Schon wieder Taglaching: Das Schielen auf den Extra-Hektar

Von: Josef Ametsbichler

So sieht es derzeit im Gewerbegbiet Taglaching-Süd aus. Einige Gebäude sind bereits fertiggestellt, andere befinden sich im Bau. Es gibt Stimmen, die vor einer Erweiterung des Gewerbegebiets warnen. © Stefan Rossmann

Wird das einst heftig umstrittene Gewerbegebiet in Taglaching noch erweitert? Das befürchten Oppositionskreise in Bruck.

Bruck – Bei der Opposition in der Gemeinde Bruck wächst die Furcht vor einem Hopplahopp-Manöver durch Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU). Dieser hatte zuletzt wiederholt mit einem erneuten Ausbau des Gewerbegebiets in Taglaching kokettiert. Dieses war seit dem Planungsbeginn 2013 umstritten, wurde von Naturschützern bekämpft, durch einen Bürgerentscheid mit 64 Prozent durchgewunken und schließlich von der Regierung von Oberbayern größenmäßig eingedampft.

Nun hat sich die Wählergruppe „Offene Politik in Bruck“ mit einem Fragenkatalog an den Bürgermeister gewandt. Mit Angela Felzmann-Gaibinger und Andrea Liebl stellt sie zwei Gemeinderätinnen. Unterm Strich formulieren ihre Fragen, publiziert auch auf dieser der Webseite, eine Sorge: Das Gewerbegebiet könnte nachträglich auf die ursprünglich geplante Größe anwachsen.

Gewerbegebiet Taglaching: Einst waren nur drei Hektar genehmigungsfähig

Damals lautete die Argumentation, dass man nicht ein größeres Gewerbegebiet an ein kleineres – das bestehende Betonwerk – anbinden könne. Deswegen schmolz das neue Taglachinger Areal von (zu großen) vier auf (genehmigungsfähige) drei Hektar. Nur: Würde der 2015 abgeknapste Hektar heute für Betriebe erschlossen, wäre das nur noch die (kleine) Erweiterung des mittlerweile bestehenden (großen) Gewerbegebiets. Das Resultat: genau jenes Vier-Hektar-Areal aus der Anfangsplanung. Sollte es nun also genehmigt werden können, hätten es die Brucker einfach ausgesessen.

Dass Schwäbl diese Erweiterung nun offensiv angehen will, verneint er gegenüber der EZ am Telefon. Soweit sei die Diskussion nicht, und entscheiden müsse so etwas der Gemeinderat. Dort habe man über die Frage noch gar nicht offiziell diskutiert.

Bürgermeister Josef Schwäbl ist auf der Suche nach Geld

Vielmehr sei er auf der Suche nach Einnahmemöglichkeiten für die Gemeinde, führt Schwäbl weiter aus. „In fünf Jahren müssen wir was im Rücken haben.“ Bruck plant mit dem neuen Feuerwehrhaus samt Bauhof ein Millionenprojekt auf der grünen Wiese. Auch der Kernort soll ein neues Feuerwehrhaus bekommen.

Als neue Geldquellen fallen Schwäbl nach eigenem Bekunden momentan nur zwei ein: der Verkauf von Grundstücken für Wohnbebauung oder eben die Erweiterung des Gewerbegebiets in Taglaching. Und wo man derzeit Wohnbau-Grundstücke ausweisen solle, wisse er nicht. Auch würden über die kommenden Jahre anlaufende Gewerbesteuereinnahmen aus den nun in Taglaching startenden Firmen nicht ausreichen. „Das hat bisher bei keiner Landkreis-Gemeinde funktioniert.“, argumentiert Schwäbl, ohne Zahlen zu nennen. „Ich rechne mit steigenden Ausgaben überall.“

Bürgermeister kündigt Grundsatzbeschluss für 2023 an

Wie es weitergeht, deutet er der EZ ebenfalls an: Derzeit seien die Gemeinderäte aufgefordert, sich Möglichkeiten zum Geldverdienen auszudenken. „Das muss wohlüberlegt sein“, sagt der Bürgermeister. Ein Grundsatzbeschluss solle 2023 fallen.

Beim Beschluss zugunsten von Taglaching-Süd hatte damals die Initiative für den Erhalt des Taglachinger Tals kritisiert, dass die Öffentlichkeit zu wenig von den Beratungen im Gemeinderat mitbekommen habe. So habe es vor dem Tag der entscheidenden öffentlichen Sitzung eine nicht-öffentliche gegeben – und keine weitere Diskussion bei Anwesenheit von Publikum. „Im Gemeinderat gibt es keine Opposition mehr“, beklagte Gewerbegebietsgegner Manfred Gaibinger damals. Derzeit sind dort vier Listen vertreten.

Schwäbl verteidigt sein Vorgehen und wiederholt, dass die Diskussion erst starte. Und führt den Bürgerentscheid von 2015 ins Feld, der ihm mit 64 Prozent Ja-Stimmen ein klares Mandat für das Vorhaben Taglaching-Süd erteilt hatte.

