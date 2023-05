Kuhfladen als Biostarter im Brucker Moos

Von: Michael Seeholzer

Bei dem starken Regen hatten sich die Galloway-Rinder im nahen Wald in Deckung gebracht. Landwirt Sebastian Tristl lockt die Tiere mit Weizen- und Haferbruch für den. © Foto: Stefan Rossmann

Das Beweidungsprojekt im Brucker Moos ist gestartet: Galloway-Rinder sollen hier die Artenvielfalt zurückbringen.

Landkreis – An diesem verregneten Nachmittag waren mehr Vertreter von Behörden und Verbänden zugegen als Rindviecher. Warum das Beweidungsprojekt im Brucker Moos trotzdem eine große Sache ist, konnte die anwesende Regierungs-Vizepräsidentin Sabine Kahle-Sander einen Tag vorher dem Münchner Merkur entnehmen: Bayerns entwässerte Moorböden setzen jährlich 6,7 Millionen Tonnen Treibhausgase frei. Das sind acht Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen im Freistaat. Jetzt sollen 18 Galloways was dagegen tun.

Die wolligen Tiere nahmen die Aufmerksamkeit um sie gelassen und waren von Landwirt Sebastian Tristl nur mit zwei Eimern Weizen- und Haferbruch aus dem Wald zu locken – für ein Foto mit den Offiziellen, die derweil unter einem Pavillon Schutz suchten. Es regnete nämlich aus Kübeln. „Den Termin hat der Landrat festgelegt, gestern wäre es schönes Wetter gewesen“, wurde den nach und nach eintreffenden Personen auf dem Parkplatz vor den Herrmannsdorfer Landwerkstätten mitgeteilt, der als Sammelplatz diente.

Nicht alle bejubeln das Projekt im Brucker Moos

Der eigentliche Ort des Geschehens aber liegt etwa in zwei Kilometern Entfernung, wenn man durch Kleinrohrsdorf Richtung Brucker Moos geht. An einen Fußmarsch war bei dem Wetter jedoch nicht zu denken, dazu war das Schuhwerk der meisten ungeeignet. „Wir rotten uns mit den Autos zusammen“, schlug Friederike Paster vom Landratsamt vor.

Noch wird das Projekt im Brucker Moos nicht von allen bejubelt, weshalb Josef Rüegg, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands, darum bat, sich beim Transport auf wenige Fahrzeuge zu beschränken, um nicht den Unmut der Landwirtschaft auf sich zu lenken, beim Wenden in den nassen oder wiedervernässten Wiesen. „Wir wollen die Landwirte nicht zusätzlich verärgern.“ Schließlich soll der Moosboden wieder wachsen und dabei CO2 aufnehmen. Die anfängliche Skepsis allerdings, die dem Projekt entgegengebracht wurde, scheint einer neugierigen Haltung zu weichen. Immer mehr Bauern, die die Flächen früher bewirtschafteten, machen nämlich mit und stellen Flächen zur Verfügung. Hauptverantwortlich für die Haltung sind die Landwirtsfamilien Tristl und Garnreiter.

Beweidungsfläche soll noch ausgedehnt werden

Und weil mehr mitmachen, soll die Beweidungsfläche in den kommenden Jahren auch ausgeweitet werden. Derzeit grasen die 18 „Belted Galloways“, so heißen die wuscheligen Rinder mit dem charakteristischen weißen Bauchgürtel, auf einer Fläche von 22 Hektar. In zwei Jahren sollen ihnen dann schon 55 Hektar zur Verfügung stehen. „Wir werden wahrscheinlich noch eine zweite Herde aufbauen“, schaute Rüegg in die Zukunft. Für ihn ist das Brucker Moos in doppeltem Sinne eine Herzensangelegenheit. Hier sei er mit seiner ersten Freundin spazieren gegangen, erzählte er, und eine Herzensangelegenheit ist ihm das Moos auch als Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes geblieben, der hier Pflegemahden organisiert hat. Schließlich sollte das Moos nicht am Ende nur aus Sträuchern und Wald bestehen.

„Seit 1992 ist das Brucker Moos aufgenommen ins Landschaftspflegeprogramm“, erinnerte Landrat Robert Niedergesäß an die Anfänge. „Das Moos ist die zentrale Naturschutzfläche im Landkreis, und dafür sind wir mit dem Staatspreis ausgezeichnet worden.“ Aber wie es so ist, mit den Herzensangelegenheiten, man braucht dazu manchmal einen langen Atem. Das räumte auch Rüegg ein. Denn nach Jahren der Pflegemahd habe man leider feststellen müssen, dass diese Anstrengungen keinerlei Auswirkungen gehabt hätten auf die Biodiversität. Das sollen jetzt die Galloways ändern. Denn ihre Dunghaufen, die sie im Moos fleißig verteilen, sind ein wahrer Biostarter für jede Menge Insekten, die im Moos am Anfang einer Nahrungskette stehen. Wiesenbrüter sollen davon profitieren, ebenso wie zum Beispiel das Braunkehlchen, von dem Rüegg zu seiner eigenen Begeisterung aktuell bereits ein Brutpaar gesichtet hat, wie er erzählte. Die Art ist stark gefährdet.

Landwirte als „wichtige Partner“

„Moore sind ein kommendes und wichtiges Thema“, pflichtete Regierungs-Vizepräsidentin Kahle-Sander bei. Die Landwirte seien dabei „ein wichtiger Partner“, aber es müssten auch Wege gefunden werden, „dass sie von ihrem Grund und Boden weiter leben können“. Welchen Arten im Brucker Moos durch das Beweidungsprojekt neuer Lebensraum geschaffen werden soll, wird in einem Monitoring festgehalten, erläuterte Josef Erl von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts.

„Für das Moos ist das Wetter ein Segen“, freute sich Rüegg über den anhaltenden Dauerregen in diesem Frühjahr. Den Galloways ist das Wetter ziemlich egal. Wenn es ihnen zu garstig wird, ziehen sie sich einfach in die umliegenden Waldflächen zurück. Ausgewählt wurde die Rasse, weil sie von Natur aus hornlos ist und als besonders umgänglich gilt.

Den Beweis dafür konnten sich die Besucher des Eröffnungstermines selbst ansehen, weil Landwirt Tristl und seine Frau Christina keine Mühe hatten, mit zwei Eimern Getreidebruch die Mutterkühe mit ihren Kälbern und dem stattlichen Zuchtstier an den Zaun zu locken. Spaziergänger freilich sollten nicht zu zutraulich werden, denn der Zaun ist elektrisch geladen. Einfriedung samt Gesamtprojekt wurde gefördert aus Mitteln des Naturschutzfonds, informierte Erl die Besucher. „Das Ganze soll natürlich ein Kreislauf werden“, kündigte Rüegg an. „Das Produkt soll der menschlichen Ernährung dienen. Ziel ist es, dass sich das Projekt selbst trägt“, sagte er zur geplanten Vermarktung des Bio-Rindfleisches. Soweit ist es freilich derzeit noch nicht. Die Tiere sollen für den Winter einen Unterstand bekommen, samt Futterraufe und Fangeinrichtung. Dafür wird noch nach Zuschüssen und finanzieller Unterstützung gesucht.

