2020, 10:00 Uhr, Ebersberg: Guten Morgen vom Team der Ebersberger Zeitung! Ab sofort lesen Sie hier alle News zum Coronavirus im Landkreis. Zahl der Infizierten, aktuelle Maßnahmen der Politik, Hintergrundberichte: Bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand der Krise.