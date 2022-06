Der Fünf-Millionen-Plan für Bruck

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Nachbarn sollen am Waldrand zwischen Pienzenau und Alxing die Alxinger Feuerwehr und der Brucker Bauhof werden. Ein gemeinsam genutztes Hauptgebäude soll Kosten sparen, dazu kommt eine Lagerhalle (re.) © Gemeinde

Die Feuerwehren von Bruck und Alxing dürfen sich freuen – und der Bauhof gleich dazu. Ihnen gelten die großen Investitionsvorhaben in den kommenden Jahren, kündigt Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU) an.

Bruck - Runde fünf Millionen Euro werde die Gemeinde voraussichtlich bis 2025 in die entsprechende Infrastruktur stecken, sagt der Bürgermeister. Dazu gehört etwa jeweils ein neues Feuerwehrauto – für Bruck ist ein Katastrophenschutzfahrzeug vom Typ LF 20 bereits bestellt, Lieferung wohl im Frühjahr 2023, so der Bürgermeister. In Alxing sei die Feuerwehr noch in der Findungsphase, was genau benötigt werde.

Bruck: Neues Feuerwehrhaus auf der grünen Wiese

Dafür gibt es dort bereits detaillierte Pläne für ein neues Feuerwehrhaus auf der grünen Wiese: An der Dorfstraße von Pienzenau nach Alxing, ein Stück abseits der Kreisstraße EBE 13 am Waldrand linkerseits. Das dortige Areal soll eine dreitorige Feuerwehr-Garage und zusätzliche Räume für die ehrenamtlichen Retter umfassen wie Umkleiden, Sanitär- und Geräteräume, vielleicht sogar einen Schulungssaal. Die Innenplanung, sagt Schwäbl, sei noch nicht spruchreif, da man mit der Planung noch recht am Anfang stehe.

Fest steht aber: Die Feuerwehr soll sich ihr Areal mit dem gemeindlichen Bauhof teilen. „Für den brauchen wir dringend was“, sagt der Bürgermeister. Und so soll neben einer beheizten Arbeitshalle im selben Gebäude auch eine separate, „kalte“ Lagerhalle für Streusalz, Geräte und Fahrzeuge entstehen.

Bürgermeister Schwäbl: „Ein Datum gibt es bei mir nie“

„Damit da sparsam gearbeitet wird und wir nicht alles beheizen müssen“, sagt Schwäbl. Geplant sei für den zentralen Bau eine Hackschnitzel-Heizung. Nach einer internen Planung geht es nun an die amtlich gebotenen Schritte wie den Flächennutzungs- und Bebauungsplan. Wann der neue Feuerwehr-Bauhof fertig wird, mag Schwäbl noch nicht prognostizieren. „Ein Datum gibt es bei mir nie“, sagt er. Erst sei zu klären, wie die Sache funktioniere. „Das zu bewältigen, ist für unsere kleine Gemeinde ein Riesenkraftakt.“ Möglicherweise auch mithilfe eines Kredits.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

In Bruck ist – genau wie in Alxing übrigens – zunächst ein interner Entwurf eines Bauzeichners aus den Reihen der Feuerwehr angekündigt. Erst später will die Gemeinde einen externen Planer an Bord holen. „Noch ist nichts mit dem Gemeinderat besprochen“, sagt Bürgermeister Schwäbl, es sei noch zu früh.

Dafür sei aber eine seit 2019 laufende Verhandlung abgeschlossen: Die Alxing Brucker Genossenschaftsbank habe sich im guten Einvernehmen aus einem Erbpachtverhältnis mit dem Erzbischöflichen Ordinariat zurückgezogen, an ihre Stelle trete die Gemeinde: Bevor die Feuerwehr vor vielen Jahrzehnten in den Bau in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pfarrkirche einzog, unterhielten die Raiffeisen-Banker dort ein Lagerhaus, erklärt der Rathauschef den Vertragswechsel. Es dürfte auf eine Vergrößerung der jetzigen Räume hinauslaufen, sagt er. Entscheidend sei, „dass die Feuerwehr gut und sicher arbeiten kann“ und die entsprechenden Vorschriften und Versicherungsvoraussetzungen eingehalten würden.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.