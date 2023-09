Auf Ochsentour: Wie eine CSU-Kandidatin Profi-Wahlkampf um ein Ehrenamt führt

Von: Josef Ametsbichler

Immer lächeln: Begeisterung für das Gegenwärtige ist oberste Wahlkampfpflicht – auch mit Haarnetz bei einem Grußfoto zum Ausbildungsstart. © Dahms/CSU

Wie man zügig zu einer landkreisweit bekannten Politikerin wird, zeigt CSU-Bezirkstagskandidatin Walentina Dahms. Vielleicht war es nur ihr Auftakt.

Landkreis – Thomas Huber hat’s hinter sich. Wobei, eigentlich hat der heutige CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete aus Grafing nie damit aufgehört: Wer bei der CSU etwas werden will, muss sich in den eigenen Reihen nach oben kämpfen. Dazu gehört, das eigene Gesicht so oft und so prominent wie möglich in die Kameralinse zu halten. So lange alle sich bietenden Hände zu schütteln, wie die eigene nicht abzufallen droht. „Ochsentour“ nennt man diese mühsame Phase am Anfang einer Berufspolitikerkarriere.

Profi-Wahlkampf fürs Ehrenamt - Bezirkstag als mögliches Karriere-Sprungbrett

Die Motivation: Es winkt die Macht. Danach greift nun Walentina Dahms, 46, Unternehmerin, verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Es ist ein mühsames Trotten für einen Bezirkstagssitz, der sich finanziell mäßig rentiert. Aber das Direktmandat kann ein Sprungbrett sein – jedenfalls würde das erklären, weshalb Dahms für dieses Ehrenamt landkreisweit heuer eine Profi-Kampagne führt, als ginge es um die Kanzlerkandidatur.

Keine Scheu vor skurrilen Posen – am Ende winkt das volksnahe Motiv, hier ein Ritt auf dem Maibaum. © Dahms/CSU

Die Markt Schwabenerin taucht 2013 auf der politischen Bildfläche auf, als CSU-Kandidatin für den örtlichen Gemeinderat. Den Einzug schafft sie nicht, übernimmt aber zwei Jahre später als „kommunalpolitisch unbeschriebenes Blatt“ – so die EZ – mit 38 den Vorsitz im CSU-Ortsverband. 2018 kandidiert sie für den Bezirkstag – und bleibt mit Listenplatz 121 als Wasserträgerin der nun scheidenden Grafinger Amtsinhaberin Susanne Linhart weit weg vom Mandat.

Jenseits von Markt Schwaben kennen wenige Walentina Dahms - Das ändert sie nun

Dafür ist sie da schon Kreisvorsitzende der Frauen Union und steigt bald zur Zweiten Bürgermeisterin und zur Vorsitzenden der Mittelstands-Union Oberbayern auf. Jenseits der Gemeindegrenzen von Markt Schwaben bleibt der Name Walentina Dahms etwas für kommunalpolitische Feinschmecker.

Daumen hoch beim Posieren mit dem Heavy-Metal-Rocker, das beweist Humor – und Offenheit für neue Wähler-Zielgruppen. © Dahms/CSU

Das ändert sich nun, der Ochsentour wegen. Kaum eine Mitgliederversammlung eines Ortsverbands, bei der Dahms nicht an der Seite des Vorstands posiert. Und schon gar kein CSU-Ministerbesuch im Landkreis, bei dem sie nicht mit Landrat und Landtagsabgeordnetem am Biertisch sitzt. Die Kanibers, Fürackers und Söders dieser Welt zum Greifen nah.

Wahlkampf heißt: Überall dabeisein, lächeln, Fotogelegenheiten nutzen

Die dabei entstehenden Bilder haben jene überbordene Freude am Geschehen gemeinsam, die allen Wahlkämpfern zu eigen ist. Egal, ob am Wahlkampf-Stand, auf dem Baugerüst oder beim Kühe streicheln: Überall dabeisein, lächeln und Fotogelegenheiten nutzen, lautet die Devise. So lehrt es auch die Politische Akademie der CSU, die den Parteinachwuchs für Wahlkampf und Parteiämter schult.

Inhaltlich beliebig bleiben - So eckt man nicht an

Dann kann man inhaltlich auch beliebig bleiben. „Der Mensch im Mittelpunkt“, „Fördern und fordern“, „Ausbildung stärken“, „Brauchtum erhalten“ – diese Slogans gehen immer, weiß auch Dahms. Wichtiger ist offenbar der optische Eindruck. Deswegen zeigt sich Walentina Dahms auf Facebook und Instagram. Walentina beim Radeln, Walentina beim Erdbeerbrocken, Walentina ratscht mit Trachtlern, Bäuerinnen, Schauspielern. Die volle Dröhnung Volksnähe, gern auch im Bewegtbild mit Gitarrenmusik untermalt.

Wie du und ich, nur mit Kamerabegleitung: Die CSU-Größen Niebler, Huber und Aigner (v.li.). Daneben schafft es Dahms nur halb in Thomas Hubers Instagram-Post. © Dahms/CSU

Neu sind Hashtags und Logos: Der Wahlkampf amerikanisiert sich

Neu ist, dass ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker nun schon amerikanisierterweise über eigene Hashtags und Logos im Profi-Design verfügen. Jeder Online-Beitrag auf den Profilen der Markt Schwabenerin ist nun plötzlich mit dem Hinweis #WDwähledahms versehen – und gern prangt ein stilisiertes „WD“ in CSU-Blau daneben, nahe dem Hinweis auf die Bezirkstagswahl am 8. Oktober.

Mit Logo, Hashtag und einem Ansatz einer Merkel-Raute wirbt Walentina Dahms auf Instagram für sich. Da darf man inhaltlich auch mal beliebig bleiben. © Dahms/CSU

In der Vehemenz erinnert der Wahlkampf an einen frühen Thomas Huber – nur mit mehr Internet als früher. Natürlich pflastern auch analoge Dahms-Plakate den Landkreis Ebersberg „von Anzing bis Zorneding“, wie sie es in ihren Botschaften formuliert. Da nimmt jemand Anlauf, so sieht es jedenfalls aus, für höhere Ämter. Thomas Huber musste einst im Bezirkstag warten, bis seine Vorgängerin Christa Stewens ihren Landtagssitz räumte.

