Bloß keine Schlafstadt: So geht es mit dem Hölzerbräu-Gelände weiter

Von: Michael Acker

Wie soll es mit dem Hölzerbräu weitergehen? Diese Frage beschäftigte Stadt und Investor längere Zeit. Die Ansichten gingen zeitweise deutlich auseinander. Jetzt steht fest: Das Haus bleibt stehen. © PETER KEES

Ebersberg geht den nächsten Schritt hin zu neuem Baugebiet mitten in der Stadt. Investor und Rathaus haben schwierige Zeiten hinter sich.

Ebersberg – Viele Monate haben Investor und Stadt miteinander gerungen – zwischenzeitlich herrschte sogar Funkstille zwischen den Vertragsparteien. Doch nun scheint das neue kleine Stadtviertel mitten in Ebersberg wieder etwas Rückenwind zu bekommen. Jedenfalls hat der Technisches Ausschuss des Ebersberger Stadtrats die entsprechenden Weichen für das Projekt jetzt gestellt und klar gemacht: Er will keine „Schlafstadt“.

Aufstellungsbeschluss gefasst

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses, der sich mit allen Fragen rund ums Bauen beschäftigt, fassten die Stadträte den sog. Aufstellungsbeschluss für das „Hölzerbräu-Feuerwehrareal“. Wichtig war den Stadträten aller Fraktionen sowie Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos), dass die Stadt die Planungshoheit für das Areal behält. So hat man etwa festgesetzt, dass das Gebäude in der Sieghartstraße 1, das bestehende Hotel Hölzerbräu, als Sondergebiet gelten und damit im Ist-Zustand bestehen bleiben wird. Ferner hat man geregelt, dass das gesamte Gelände als „urbanes Gebiet“ einzustufen ist, heißt, die Stadträte wollen dort keine reine Schlafstadt, sondern ein Mischgebiet, in dem auch Einzelhandel und Dienstleistung möglich sein sollen, vor allem aber die bestehende Gastronomie und Hotellerie weiterhin existieren soll.

So sieht der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs aus. © Stefan Rossmann

Schließlich liegt das Gelände am nordwestlichen Rand des Marienplatzes äußerst zentral innerhalb des Sanierungsgebietes „Altstadt“. Für die weiteren Planungen zur Umsetzung verweist man den Investor auf die Ergebnisse des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs vom Oktober 2021. Und: eine öffentliche Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer durch das neue Stadtquartier ist ebenfalls Vorgabe für den Bauherren.

Investor verspricht „Ost-West-Durchwegung“

Der ließ im Vorfeld der Sitzung schon einmal wissen, dass „die Beherbergung und Gastronomie im denkmalgeschützen Alten Hölzerbräu als Nutzung erhalten bleiben soll“ und dass „die beliebte öffentliche Ost-West-Durchwegung des Privatgrundstücks im Zuge der Entwicklung nicht nur nachhaltig gesichert, sondern für Fahrräder und Fußgänger ausgebaut werden und damit auch in Zukunft eine sichere Alternative zu der verkehrsreichen Eberhardstraße bieten soll.“

Das klingt nach Einigkeit. Die war nicht immer gegeben. „Euroboden“ – der Investor –, dem eines der beiden Grundstücke gehört (das andere ist im Eigentum der Stadt), wollte in dem Areal ursprünglich einen reinen Wohnstandort verwirklichen. Inzwischen heißt es: auf den hinter dem Hölzerbräu liegenden Flächen wolle Euroboden „eine große Bandbreite an Wohnungstypologien“ entstehen lassen. Was immer das heißt. Doch damit werden sich Verwaltung und Stadtrat zu einem späteren Zeitpunkt befassen müssen.

Gebiet noch einmal nachgeschärft

Im Zuge der recht harmlos verlaufenden Diskussion im Rathaus wurde eines angeregt und schließlich auch in den Beschluss aufgenommen: das bislang etwas abenteuerlich ausgewiesene Gebiet (abenteuerlich, weil man sich an bestehenden Grundstücksgrenzen orientiert hatte) wurde ausgeweitet und bezieht nun die angrenzende Eck-Grundstücke – etwa an der Vatortagasse, das Grundstück unmittelbar neben der Feuerwehr und die Ecke im nordöstlichen Bereich – mit ein. Für die gilt freilich Bestandschutz. Sie werden wie das Hölzerbräu-Gebäude als Sondergebiet behandelt.

Kommentar von Bürgermeister Ulrich Proske: „Der einstimmig getroffene Aufstellungsbeschluss ist der nächsten Schritt in die richtige Richtung.“

