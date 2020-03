Nach PETA-Video: Bekommt Prügel-Bauer eine Strafe?

Anfang des Jahres veröffentlichte PETA ein schreckliches Video: Ein Landwirt misshandelt im Landkreis eine Kuh. Ob dem Bauern nun Strafen drohen, ist fraglich.

Ebersberg – Das Video hat es in sich: Ein Mann prügelt im Januar mit einem Stock immer wieder auf Kopf und Körper einer Kuh ein. Das Rind versucht den Schlägen auszuweichen und wankt planlos umher, die Augen sind verbunden. Es rennt gegen einen Schuppen und verfängt sich in einem Busch. Dort wird das Tier weiter verdroschen. Das Video wurde auf einem Hof im südlichen Landkreis aufgenommen. Fast 100 000 Menschen haben es im Internet gesehen.

Am 16. Januar erstattete PETA Strafanzeige gegen den Bauern wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Die Staatsanwaltschaft in München ermittelt nun. Eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe drohen, wer einem Wirbeltier „aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden“ zufügt. Die Tierschutzorganisation sieht diesen Verdacht gegeben. Die Strafanzeige liegt unserer Zeitung vor.

PETA-Video zeigt Tierquälerei

Absolutes Tierhalteverbot von mindestens fünf Jahren?

Edmund Haferbeck, Leiter der Rechtsabteilung von PETA in Stuttgart, stellte die Strafanzeige. „Wir fordern ein absolutes Tierhalteverbot von mindestens fünf Jahren“, sagt er am Telefon. Seine Erfahrung zeige aber: Wenn ein Bauer ein Halteverbot habe, würde die Landwirtschaft einfach auf die Frau umgemeldet, sagt Haferbeck. Der Landwirt mit Halteverbot mache dann genauso weiter. Trotzdem fordert er das Verbot für den Mann.

Evelyn Bauer vom Ebersberger Tierschutzverein fordert „engmaschige, unangekündigte Kontrollen“. Bei einem Tierhalteverbot stehe immerhin die Existenz des Bauers auf dem Spiel – und die der rund 80 Rinder. Wenn der Bauer sie nicht mehr halten dürfe, könnten sie geschlachtet werden.

Nach Tiermisshandlung: Die Dringlichkeit eines Tierhalteverbots sieht man im Landratsamt nicht.

Kontrollen sind Sache des Veterinäramts. Anruf beim Landratsamt. Tiermediziner hätten nach dem Vorfall alle Kühe des Bauers untersucht, sagt eine Sprecherin der Behörde. Dabei habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Die Kühe hätten zudem keinen schreckhaften Eindruck gemacht. Die Dringlichkeit eines Tierhalteverbots sieht man im Landratsamt nicht.

Die Nachbarn des Landwirts sind ganz anderer Meinung. „Über Jahre geht es schon so“, sagt ein Anwohner. Er wollte selbst Strafanzeige stellen, hatte aber Angst vor den Wutausbrüchen des Bauers.

Ein anderer Nachbar, der die Misshandlung gefilmt und das Video an PETA geschickt hat, erzählt von fast wöchentlichen Gewaltszenen bei der Klauenpflege. Er will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Hier spielten sich noch schlimmere Szenen ab, als die im Video, sagt er. „Im Januar fiel eine Kuh eine anderthalb Meter hohe Betonstufe runter.“ Der Landwirt habe sich nicht unter Kontrolle.

Molkerei Alpenhain hat keine Milch des Landwirts genommen - für zwei Wochen

Was den Nachbarn noch mehr aufregt, ist die Pfaffinger Molkerei Alpenhain. Sie hat nach Veröffentlichung des Videos keine Milch des Landwirts angenommen, für zwei Wochen. „Medienwirksam war das“, sagt der Anwohner. Mittlerweile liefert der Milchbauer über eine Erzeugergenossenschaft wieder an die Molkerei.

Das Veterinäramt hat immerhin einen Landwirtschaftsberater auf den Hof geschickt, sagt die Sprecherin des Landratsamts. Er habe sich den Stall angesehen und Vorschläge zu Haltebedingungen gemacht. Gummimatten auf den Boden und größere Stallboxen etwa. Der Landwirt müsse die Maßnahmen umsetzen und einen Kurs für „sachgemäße Rinderführung“ besuchen.

Der Bauer jedenfalls hat seinen kompletten Arbeitsalltag hinter den Hof verlegt, sagt der Nachbar, der ihn gefilmt hatte. Dort könne ihn niemand mehr beobachten. Für ein Gespräch mit unserer Zeitung war der Landwirt nicht zu erreichen.