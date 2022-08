Borkenkäfer: Das Wetter ist nach seinem Geschmack

Von: Robert Langer

Borkenkäfer-Spezialistin Hanna Reuther kontrolliert den Entwicklungsstand der Käferlarven. © AELF

Die anhaltende Trockenheit und die heißen Temperaturen sind ganz nach dem Geschmack des Borkenkäfers. Die Wälder müssen ständig kontrolliert werden.

Landkreis – Ständige Kontrollen sind derzeit in den Wäldern im Landkreis Ebersberg notwendig. Gefahr geht wegen der trockenen Witterung von Buchdrucker und Kupferstecher aus. Die: Borkenkäfer. Sie schädigen vor allem Fichten, bohren sich ein, legen Gänge an. Die Bäume sterben lange bevor sie ausgewachsen ab – mit entsprechenden finanziellen Folgen.

„Verglichen mit anderen Bereichen Bayern geht es uns noch relativ gut“, sagt Christoph Schwer, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Ebersberg/München-Ost, der Organisation der privaten Eigentümern. Von nördlich der Alpen bis zur Schottereben hätte es geregnet, was den Käfer in seiner Verbreitung hemmt. Zudem hätten die Waldbauern in der Vergangenheit befallene Bestände gut und schnell aufgearbeitet, um eine weitere Verbreitung zu erschweren.

Schadbild bereits ausgeflogener Borkenkäfer. Die Gänge im Holz sind gut erkennbar. © AELF

Nun müsse aber verhindert werden, das sich die Käferpopulation weiter entwickle. Die Insekten könnten später zudem im Boden überwintern. „Dort kann man sie nicht finden.“ Und im kommenden Frühjahr würden sie wieder aktiv. „Wir müssen sie jetzt entdecken.“

Hitze und Trockenheit führen zu vermehrt frischem Befall

Die Witterung der vergangene Wochen beschleunige die Verbreitung des Borkenkäfers, heiß es vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding-Ebersberg. Hitze und Trockenheit begünstigen die Entwicklung der Käfer und führen zu vermehrtem frischem Befall in den Wäldern. Nun stehe in diesen Tagen der Ausflug einer zweiten Borkenkäfergeneration an, was erneut zu einem sprunghaften Anstieg der Käferzahlen und damit der befallenen Bäume führe. Dringend notwendig sei, dass Waldbesitzer regelmäßig ihre Wälder kontrollieren und befallene Fichten unverzüglich aufarbeiten, um weitere Schäden im eigenen und benachbarten Wald zu vermeiden. Borkenkäferbefall lasse sich am Bohrmehl auf Rinde sowie am Stammfuß, Kronenverfärbung und Rindenabfall der Fichten gut erkennen.

Im Forst kontrollieren nicht nur Förster

Intensiv kontrolliert wird auch im Ebersberger Forst. Dort kommen neben dem eigenen Personal auch weitere Kräfte zum Einsatz, wie Förster Michael Waldherr von den Staatsforsten erklärt. Mit dabei sind unter anderem Landwirte, die selbst Wald besitzen und sich auskennen, ehemalige Beschäftigte, die schon in Rente sind und wieder Kontrollgänge machen, sowie externe Firmen.

Im vergangenen Jahr haben es in Bezug auf dem Käferbefall im Ebersberger Land ein „Rekordtief“ gegeben, so der Förster. Inzwischen würden die Zahlen aber wieder steigen. „Wir brauchen dringend Niederschlag, dann könnte sich die Situation entspannen.“ Derzeit sei die Gefahr hoch. Gefährdet sei durch die schwärmenden Käfer nach neueren Untersuchungen ein Umkreis von rund einem Kilometer um eine befallenen Bestand. Einzelne Käfer könnten durchaus weiter fliegen. Bedroht werde ein gesunder Baum jedoch erst durch eine größere Menge von Tieren. Die Verbreitung hängt auch vom Wind ab.

„Der Käfer wird nie weg sein, er gehört zur Natur“, sagt Schwer von der Waldbesitzervereinigung. „Es geht nur darum, wie wir größere Schäden vermeiden können.“ Also: Wachsamkeit und intensivere Kontrollen.

