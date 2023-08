Auf der grünen Wiese: Ein Regierungsviertel für Bruck

Von: Josef Ametsbichler

Hinfällig: Für die vergangenes Jahr vorgestellte Planung für das neue Feuerwehr- und Bauhofgelände bei Pienzenau zeichnet sich ab, dass die Brucker auf der grünen Wiese bei Pienzenau größer planen dürften, als gedacht: Im Gespräch sind ein neues Rathaus und eine Mehrzweckhalle. Grafik: Gemeinde © Gemeinde Bruck

Im Brucker Gemeinderat ist eine Debatte um neues Rathaus und Mehrzwecksaal zusätzlich zu Feuerwehrhaus und Bauhof entbrannt.

Alxing/Pienzenau – Raus aufs Land – das ist der Schwäbl-Plan für Bruck. Auf die Gemeinde kommt zusätzlicher Platzbedarf für die Kinderbetreuung zu. Ab 2026 ist ein Ganztagsangebot bekanntlich Pflicht. Daher schlägt Bürgermeister Josef Schwäbl vor, den Alxinger Gebäudekomplex um Schule, Kindergarten, Feuerwehrhaus und Gemeindekanzlei komplett für Kinderbetreuung zu nutzen. Der Saal im 1. Stock der Gemeindekanzlei könne als reine Sporthalle vorwiegend für Kinder dienen.

Die Gemeindekanzlei soll dafür mit auf das geplante Feuerwehr-Bauhof-Wertstoffhof-Gelände am Waldrand südlich von Pienzenau umziehen – wo zudem im 1. Stock ein neuer Mehrzwecksaal etwa für Feuerwehr, politische und kulturelle Veranstaltungen und Gemeinderatssitzungen entstehen könnte. Im Gespräch sind zudem zwei Sozialwohnungen. Oder wie es CSU-Gemeinderat Robert Weinhart in jüngster Sitzung formulierte: „Lieber Erwachsene auslagern als Kinder.“

Widerstand kommt von „Wählergemeinschaft Einigkeit“

Womit Schwäbl offenbar nicht gerechnet hatte, war der Widerstand vonseiten der Gemeinderatsfraktion „Wählergemeinschaft Einigkeit“. Diese hatte schon im Mai einen kritischen Fragenkatalog zu den Plänen eingereicht. „Einigkeit“-Rat Michael Stürzer forderte eine Grundsatzdebatte und warf Schwäbl vor: „Wir sind von einem Extrem ins andere gerutscht.“ Wer so viele verschiedene Nutzungsarten in ein Gebäude auf der grünen Wiese packe, riskiere, dass sich diese in die Quere kommen – in diese Kerbe schlägt der Fragenkatalog. Etwa, was den Besuchsverkehr und die Feuerwehr angehe. Oder den Gewerbegebietscharakter, der sich mit standesamtlichen Trauungen beiße.

„Ich stehe hier nicht auf der Anklagebank“, sagt Brucks Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU). © sro

„Unglücklich“ nannte Stürzers Fraktionskollegin Theresia Heiler nicht nur den Plan, sondern auch das Vorgehen. Eins von Schwäbls zentralen Argumenten war bisher, dass der bisherige Gemeindesaal den Brandschutz-Anforderungen für Veranstaltungen nicht mehr genüge und dass ein Umbau viel zu teuer sei. Seit Dienstag ist aber der Einbau vernetzter Rauchmelder, einer breiteren Fluchttür und eines kindergerechten Geländers auf der Fluchttreppe beschlossen. „Die Situation hat sich wieder verändert“, so Heiler. Der Bau noch eines Veranstaltungssaals sei schlicht „Verschwendung“. Und wenn schon ein neues Rathaus, dann will die „Einigkeit“ einen separaten Bau.

Sohn springt Bürgermeister bei

„Ich stehe hier nicht auf der Anklagebank“, lautete Schwäbls Erstreplik auf die Kritik. „Ich habe nur einen Vorschlag gemacht.“ Dem Bürgermeister sprang dessen Sohn bei, ebenfalls für die CSU im Gemeinderat und beruflich Bautechniker. Er hat, auch um der Gemeinde Kosten zu sparen, die bisherigen Planungen für das Millionen-Vorhaben ausgearbeitet. Und argumentiert, dass durch die vorgeschriebenen Höhen ohnehin Raum in dem Neubau bei Pienzenau entstehe, den es zu nutzen gelte.

Trotz prekären Sitzplatzes zwischen zwei Josef Schwäbls brach es aus CSU-Rat Robert Weinhart heraus: „Warum holen wir uns keinen Architekten? Wir eiern hier schon wieder rum! Das ist für mich mehr als fragwürdig!“

Im Gespräch ist zudem immer noch der ohnehin notwendige Umbau des Komplexes im Alxinger Ortskern. Dort fehle es zudem an Parkplätzen, bemängelte Katharina Dengl (Einigkeit).

Angesichts der energischen Widerworte beendete Bürgermeister Schwäbl die beschlussloslose Diskussion mit dem Versprechen, „den nächsten Schritt zu gehen“ und sich mit einem Architekten in Verbindung zu setzen.

