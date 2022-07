Trasse Limone schockt den Landkreis: So begründet die Bahn ihre Entscheidung

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Den Golfplatz Elkofen zerteilt die Trasse. Zwischen den Greens (li.) hindurch fährt der Zug in der Visualisierung (links) Richtung Süden auf das nördliche Tunnelportal zu – rechts das Hamberger Windrad. © Bahn

Die Pläne der Bahn für den Brenner-Nordzulauf durch den Landkreis Ebersberg stehen fest: Mit Variante Limone sind zwei neue Gleise auf der grünen Wiese geplant. Die Verfechter des Trassen-Ausbaus am Bestand sind entsetzt.

Landkreis – Die Absage der Deutschen Bahn an die Bürgertrasse hätte kaum deutlicher ausfallen können. Thema Lärm und Erschütterung: „Variante Türkis liegt in beiden Bereichen auf dem letzten Platz.“ Statt an den im Landkreis beliebten Bürger-Vorschlag hält sich der Konzern nun an seine Variante „Limone“ – nun, da es ans weitere Planen zweier neuer Gleise durch den Landkreis Ebersberg geht. Sie ist aus den eingangs fünf Vorschlägen von der Grob- zur Auswahltrasse zwischen Ostermünchen und Grafing-Bahnhof aufgestiegen, das gab die Bahn am Mittwoch bekannt.

Die Trasse Limone soll nach dem Willen der Bahn gebaut werden. © db Netze/LDBV Bayern

Wenig überraschend sind die Planer voll des Lobes für die Strecke: „Variante Limone ist nicht die günstigste, aber die ausgewogenste Trasse“, wird Matthias Neumaier, DB-Gesamtprojektleiter, in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. „Das Ergebnis ist ganz, ganz eindeutig“, sagt er.

Brenner-Nordzulauf: Bahn sieht bei ihrer Wahl „geringste Auswirkungen für Mensch und Natur“

Die Auswahltrasse Limone bedeutet der Bahn zufolge die „geringsten Auswirkungen für Mensch und Umwelt“. Weder verlaufe sie durch geschlossene Siedlungen noch greife sie in existierende Wohnbebauung ein. „Die Strecke liegt in weiten Abschnitten niedriger als das Gelände und ist aus Fußgängerperspektive nicht sichtbar“, so die DB weiter.

Den kleinen Ort Niclasreuth soll die Neubau-Trasse nach jetzigem Stand in einem Trog passieren – direkt am Ortsrand, wo der renommierte Instrumentenhersteller „Ziach-Kaiser seinen Sitz hat. © Bahn

Das wirke sich auch positiv auf den Lärm auf, bei dem „Limone“ unter den fünf Grobtrassen am besten abgeschnitten habe. So seien bei „Limone“ etwa 181 Haushalte von mehr Lärm betroffen“, bei Türkis 363, das habe die Analyse ergeben. Kritiker bemängeln, dass dabei aber der Einfluss der verbleibenden Bestandsstrecke zu wenig berücksichtigt werde.

Zwischen Lorenzenberg und Hamberg entsteht ein Tunnel

Tunnel und Einschnitte sollen zudem das Landschaftsbild schonen. Allerdings ist der komplett unterirdische Anteil der 15,7 Kilometer langen Strecke überschaubar: Lediglich an den Aßlinger Ortsteilen Obereichhofen und Pfadendorf vorbei ist zwischen Lorenzenberg und Hamberg (Gemeinde Bruck) der „Salachtunnel“ mit 1,57 Kilometern Länge geplant.

Der 1,57 Kilometer lange „Salachtunnel“ ist zwischen Hamberg und Lorenzenberg geplant – hier der vorgesehene Verlauf. © Bahn

Stark betroffen sind von der Auswahltrasse Orte wie Niclasreuth bei Aßling, das die Strecke „Limone“ oberirdisch dicht passiert. Auch am nahen Dorfen und Lorenzenberg sollen die Gleise eng vorbeiführen, bevor sie Richtung Norden in den einzigen Tunnel der Strecke abtauchen.

Das zeigen die Entwurfsplanungen, genau wie zwei Brückenbauwerke: Eines in der Filze südlich von Aßling, 990 Meter lang, und eine 130 Meter lange Brücke bei Niclasreuth. Bei Schammach (Grafing) schwenkt die frei verlaufende Neubau-Trasse auf die bestehenden Gleise ein.

Bei Anwohnern dürfte Limone für Entsetzen sorgen

Für die Anlieger besonders in den genannten Orten in den Gemeinden Aßling und Bruck, aber auch in den Grafinger Ortsteilen Eisendorf und Oberelkofen mitsamt dem dortigen Golfclub dürfte die Nachricht von der Vorzugstrasse Limone für Entsetzen sorgen. Nicht nur werden in der Gegend gewaltige Erdarbeiten fällig – auch zeichnet sich die befürchtete „Verinselung“ für die Ortschaften ab, die nach dem Bau, so er denn so entsteht, zwischen der oberirdischen Bestands- und der oberirdischen, wenn auch in Teilen tiefer gelegten, Neubautrasse liegen werden.

Diese Stelle ist nahe des geplanten Süd-Portals des Salachtunnels zwischen Dorfen und Loitersdorf aufgenommen. © Roßmann

Entsprechend regt sich schon am Tag der Bekanntgabe wütender Protest aus der Region – die Mehrheit der Entscheidungsträger aus dem Landkreis Ebersberg äußert sich entsetzt über die Trassen-Auswahl der Bahn (siehe Kasten). Dieser Ärger entlud sich bereits am Mittwochvormittag, als die Bahn die Trasse unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Teilnehmern des Dialogforums präsentierte, darunter vielen Politikern aus dem Landkreis.

Aßling entkommt der Mega-Baustelle

Für den Anrainer-Ort Aßling bedeutet die Entscheidung, dass er einer Mega-Baustelle und zwei neuen Gleisen durch den Ort entkommt. Andererseits wird es dafür wohl auch keine Verbesserungen beim Lärmschutz für die bahngeplagten Anrainer geben. „Die Bestandsstrecke bleibt unverändert“, sagte DB-Abschnittsbeauftragter Dieter Müller auf EZ-Nachfrage am Mittwoch im Pressegespräch.

Hier kann man die neue Strecke virtuell abfahren

Das bedeute für einen Lärmschutz-Ausbau etwa in Aßling, dass er höchstens aufgrund freiwilliger Leistungen des Bundes erfolgen könne, sagt der Planer. „Nicht aus unserem Projekt heraus.“ Für mehr Ruhe sorge aber die Verlegung des Löwenanteils des Güterverkehrs auf die ortsferne tief liegende Neubautrasse. Zudem verschwänden dank kontinuierlicher Umrüstung die lauten Güterzüge insgesamt aus dem Schienennetz. „Die Bahn wird leiser“, so Müller.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Die Bahn wiederum hat versprochen, ihren Entscheidungsprozess bei der Trassenfindung transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren. Dazu finden demnächst drei „Infomärkte“ vor Ort statt, wo sich die Planer jeweils von 16 bis 20 Uhr den Bürgerfragen stellen: Am Dienstag, 19. Juli, am Kirchenplatz 1 in Grafing; am Mittwoch, 20. Juli, am Kirchplatz 1 in Aßling und am Donnerstag, 21. Juli, beim Landgasthof Wallner in Tuntenhausen (Kreis Rosenheim). Online stellt die Bahn auf brennernordzulauf.eu weiteres Material bereit, etwa die Trassen-Bepunktung und ein Visualisierungsvideo der Auswahltrasse.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.