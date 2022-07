Brenner-Nordzulauf: „Mit uns redet ja keiner“ - das sagen die Betroffenen

Von: Robert Langer

„Wir werden eingekesselt“, stellt Anton Günthner-Biller jun., Landwirt in Pfadendorf, ernüchtert fest. © Stefan Rossmann

Der Schock über die Entscheidung für die sogenannte Trasse „Limone“ beim Brenner-Nordzulauf durch den Landkreis Ebersberg sitzt auch einen Tag nach Bekanntgabe der Entscheidung immer noch sehr tief. Besuch bei Betroffenen.

Landkreis – Vor allem bei Landwirten ist die Bestürzung groß. Die Betroffenen sehen ihre Belange nicht ausreichend berücksichtigt. Sie sagen: Mit der Entscheidung könnten auch Existenzen auf dem Spiel stehen.

Seine Grundstücke sind von der Trassenwahl betroffen: Alois Bodmaier, Landwirt in Dorfen. © Stefan Rossmann

„Den Vollerwerbsbetrieb in seiner jetzigen Form werden wir nicht weiter betreiben können“, meint Landwirt Alois Bodmaier aus Dorfen (Gemeinde Aßling) betrübt. Er hält 40 Kühe, zieht Jungvieh auf, bewirtschaftet 40 Hektar Grund und betreibt eine Biogasanlage.

Brenner-Nordzulauf: Landwirt sorgt sich um die Zukunft seiner Kinder

Wie viel Land, bisher auch für den Futteranbau genutzt, er durch die neue Trasse verlieren wird, weiß er noch nicht genau. Nach den vorliegenden Plänen sind eine Reihe seiner Grundstücke betroffen. Klar ist aber, dass Futter wird künftig fehlen. Er macht sich Sorgen um die Zukunft seiner beiden Söhne, 6 und 4 Jahre alt. Beide wollen Bauern werden. Der Ältere freut sich schon sehr darauf, dass er endlich den Führerschein machen und Traktor fahren darf.

Bisher sei es schon sehr schwierig gewesen, Land zusätzlich zu kaufen oder anzupachten, um den Hof zu erweitern, sagt Bodmaier an diesem Vormittag vor seinem Haus. Wenn die Bahn für die neue Trasse Grundstücke braucht, werde die Situation noch schwieriger. Die Familie habe zudem seit 30 Jahren auf einem Areal von rund zwölf Hektar den Wald umgebaut, vor allem Tannen und Laubbäume wuchsen. Inzwischen würde man erste Erfolge sehen, sagt der Landwirt. „Die Bahn fährt da künftig mittendurch.“

Landwirt: „Als ich näher kam, sind die Bahn-Mitarbeiter abgehauen“

Bodmaier, der bis zuletzt auf die so genannte Bürgertrasse nahe der Bestandsstrecke gehofft hatte, will sich jetzt einen Anwalt nehmen, „Mit uns redet ja keiner.“ Er habe einmal Leute, aus seiner Sicht Mitarbeiter der Bahn, in seinem Wald gesehen. „Als ich näher kam, sind sie abgehauen.“

„Wir werden eingekesselt“, sagt Anton Günthner-Biller jun. Die neue Trasse zerschneide die Landschaft. Die bisherige Trasse verläuft im Osten, die zusätzliche neue im Westen seines Hofes in Pfadendorf (Gemeinde Aßling), jeweils in einiger Entfernung. Die Entscheidung für die Trasse Limone sei nicht nachvollziehbar, schimpft der Landwirt. Er selbst sei nicht direkt betroffen, was seine Felder und Wiesen angeht, aber indirekt sehr wohl wie die Landwirtschaft insgesamt. Der Flächenverbrauch sei hoch. Auch er sieht das Problem der steigenden Kosten für landwirtschaftlichen Grund.

Der Platz werde nicht mehr attraktiv sein, sagt Max Graf von Rechberg über seinen Golfplatz Schloss Elkofen. © Stefan Rossmann

Die Anlage des Golfclubs Schloss Elkofen nur ein paar Kilometer weiter könnte der neuen Trasse zum Opfer fallen. Für Max-Emmanuel Graf von Rechberg ist das „wahrscheinlich die Konsequenz“. Die Gleise würden das Areal bei Grafing durchschneiden. Verlieren würde man wohl fünf Löcher das Kurses. Das wäre vielleicht durch Umbauten und zusätzliche Investitionen auszugleichen, so Graf Rechberg. Stelle sich nur die Frage, wer denn direkt neben einer Bahntrasse Golf spielen wolle.

Brenner-Nordzulauf zerschneidet Golfplatz Schloss Elkofen

Die Nutzer suchten Entspannung, für das Spiel sei Konzentration notwendig. „Und dann donnert ständig ein Zug vorbei. Das ist brutal laut.“ Der Platz sei damit nicht mehr attraktiv. Was aus dem Gelände wird, ist unklar. Graf Rechberg hatte schon einmal umstrukturiert, hatte aus landwirtschaftlichen Flächen, die sich so nicht mehr rentierten, einen Golfplatz gemacht. Nun könnte eine weitere Veränderung anstehen.

Zudem wird Rechberg nach seiner Rechnung wegen der Trasse rund fünf Hektar Wald verlieren. Der Bestand sei zwischen 40 und 120 Jahre alt. Und da werde ständig über CO2 diskutiert. Es werde zwar einen Ausgleich geben. Dies würden jedoch nicht dem tatsächlichen Wert entsprechen.

st schon auf der Suche nach einem neuen Standort für seinen Betrieb: Quirin Kaiser, Schreiner aus Niclasreuth. © Stefan Rossmann

„Da wurde es mir wirklich zu viel“, sagt Quirin Kaiser. Als die Entscheidung für die Trasse gefallen war, hatte sein ältester Sohn (6) angefangen zu weinen. Er hatte mitbekommen, dass seine Eltern und seine Großeltern bestürzt waren. Die neue Trassen wird wohl direkt am Anwesen der Familie vorbeiführen. Seit mehreren Generationen gibt es ihre Schreinerei und den Harmonikabau in Niclasreuth (Gemeinde Aßling).

Harmonika-Bauer in Niclasreuth: Die Trasse verläuft vor seiner Haustüre

Eigentlich wollte Kaiser seinen Betrieb erweitern. Derzeit ist alles sehr beengt. „Wir haben Aufträge, mehr als wir abarbeiten können.“ Er würde auch Mitarbeiter, Lehrlinge und Praktikanten bekommen, vor allem für den seltenen Beruf des Harmonikabauers. Denen müsste er absagen. Angedacht war ein Gelände in der Nähe des bestehenden Betriebes für einen Neubau zu nutzen. Das hätte mit einem eigenen Bebauungsplan vielleicht klappen können. Doch genau dort wird künftig wohl die neue Bahntrasse verlaufen.

Kaiser hatte auf eine andere Lösung, eine andere Trasse gehofft und abgewartet. „Das war ein Fehler.“ Doch den Kopf in den Sand stecken will er nicht. Er habe sofort herumtelefoniert und sich dann ins Auto gesetzt, um sich mögliche alternative Standorte anzuschauen, außerhalb des Landkreises, erzählt er. „Aufzugeben wäre jetzt genau das Falsche“, sagt er. Aber von Niclasreuth müsse er wohl weg.

Rechnet schon mit Beeinträchtigungen: Stefan Gaar aus Lorenzenberg, der rund 450 Meter von der geplanten Trasse entfernt wohnt und arbeitet. © Stefan Rossmann

450 Meter von seinem Haus entfernt wird die neue Trasse bei Stephan Gaar in Lorenzenberg (Gemeinde Aßling) vorbeiführen. „Ich werde die Züge nicht sehen, aber hören“, sagt er. „Begeistert bin ich nicht.“ Die Situation sei natürlich kein Vergleich zu der von Menschen, die beispielsweise in Baldham direkt neben der Bahn wohnten, gibt er zu bedenken. Deshalb sei er mit seinen Aussagen ein bisschen vorsichtig. „Aber Beeinträchtigungen wird es ganz sicher geben.“

