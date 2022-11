Brenner-Trasse: Bürger drohen der Bahn mit Klage

Von: Michael Acker

Auch er wäre von der Trasse „Limone“ in seiner Existenz gefährdet: Bio-Landwirt Harald Gruchala aus Dorfen (Gemeinde Aßling) steht bei seinen Murnau-Werdenfelser-Rindern auf der Weide, die von den Gleisen zerstört würde. Seit Jahrzehnten wird die Weide für die Mutterkuhhaltung genutzt. Früher standen hier Ziegen, deshalb heißt das Stück Land auch „Goaßberg“. Gruchala fürchtet um den Fortbestand seines Hofes. © Stefan Rossmann

Neue Runde im Streit um den Brenner-Nordzulauf: Die Bürgerinitiative (BI) „Brennernordzulauf Landkreis Ebersberg“ droht der Bahn indirekt mit Klage, sollte diese an ihrer Trassenwahl festhalten.

Landkreis - „Wenn die Deutsche Bahn jetzt eine objektive und faktenbasierte Neubewertung sowie eine unvoreingenommene Überarbeitung versäumt, ist ausschließlich die DB dafür verantwortlich, dass sich das Projekt verzögert. Denn Klagen werden bei einem derart unseriösen Vorgehen nicht ausbleiben und die Trasse Limone hätte aufgrund der Fehler im Trassenauswahlverfahren vor Gericht auch keinen Bestand“, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerinitiative im Vorfeld des nächsten Dialogforums, das ihren Angaben zufolge am 24. November stattfinden soll.

Bürgerinitiative will weitere Missstände gefunden haben

Die Bürgerinitiative kritisiert Missstände bei der Trassenwahl, die über die der Bahn von Andreas Brandmaier vorgeworfenen Fehler hinausgehen. Der Niclasreuther Ingenieur hatte die Bahnberechnungen geprüft und für die Entwicklung der „Bürgertrasse“ verantwortlich mitgezeichnet. Die Bahn hatte diese überraschend in die Planungen aufgenommen und dann doch verworfen. Die „Bürgertrasse“ sieht einen bestandsnahen viergleisigen Ausbau der Strecke vor.

Die Bürgerinitiative sagt, dass das Dialogforum „lediglich eine Alibiveranstaltung“ gewesen sei. Nachdrücklich adressierte Forderungen der Region, zementiert in politischen Beschlüssen der Gemeinde- und Stadträte sowie im Kreistag, seien nicht ernst genommen worden.

Vergleich „führt systematisch zu Fehlern“

Der von der Bahn für die Trassenauswahl verwendete Kriterienkatalog sei dafür ausgelegt, Neubautrassen zu vergleichen, führe jedoch beim Vergleich von diesen mit einer Ausbauvariante am Bestand „systematisch zu Fehlern in der Bewertung“. Hinweise von Dialogteilnehmern dazu seien nicht ernst genommen worden. In anderen Planungsräumen sei richtigerweise auch die Bestandstrasse berücksichtigt worden, so die Bürgerinitiative, die der Bahn auch Fehler in der Kommunikation „mit der Bevölkerung, der Politik und innerhalb des Konzerns“ vorwirft.

In einer DB-Information vom August 2022, verteilt an ausgewählte Entscheidungsträger, werde der Eindruck erweckt, die von der Bahn ausgewählte Trasse „Limone“ sei mit der Region abgestimmt, die Trasse würde Orte umgehen statt sie zu durchkreuzen und helfe dabei, die Region vor Lärm zu schützen. Auch werde u.a. behauptet, die Trasse Türkis, für die die Bürgerinitiative kämpft, erfordere mitten in Aßling eine elf Meter hohe Stützmauer aus Beton. „Interessanter Aspekt, denn mitten in Aßling gibt es keine Bahntrasse“, heißt es in der Mitteilung der BI.

Die Bahn hatte sich im Juli dieses Jahres aus eingangs fünf Vorschlägen für die Trasse „Limone“ entschieden und der „Bürgertrasse“ (Türkis) damit eine Absage erteilt. Politik und Betroffene im Landkreis hatten entsetzt reagiert und Widerstand angekündigt.

