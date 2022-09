Zu betrunken für den Alko-Test: Mann (30) fährt sich mit Auto fest

Von: Helena Grillenberger

In Markt Schwaben hat ein betrunkener Autofahrer versucht, am Parkplatz auszuparken. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

In Markt Schwaben hat ein betrunkener Autofahrer versucht, am Parkplatz auszuparken.

Markt Schwaben - Am Mittwochnachmittag, 28. September, hat ein 30-jähriger Pole versucht, am P+R Parkplatz in Markt Schwaben auszuparken. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Weil er aber betrunken war, verwechselte er den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang und fuhr geradeaus auf den Grünstreifen. Dadurch befand sich die Antriebsachse des Autos in der Luft. Der Betrunkene konnte seine Fahrt zum Glück nicht mehr fortsetzen.

Zeugen konnten die Fahrt beobachten

Eine Streife der Poinger Polizei konnte den Betrunkenen neben seinem Auto stehend feststellen. Zwei Zeugen hatten ebenfalls die kurze Fahrt von drei Metern beobachten können.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, da der 30-Jährige dafür zu stark betrunken war. Ein Sach- sowie ein Personenschaden entstand nicht.

Blutentnahme auf der Polizeiinspektion

Der 30-Jährige wurde zur Polizeiinspektion Poing gebracht, wo ihm eine Ärztin Blut entnahm und eine Ermittlung der Blutalkoholkonzentration durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr.

