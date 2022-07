Bürgerversammlung in Bruck: Das Volk stört die Schwäbl-Show

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Trotz Hitze kamen 50 Besucher in den Alxinger Saal. © Roßmann

Ungemütlich wird eine Bürgerversammlung für einen Bürgermeister erst, wenn er fertiggeredet hat. So war es auch in Bruck, wo Josef Schwäbl seine Redezeit nutzte, um sich für seine Politik zu loben.

Bruck – „Man muss vorausschauend arbeiten, noch dazu, wenn die Zeiten immer schlechter werden“, so begründete Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU) im Gemeindesaal in Alxing die sukzessiven Arbeiten am Straßen- und Leitungsnetz und die Pläne für neue Feuerwehrhäuser in Bruck und Alxing. „Wir bauen keinen Unsinn wie ein Schwimmbad“ Und: „Manche Sachen leit’s hoid ned.“

Seit Ende 2020 sei die Gemeinde schuldenfrei, sagt Schwäbl

Schuldenfrei sei die Gemeinde seit Ende 2020, die Gewerbesteuer von 2020 zu 2021 von rund 409 000 Euro auf 717 000 Euro gestiegen – nicht zuletzt dank eines guten Geschäftsjahrs der Alxing-Brucker Genossenschaftsbank. „Wir leben gerade von den Einnahmen des Gewerbegebietes in Taglaching“, so Schwäbl weiter – womit er die Erlöse aus den mittlerweile allesamt verkauften Grundstücken meinen dürfte.

Quasi im gleichen Atemzug bekräftigte er sein Vorhaben, das von Anfang an umstrittene Gebiet auf der grünen Wiese erneut um gut einen Hektar zu erweitern – schließlich brauche die Gemeinde auch künftig Geld. Der Bürgermeister schloss mit einem Dank an „alle, die mir bisher strategisch gefolgt sind: Das war kein Fehler!“.

Bei Kritik heißt es: Das hat der Gemeinderat beschlossen

Während Schwäbl die Entscheidungen, wo es gut lief, als seine eigenen verkaufte, lautete bei Kritik der Satz gern: „Das hat der Gemeinderat so beschlossen!“

Und Kritik hatten die rund 50 gekommenen Besucher im Gepäck: Über die Hälfte der 13 Wortmeldungen reichte vom Ärger über marode Straßenabschnitte, Durchfahrts-Beschränkungen und überquellende Gullys von Hamberg bis Eichtling. Zum fehlenden Radweg von Pienzenau Richtung Grafing sagte Schwäbl „Bis jetzt ist da nichts passiert“, man sei in Gesprächen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

„Ich bin nicht schuld, wenn sich was in drei Monaten ändert“, quittierte Schwäbl die Frage, warum die Gemeinde in Sachen energetischer Unabhängigkeit nichts für PV-Anlagen auf den eigenen Liegenschaften getan habe. „Da brauchen wir nicht diskutieren, das ist einfach so“ – noch so ein Schwäbl-Satz, der mehrfach fiel. Sein Schlusswort: „Ich glaube, wir sind gut aufgestellt.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.