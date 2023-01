Jugendlicher (16) aus Landkreis Ebersberg läuft übers Gleis und wird von Regionalzug erwischt

Von: Armin Rösl

Ein 16-Jähriger aus Bruck ist am Bahnhof Eching über die Gleise gelaufen und von einem Zug erwischt worden. © Bundespolizei

Mit schweren Verletzungen musste ein 16-Jähriger aus Bruck (Kreis Eberberg) notoperiert werden. Der Jugendliche war am Bahnhof Eching übers Gleis gelaufen, ein Regionalzug erwischte ihn.

Eching/Bruck - Ein 16-Jähriger aus Bruck im Landkreis Ebersberg ist am Freitagabend, gegen 18 Uhr, am Bahnhof Eching (Landkreis Freising) von einem Regionalzug erwischt worden. Wie die Bundespolizei meldet, hatte der Jugendliche zusammen mit einem 17-Jährigen aus Kirchseeon die Gleise nahe des Bahnhofs überquert. Die herannahende Regionalbahn erkannte er offensichtlich zu spät. Beim Verlassen der Gleise wurde der 16-Jährige vom durchfahrenden Zug am Fuß erfasst, teilt die Polizei mit.

Beim Hochsteigen auf den Bahnsteig erlitt er schwere Verletzungen an der Ferse und wurde durch einen Bundespolizisten, der sich auf dem Weg zum Dienst befand, erstversorgt. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus Freising, wo er notoperiert werden musste. Laut Polizeibericht erklärte der Lokführer des Regionalzugs RE4863 (München-Nürnberg), dass er die beiden Jugendlichen in Gleisnähe nicht bemerkt habe, weshalb er keine Schnellbremsung eingeleitet habe. Auch den Zusammenprall habe er nicht wahrgenommen, weshalb er den Regionalexpress zum Hauptbahnhof München weiterfuhr, berichtet die Polizei.

Bei dem 16-Jährigen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm war Drogenwerkzeug aus der Tasche gefallen, berichtet die Bundespolizei. Sie ermittelt gegen beide Jugendlichen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

