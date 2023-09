Das Bauernhof-Experiment: Wie ein Nebenerwerbs-Landwirt an seiner Zukunft tüftelt

Von: Josef Ametsbichler

Experimentierfreudiger Landwirt: Andreas Greithanner (48) auf seinem Hof. © PETER KEES

Andreas Greithanner war eigentlich schon weg vom Bauernhof der Familie. Dann zog es ihn zurück nach Bruck (Kreis Ebersberg). Den Betrieb will er für die Zukunft aufstellen.

Bruck – Zwischen dürrbraunen Kardendisteln und krautig-violetten Dostblüten geht Andreas Greithanner in die Hocke und nimmt ein paar gezackte, grüne Blätter zwischen Daumen und Zeigefinger. „Himbeeren“, sagt er. „Krass irgendwie.“ Seit rund fünf Jahren liegt ein halber Hektar von Greithanners Landwirtschaft gewollt brach, nur einen Blühsamen-Mix hat er anfangs ausgestreut, dann gar nichts mehr gemacht. Der Sauerampfer kam und ging. Es folgten Disteln, Karden, der Dost. Jedes Jahr sah die Fläche anders aus. Jetzt die Himbeeren. „Als nächstes kommen die Bäume. Wenn ich nichts mache, wird es Wald“, sagt der Landwirt. Und: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht.“

Auf der Brachwiese haben sich Kardendisteln die besten Plätze erkämpft. Auch Himbeeren sind angewachsen. © PETER KEES

Nur zwei stramme Abschläge mit dem 1er-Holz vom Golfplatz Elkofen entfernt liegt Loch 1. Dort wird nicht gegolft, sondern Loch heißt der Mini-Weiler in der Gemeinde Bruck, wo der Hof der Familie Greithanner steht. Das schleichende Ende des Betriebs schien vorgezeichnet. Ihr gutes Dutzend Milchkühe hat die Familie vor zehn Jahren verkauft. Andreas Greithanner, Hofnachfolger, arbeitete sich in eine Führungsposition bei einer Softwarefirma. Der Hof lief auf Sparflamme, die Mahd ging an andere Betriebe.

Von der Softwareentwicklung zur familiären Landwirtschaft

Dann nahm sich Greithanner eine zehnmonatige Auszeit vom Job. Der studierte Vermesser probierte sich aus, versuchte sich etwa beim Maschinenring und als Anleiter beim Kolping-Gartenbau. Am Ende stand der Entschluss, dass er wieder Bauer sein will. „Weil mir die Landwirtschaft einfach große Freude macht“, sagt der 48-jährige Familienvater. Er lebt nun mit seiner Frau und seinen beiden Teenager-Söhnen wieder auf dem Hof der Familie in Loch, engagiert sich bei der Feuerwehr und ist Vorstand im Pfarrgemeinderat. Und der Hof ist zurzeit Experimentierfläche für das, was heute als Landwirt im Nebenerwerb machbar ist.

Arbeitstier: Den 60-PS-Fendt-Traktor mit Baujahr 1988 nutzt Landwirt Andreas Greithanner für Lohnarbeit. Das Mähwerk samt Traktor ist leichter als die üblicherweise eingesetzte Tellermäh-Technik – und schont so die Böden. © PETER KEES

Stellt sich heraus: eine ganze Menge. Die staatlich geförderte Brache, quasi eine Insektenweide für Fortgeschrittene, wird er wohl mit Ende des Programms beweiden, bevor sie sich zum Wald auswächst. „Was ist die Aufgabe von Naturschutz?“, fragt der Bauer. Das müsse nicht die Rückkehr zum Urwald sein. Die Kulturlandschaft erhalten, mit Artenvielfalt, findet Greithanner.

Kompromisssuche zwischen Rentabilität und Nachhaltigkeit

Er sieht ein Spannungsfeld zwischen Bewirtschaftung und Naturschutz, eine Suche nach dem richtigen Kompromiss zwischen Rentabilität und Nachhaltigkeit. „Die Landwirtschaft ist immer noch auf Vollgas“, sagt der Brucker. Maximalen Ertrag aus der Fläche holen – das werde auf Dauer schwierig, aber so sei die Branche aufgestellt. Wachse oder stirb? – Der 48-Jährige will es anders machen. Er weiß aber, dass man sich dieses „Rumkrauteln“, wie er es nennt, leisten können muss. Knapp acht Hektar Fläche, dazu drei Hektar Wald – das geht nur im Nebenerwerb. Nun arbeitet Greithanner bei der Softwarefirma in Teilzeit – als Nachhaltigkeitsbeauftragter.

Das gibt ihm die Luft und die finanzielle Sicherheit, auf seinem Hof mit Zuverdienstmöglichkeiten zu experimentieren. Aber: Sein Bauernhof ist kein Hobby, auf Dauer muss er sich rechnen. Der Bauer hat das Wohngebäude umrundet, dahinter, neben einem frisch gezimmerten Unterstand, hopsen acht knapp einjährige Rinder über die Wiese und neugierig auf jeden Besucher zu. Es sind Pensionskühe, die ein Landwirt aus der Nähe bei Andreas Greithanner untergebracht hat. „Wir wollten unbedingt wieder Kühe auf dem Hof haben“, sagt er. Auch wenn es momentan nur Weidegäste auf Zeit sind, hat er seine Freude an den Tieren, die er Flecki oder Schneckerl ruft. „Ich möchte etwas Stimmiges aus meinen Flächen machen, an dem ich Freude habe“, sagt er.

Gäste auf der Weide: Acht Jungrinder beherbergt Andreas Greithanner als „Pensionsrinder“ bei sich auf dem Hof. © PETER KEES

Insektenschonendes Mähen per Doppelmessermähwerk

An der Weide, geparkt neben dem dampfenden Misthaufen, steht noch so eine Errungenschaft, die den Kompromiss zwischen Artenschutz und Landwirtschaft maschinell verkörpert: Einen mittleren fünfstelligen Betrag hat Greithanner in ein Doppelmessermähwerk investiert. Damit ist er bereits für zwei Biobauern im Lohnmahd-Einsatz und sucht weitere Kunden.

Der Vorteil der Maschine sei der sanftere Umgang mit dem Schnittgut im Vergleich zum klassischen Tellermähwerk, das das Gras eher umschlage als schneide. „Der Halm fällt um und die Insekten fliegen weg“, so erklärt der Landwirt seine Vorrichtung, die im Betrieb so klingt wie ein Dutzend ratternder Nähmaschinen. Das funktioniere mit seinem kleinen 60-PS-Fendt Baujahr 1988, schone den Wiesenboden und brauche weniger Diesel, erklärt er. „Dafür fahre ich halt ein bisserl langsamer.“

Ein Doppelmessermähwerk schneidet Gras sanfter und gibt Insekten so bessere Überlebenschancen. © PETER KEES

Viele Ideen - ungewisse Zukunft: „Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten“

Einen Tag die Woche hilft der 48-Jährige zudem als Betriebshelfer bei einem befreundeten Bauern mit, erzählt er. So hat er einiges ins Laufen gebracht: Die Weidehaltung, Lohnarbeiten, Grünland, Wald und Brache. Auch die Umstellung auf Biobetrieb ist eine Option. Was davon künftig wie viel Raum einnimmt, wird die Zukunft zeigen.

Unterm Strich geht es ihm darum, den kleinen, heimischen Hof so zu erhalten, dass er und später einer seiner beiden Söhne eine Freude an dem Nebenerwerbsbetrieb haben. Und so, dass es auch irgendwie mit der Nachhaltigkeit hinhaut. Es gehe darum, „eine gute Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten zu finden“, erklärt Andreas Greithanner. „Das versuche ich besser hinzubekommen als in der Vergangenheit.“

