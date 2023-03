Bahn plant mehr Tunnel: Schreckensbotschaft für die Bürgerinitiative

Von: Josef Ametsbichler

EZ-Redakteur Josef Ametsbichler © Stefan Roßmann

Die Bahn liefert beim Brenner-Nordzulauf einen Planungshammer, der sich für den Konzern als gute Nachricht erweisen könnte - im Gegensatz zur Bürgerinitiative, kommentiert unser Autor. Ein Meinungsbeitrag.

Landkreis - Ein plötzlich wachsender Tunnel, das ist schon ein ganz schönes Pfund. Bei einer Gleisplanung dieser Größenordnung sollte es in dieser Phase eigentlich keine solchen Überraschungen geben. Allein das Eingeständnis, dass es anders kommen könnte, ist schon eine Zumutung gegenüber den Anliegern. Schließlich sieht es so aus, als hätte die Bahn bislang vergessen, das potenziell hunderte Millionen teure Extra zu erwähnen.

„Liebe Bahn-Planer, welche Leichen habt ihr noch im Keller?“

Auf den ganzen schmucken Visualisierungen fehlt der entsprechende Hinweis jedenfalls. Entweder, weil die Planer das Schutzgebiet nicht ausreichend auf dem Schirm hatten. Oder mit Absicht. Beides wäre ein Armutszeugnis. Die Frage drängt sich auf: Liebe Bahn-Planer, welche Leichen habt ihr noch im Keller?

Längerer Tunnel: Protest-Front gegen Trasse Limone könnte bröckeln

Dabei könnte sich diese spezielle Wendung für die Bahn in eine Positiv-Nachricht verwandeln. Schließlich befriedet sie so manchen Ausbau-Gegner in Eisendorf oder Oberelkofen. Dort wird man weniger an die Baukosten denken, als an den Erhalt der grünen Auen vor der eigenen Tür.

Aufschrei bei der Bürgerinitiative: Gegner des Bestandsausbaus dürfen Hoffnung schöpfen

Das wird die Gegner des Bestandsausbaus durch Aßling Hoffnung schöpfen lassen, dass der Widerstand gegen „Limone“ bröckelt. Weil Niclasreuth und Dorfen, die örtlichen Schwerpunkte der Bürgerinitiative, beim Protest zunehmend auf sich allein gestellt sind. Was auch den Aufschrei dort erklärt.

