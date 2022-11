Brenner-Zulauf im Kreis Ebersberg: Landtag stimmt für „Bürgertrasse“

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Gelbes Kreuz: Widerstand gegen die Trasse Limone bei Dorfen in der Gemeinde Aßling. © Stefan Rossmann

Die Bahn verteidigt ihre Entscheidung, zwei neue Gleise durch den Landkreis Ebersberg auf der grünen Wiese zu bauen. Doch der Widerstand wächst weiter.

Landkreis – Die Deutsche Bahn hat bei der Auswahl der Brenner-Trasse durch den Landkreis Ebersberg alles richtig gemacht – sagt die Deutsche Bahn. So lautet das Ergebnis einer „ergebnisoffenen Überprüfung“ des Auswahlverfahrens. Dieses stellte der Konzern am Donnerstagabend den Teilnehmern des nichtöffentlichen „Dialogforums“ vor.

Zum Entsetzen weiter Teile der Lokalpolitik hatte für den Brenner-Nordzulauf zwischen Kirchseeon und der südlichen Landkreisgrenze die Trasse „Limone“ den Vorzug bekommen – zwei neue Gleise westlich von Aßling und Grafing. Der von Bürgerseite gemachte, bestandsnahe Vorschlag „Türkis“ war nach Punkten unterlegen. Laute Kritik am Auswahlverfahren hatten die Bahn zur erneuten Prüfung veranlasst.

Bahn weist scharfe Kritik aus dem Landkreis Ebersberg an Brenner-Nordzulauf-Trasse zurück

Wie die Redaktion von Teilnehmern des Dialogforums erfuhr, wies die Bahn die aus dem Landkreis vorgebrachten Kritikpunkte in Bausch und Bogen zurück, obwohl sich bei der erneuten Prüfung in einzelnen für die leichte Verbesserungen der Trasse „Türkis“ ergeben hatten. In einer noch am Abend durch die Bahn-Planer verschickten Pressemitteilung ist davon keine Rede. Das Ergebnis der „Stresstest“ genannten Prüfung sei ohnehin „eindeutig“.

Ihre Kritiker hat die Bahn damit nicht beruhigt. Das zeigte sich nach übereinstimmenden Schilderungen direkt im Online-Dialogforum, wo Teilnehmer aus dem Landkreis dem Konzern Willkür, Intransparenz und „Scheinbeteiligung“ vorwarfen – das Ergebnis der erneuten Prüfung sei vorher schon festgestanden, so der Tenor.

Brenner-Zulauf: Landtagsmehrheit spricht sich für bestandsnahen Ausbau aus

Thomas Huber, Kreischef der CSU in Ebersberg und Landtagsabgeordneter, hat den Dringlichkeitsantrag von CSU und Freien Wählern initiiert. © EZ

Mehr noch: Am Mittwochabend hat sich sogar der Bayerische Landtag mit der „Bürgertrasse“ Türkis solidarisiert. Eine Mehrheit aus CSU, Freien Wählern, FDP und AfD sprach sich für „bestandsnahen und umweltschonenden Ausbau“ aus. „Türkis“ solle unvoreingenommen als Alternative zu „Limone“ geprüft werden. Insbesondere zu berücksichtigen sei dabei die Akzeptanz vor Ort. Auch die Ebersberger SPD-Abgeordnete Doris Rauscher stimmte dafür, während sich ihre Fraktion sowie die der Grünen bei der Entscheidung enthielten.

Eingebracht hatten den Dringlichkeitsantrag die Fraktionen von CSU und Freien Wählern, unter Federführung des Grafinger Landtagsabgeordneten Thomas Huber. Dieser kritisierte in seiner Rede vor dem Plenum: „Es kann doch nicht angehen, dass sich die Planer der Bahn über den politischen, demokratischen Willen hinwegsetzen!“ Eindeutig ist dieser nicht, gerade in Aßling hat die Trasse „Türkis“ auch Kritiker. Doch der Rückenwind für den bestandsnahen Vorschlag scheint derzeit eher zu- als abzunehmen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.