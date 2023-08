Brenner-Zulauf: Bahn verspricht neuen Tunnel für Aßling und erklärt Trassen-Debatte für beendet

Von: Josef Ametsbichler

Die geplante Brücke Richtung am Brenner-Nordzulauf in Richtung Ostermünchen an der Landkreisgrenze. (Symbolbild) © Bahn

Ein neues Kritikpapier bügelt die Bahn ab und gibt ein Versprechen ab, um den Aßlingern die Brenner-Trasse „Limone“ schmackhaft zu machen.

Landkreis – Die Bahn erklärt die Debatte um die richtige Brenner-Trasse durch den Landkreis Ebersberg für beendet. „Irgendwann muss es gut sein“, so Matthias Neumaier, Gesamtprojektleiter bei der DB für den Brenner-Nordzulauf, am Dienstag bei einem Pressegespräch. Anlass ist ein zweites, 135-seitiges Kritikpapier vom Mai an der Entscheidung zugunsten der Auswahltrasse „Limone“. Die Planer betonen mehrfach: „Die Kritik ist gegenstandslos.“

Politische Unterstützung für bestandsnahen Ausbau ficht Bahn nicht an

Die Bahn plant zwei neue Gleise westlich von Aßling auf der grünen Wiese. Der örtliche Ingenieur Andreas Brandmaier wirft dem Konzern vor, bei der Auswahl falsch gerechnet und das Verfahren zugunsten von „Limone“ gewichtet zu haben. Darin genießt der Niclasreuther Rückendeckung von der vor allem in der ländlichen Aßlinger Umgebung starken „Bürgerinitiative Brennernordzulauf Landkreis Ebersberg“. Auch politische Mandatsträger aus dem Landkreis setzen sich für die bestandsnahe Alternative, den Bürgervorschlag „Türkis“ ein – allen voran die CSU-Granden Thomas Huber (Landtag) und Andreas Lenz (Bundestag).

Die Fronten zwischen den Befürwortern der „Bürgertrasse“ Türkis und der Bahn mit Limone sind längst verhärtet. Der Streit wird spätestens seit der Vorstellung des jüngsten Kritikpapiers im Mai vorwiegend medial ausgetragen. Öffentlichkeitswirksame Proteste hatten die „Limone“-Gegner schon vorher rund um Aßling veranstaltet.

Das Kritikpapier visualisiert so die „Zerstörung des Landschaftsbildes bei Dorfen“ (Gemeinde Aßling). © Brandmaier/Bürgerinitiative

Die Bahn visualisiert den Verlauf der Trasse in einem tiefen Trog. Rot eingekreist die Oberleitungsmasten. © Deutsche Bahn

Zwei Fehler gibt die Bahn zu: „Kein Einfluss auf die Punktzahl“

Die Bahn kommuniziert nun: Nach monatelanger Auseinandersetzung habe man zwei eigene Fehler nachvollzogen: Ein gewerblicher Pferdestall südlich von Dorfen müsse abgerissen werden, das sei nicht berücksichtigt gewesen. Und in einer Beurteilung zum Flächenverbrauch habe man wegen eines Übertragungsfehlers einen falschen Wert verwendet, das Endergebnis aber stimme. „Keinen Einfluss auf die Punktzahl“, konstatiert DB-Abschnitts-Planer Dieter Müller. Denn auch bei Variante „Türkis“ müsse ein Haus abgerissen werden, in Elkofen bei Grafing, in dem fünf Bewohner gemeldet seien.

Brandmaiers Kritikpapier enthält auf 135 Powerpoint-Seiten 195 Mal die Worte „falsch“, oder „Fehler“. Dazu sagt Chefplaner Neumaier: „Die Herangehensweise ist lokal motiviert und erkennbar subjektiv.“ Es enthalte eklatante fachliche Mängel und übervorteile die „Bürgertrasse“ Türkis. Die verwendeten Visualisierungen seien unrichtig und manipulativ. Die Trasse verlaufe tiefer als dargestellt, und am Ende sei es besser, außerhalb statt durch einen Ort zu bauen.

Das Kritikpapier zeigt in Rot die „Zerstörung des Landschaftsbildes bei Langkofen“ durch einen Bahndamm. © Brandmaier/Bürgerinitiative

Die Bahn stellt eine Visualisierung bereit, die das Bauwerk wesentlich weniger wuchtig wirken lässt. © Deutsche Bahn

Erste Stellungnahme: Kritikpapier-Autor bleibt bei seiner Einschätzung

Nicht zum Bahn-Pressegespräch eingeladen war Andreas Brandmaier, Autor des Kritikpapiers. In einer ersten Stellungnahme sprach er gegenüber der EZ davon, dass die Bahn mit dem Bildmaterial von den Inhalten ablenke. Dort sei der Konzern auf wesentliche Kritikpunkte und Rechenfehler nicht eingegangen. Er bleibe bei seiner Einschätzung, dass „Limone“ nicht genehmigungsfähig sei. Das für Dienstag angekündigte ausführliche Bahn-Papier zu Brandmaiers Kritik war bis Redaktionsschluss nicht abrufbar.

Das Kritikpapier veranschaulicht so den Blick nach Süden von Niclasreuth, verbaut per Schallschutzwand. © Brandmaier/Bürgerinitiative

Die Bahn verweist erneut auf den tiefen Verlauf der Trasse, samt Lärmschutz und Unterführung (links). © Deutsche Bahn

Bahn verspricht Tunnel bei Niclasreuth und kokettiert mit mehr unterirdischer Trassenführung

Härter als die Antwort der Bahn auf das Kritikpapier dürften zwei Ankündigungen der Bahn die „Limone“-Kritiker treffen – weil sie die Strittigkeit der DB-Auswahltrasse an Schlüsselstellen mindern: Bei Niclasreuth plant die DB nun mit einem so tiefen Gleistrog, dass man diesen auf mindestens 80 Metern Länge überdachen werde – just an der Stelle, wo sonst die Straße hätte versetzt werden müssen und mit dem „Ziach Kaiser“ ein Traditionsunternehmen betroffen ist. Per „Kernforderung“ aus der Region, die die Gemeinde stellen und der Bundestag genehmigen müsse, sei an der Stelle sogar ein 500 Meter langer Tunnel technisch und finanziell vorstellbar, so Bahn-Planer Neumaier.

Auch beim Wasserschutzgebiet und Golfplatz Elkofen nähert sich die Bahn argumentativ einer Entscheidung an, die nach EZ-Informationen intern so gut wie gefallen ist: Der dortige Salachtunnel dürfte statt 1,57 Kilometern 3,6 Kilometer lang werden (wir berichteten bereits im März). Die Bahn gibt mittlerweile zu, dass ein solcher Bau wohl weniger aufwendig und umweltverträglicher ist. Zwar müsse ein Tunnel her, dafür sei der Aushub eines bis zu 17 Meter tiefen Trogs sowie der Bau zweier Brücken hinfällig. Im Herbst soll die Entscheidung fallen. Dabei gehe es nur noch darum, „Limone“ zu optimieren. „Wir schauen nach vorn“, so Neumaier. „Wir sind absolut sicher, dass wir richtig und rechtssicher vorgehen.“

