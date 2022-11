„Ich geh’ auch drei Jahre Toiletten putzen“: Grafinger Kiffer fleht um Bewährung

Ein 31-jähriger Drogenkonsument aus Grafing fleht um eine Bewährungsstrafe. © Stefan Puchner/dpa

Ein 31-jähriger Drogenkonsument aus Grafing fleht in München um eine Bewährungsstrafe. Denn in Ebersberg wurde er zuvor zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Grafing – Wegen Drogenhandels ist ein 31-jähriger Grafinger ist zu einer Freiheitsstrafe und einer Drogentherapie verurteilt worden. In der Berufung kämpft er um eine Aussetzung zur Bewährung. In dem Fall dürfte der Lagerarbeiter weiterhin schwere Gabelstapler fahren, obwohl er nach eigenen Angaben seine Drogensucht nicht vollständig überwunden hat. Das Münchner Landgericht wird ihm die Bewährung wohl dennoch gewähren.

Im Vorstrafenregister des 31-Jährigen finden sich zwölf Eintragungen: Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Schwarzfahrens und ähnlicher Delikte war er bereits mehrfach zu Jugend-, Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt worden. Immer seien Drogen im Spiel gewesen, berichtete der Angeklagte. Seit er 13 ist, rauche er Joints. Später seien weitere Substanzen dazugekommen.

Ebersberger Amtsgericht: Zwei Jahre Haft

Als der 31-Jährige dann beim Dealen erwischt wurde, hat ihn das Ebersberger Amtsgericht zu zwei Jahren verurteilt. Obwohl er Aufklärungshilfe geleistet und Hintermänner benannt hat, kam für das Amtsgericht eine Aussetzung zur Bewährung angesichts der Vorstrafen nicht in Frage. Einen Teil der Freiheitsstrafe sollte der Angeklagte in einer Entzugsklinik verbringen.

In der Berufungsverhandlung in München flehte er jetzt geradezu um Bewährung. „Ich geh’ auch drei Jahre Toiletten putzen“, bot er an. Dass es so wie früher nicht weitergehe, sei ihm klar. Er habe zwei vier- und zweieinhalbjährige Töchter, die ihm „heilig sind“, schluchzte er mit Tränen in den Augen. Dazu, dass zumindest die ältere Tochter bei den angeklagten Drogengeschäften schon geboren war, sagte der 31-Jährige nichts. Er wolle nicht so werden wie sein Vater, der „nie da war; und wenn, dann besoffen und aggressiv“.

Am Wochenende raucht der Angeklagte noch Joints

Stolz berichtete der Angeklagte, mittlerweile einen gut bezahlten Job als Gabelstaplerfahrer gefunden zu haben. Weil er sich bewusst sei, wie gefährlich es wäre, unter Drogeneinfluss mit dem 17 Tonnen schweren Stapler zu fahren, habe er seinen „Konsum sehr eingeschränkt“. Nur am Wochenende rauche er gelegentlich Joints.

„Warum hören’s ned einfach ganz auf?“, wollte der Vorsitzende Richter wissen. Am Wochenende könne er dem „Suchtdruck“ nicht standhalten, räumte er ein. Auch die Frage des psychiatrischen Sachverständigen, warum er in den eineinhalb Jahren seit dem erstinstanzlichen Urteil keine Fremdtherapie begonnen habe, konnte er nur unbefriedigend beantworten: Er habe auf Selbsttherapie gesetzt.

Gericht wird sich wohl dem Gutachter anschließen

Trotz der Risikofaktoren gab das Gericht zu erkennen, dass es sich wohl dem Gutachter anschließen wird, der angeregt hat, eine Bewährung „unter strengen Auflagen“ anzuordnen. So wird der 31-Jährige fremde Hilfe in Anspruch nehmen, vollkommen drogenabstinent leben und sich regelmäßigen Urin- und Haarscreenings unterziehen müssen. Sollten dabei Drogenrückstände festgestellt werden, dürfte nicht nur die Bewährung in diesem Verfahren widerrufen werden, sondern auch offene Bewährungen aus früheren Verfahren. Das Urteil soll am Montag fallen. ALEXANDER MÜLLER

