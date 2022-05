Wasserbüffel als Landschaftsgärtner im Brucker Moos

Von: Michael Seeholzer

Wasserbüffel wie dieser könnten im Brucker Moos angesiedelt werden. Sie sollen einen Teil der Landschaftspflege übernehmen. Das gefällt vielen, aber längst nicht allen. © Stefan Rossmann

Gut möglich, dass Spaziergänger, Radfahrer und Reiter im Brucker Moos bald auf exotische Tiere treffen. Genauer gesagt, auf Wasserbüffel. Diese sollen schwer zugängliche Flächen abgrasen.

Bruck – Offiziell ist noch gar nichts, Gerüchte gibt es schon länger, aber ein paar erste Fakten zu diesem Projekt hatte bei der Jahreshauptversammlung des Wasser- und Bodenverbandes Brucker Moos in Alxing der Brucker Bürgermeister Josef Schwäbl. „Ob es jetzt Wasserbüffel werden oder Highlander, das steht noch nicht fest“, sagte er. Es geht um ein Beweidungsprojekt im Brucker Moos.

Aufgrund seiner Schönheit ist das Brucker Moos einem hohen Freizeitdruck ausgesetzt. © Stefan Rossmann

Der Landkreis und die untere Naturschutzbehörde arbeiten an einem Konzept, die schwer zu pflegenden Stellen im Moos von Paarhufern abgrasen zu lassen. Das Vorgehen hat andernorts seine Vorbilder, zum Beispiel im FFH-Gebiet Freisinger Moos oder auch in der Mühldorfer Gegend. Dort weiden Büffel das Gras ab, das sonst an mit Maschinen kaum befahrbaren Stellen wild wuchert. Die Tiere verhindern so eine dauerhafte Verbuschung der Landschaft und schaffen strukturreiche Vegetationsinseln. Nebeneffekt: Die morastigen Zugänge zu den von den Wasserbüffeln geschaffenen Suhlen gefallen der Gelbbauchunke und auch dem Grasfrosch, die sich dort munter vermehren. Die Büffel sind Landschaftsgärtner.

Wasserbüffel im Moos: Das finden nicht alle toll

Aber nicht alle finden an dem Projekt Gefallen. Die Besitzer von landwirtschaftlich genutzten Flächen sind in Sorge. Es gibt Bauern, die ihre Flächen im Moos zur Erhaltung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe unbedingt brauchen. Die Wiedervernässung von Ackerflächen, so wie sie der Landkreis auf seinen eigenen Grundstücken anstrebt, beeinträchtigt auch Anliegerareale. Man kann nicht mitten im Moos eine Fläche vernässen, ohne dass der Nachbar anschließend auch Gummistiefel bräuchte. Ein alter Streitpunkt, der Jahrzehnte lang für Auseinandersetzungen sorgte.

Die Mitglieder des Wasser- und Bodenverbands begegnen dem Beweidungskonzept mit großer Skepsis. „Wenn die das wieder zu Sumpf machen, tut uns das weh“, sagte Vorsitzender Korbinian Paul-Ampletzer. Der Verband sei durch die aufwändigen Pflegemaßnahmen ohnehin finanziell schon schwer belastet. Die Kasse ist leer, bei der Versammlung musste der Mitgliedsbeitrag angehoben werden. „Manche Flächen sind nur mehr erreichbar, wenn es im Winter gefroren ist“, kritisierte der Vorsitzende die Wiedervernässung. Auch die Biber nagen an den Nerven der Verbandsmitglieder, weil sie Drainagerohre verstopfen. „Wenn wir bloß die Hälfte Biber hätten, wäre er auch nicht ausgestorben“, so Paul-Ampletzer. Er befürchtet, dass die Büffel oder Highland-Rinder mit ihrem Gewicht die Drainagen endgültig ruinieren könnten.

Bodenverband befürchtet, dass sich durch die Büffel der Freizeitdruck noch erhöht

Der Vorsitzende hätte sich gewünscht, dass ein Vertreter des Landratsamtes an der Sitzung teilgenommen hätte. „Eingeladen waren sie.“ Es kam aber niemand. „Ich hätte ganz gerne gefragt, wie sich sich das mit der Bevölkerung vorstellen.“

Paul-Ampletzer sprach damit ein weiteres Problem an. Denn Wasserbüffel bräuchten einen Zaun, weil man sie ja schlecht ganz frei herumlaufen lassen kann. Die für die Tiere reservierten Flächen könnten dann nicht mehr betreten werden, der Freizeitdruck auf die verbleibenden Areale würde noch mehr zunehmen, befürchten die Mitglieder. Es liege jetzt schon überall Plastik und Hundekot in Beuteln herum. „Soll doch jeder Landkreisbürger bezahlen, der die schöne Natur will“, forderte deshalb ein Mitglied.

Schwäbl berichtete davon, dass die Bürgermeister der Gemeinden, zu deren Flur Flächen im Brucker Moos gehören, rund um den Jahreswechsel zu einer Information eingeladen worden waren. „Da wurde das Konzept vorgestellt, dass da Viecher kommen sollen“, so Schwäbl. Nach seinen Informationen soll mit der Büffel- oder Highlanderbeweidung auf etwa „70 bis 80 Hektar angefangen werden. Derzeit wird der Zaun ausgeschrieben.“ Die Tiere, so wandte Schwäbl ein, müssten getränkt werden. „Eine Viehtränke an der Moosach geht gar nicht“, sagte er, und verwies auf mögliche Uferschäden. Der Brucker Bürgermeister berichtete aber auch: „Es gibt viele Bauern, die sich da bewerben. Das Ganze ist ein Auswahlverfahren.“ Wer Interesse habe, könne demnächst an einer Informationsfahrt teilnehmen. Paul-Ampletzer sprach angesichts der aktuellen Entwicklungen von einer „indirekten Enteignung.“

