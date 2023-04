So kriminell ist der Landkreis Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler

Wo im Landkreis Ebersberg werden die meisten Straftaten begangen? Ein Blick in die Statistik gibt Auskunft. © Carsten Rehder/dpa

Wo im Landkreis Ebersberg werden die meisten Straftaten begangen? Ein Blick in die Statistik gibt Auskunft. Doch sollte man sich nicht täuschen lassen.

Landkreis – Mit die schlimmsten Menschen im Landkreis Ebersberg wohnen in der Gemeinde Moosach. Auf die Idee könnte man zumindest kommen, wenn man sich die Kriminalitätsrate der einzelnen Landkreisgemeinden ansieht – wo Moosach im Jahr 2020 mit 4131 Straftaten pro 100 000 Einwohnern den zweiten Platz im Pro-Kopf-Vergleich belegt.

Straftaten im Landkreis Ebersberg: Das sagt die Statistik für das Jahr 2022: © Grafik Münchner Merkur

Bürgermeister Michael Eisenschmid (CSU) braucht sich aber keine Vorwürfe zu machen, dass er nicht längst schon eine Bürgerwehr zusammengetrommelt hat. Wie so oft gibt es auch für diesen statistischen Ausreißer eine Erklärung.

Drogenrazzia bei Musikfestival in Moosach

Vergangenes Jahr hat die Polizei bei einem großen Musikfestival in der Gemeinde intensiv nach Drogen gefahndet, bestätigt Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius. 25 Mal seien seine Beamten fündig geworden – vereinzelt sei zudem noch ein Beifang abgefallen, wie ein Einhandmesser, das einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellte.

Das macht bei einer Gemeinde, die im festivallosen 2021 17 Straftaten verzeichnete, einen Anstieg der Kriminalitätsrate um satte 265 Prozent. – ohne dass die Bürger sich vor Angst in ihren Häusern verschanzen mussten. „In Moosach haben wir kein Sicherheitsproblem“, sagt der Polizeichef. Glück gehabt, Herr Bürgermeister.

Mehr Kriminalität in städtischen S-Bahn-Gebieten

Insgesamt ergibt der Blick auf die Ebersberger Straftaten-Landkarte ein Bild, wonach in städtischer geprägten Gemeinden mehr Kriminalität pro Kopf geschieht, als auf dem Land. Vaterstetten, die mit Abstand einwohnerstärkste Gemeinde im Landkreis weist auch die höchste Kriminalitätsrate auf. Die Erklärung dafür liefert Ulrich Milius anhand des Beispiels Kirchseeon, das im Gegensatz zu Vaterstetten in seinem Dienstbezirk liegt, aber wie die Großgemeinde zwei S-Bahn-Stationen besitzt.

Ein Bahnhof, das bedeutet mehr Fahrraddiebstähle, aber auch mehr Polizeipräsenz – und damit ein verstärktes Auftreten dessen, was die Polizei „Kontrolldelikte“ nennt, etwa wenn bei einer Personenkontrolle Drogen gefunden werden. Das passiert häufiger an der S-Bahn als am Dorfplatz. Und wo mehr Leute sind, trifft schlicht mehr aufeinander – Jugendliche aus dem Umland fahren nach Grafing zur Schule, nennt Milius ein Beispiel. Und kommen dort vielleicht gemeinsam eher auf dumme Ideen als daheim.

70 Prozent Aufklärungsquote in Kirchseeon

Statistisch bildet die Marktgemeinde Kirchseeon übrigens ebenfalls einen Ausreißer – mit über 70 Prozent Aufklärungsquote. Das liege an verstärkten Kontrollen einzelner Brennpunkte vergangenes Jahr, die mehr Straftaten, in der Regel verbunden mit Tätern, aufgebracht hätten, so Ebersbergs Dienststellenleiter.

Eigentlich ist eine hohe Aufklärungsquote ein Landphänomen. Kreisweit liegt sie laut Polizeistatistik bei 59,3 Prozent. Gemeinden wie Moosach, Pliening oder Bruck kommen jeweils auf um die 80 Prozent. Einerseits schwanken die Werte der geringen Deliktzahlen wegen stark und sind daher wenig aussagekräftig. So könne ein einzelner Täter, der mehrere Straftaten begangen hat, etwa das wiederholte Verbreiten von Kinderpornografie, die Statistik einer ganzen Gemeinde beeinflussen.

Andererseits ist der Trend laut dem Ebersberger Polizeichef mit der geringeren Anonymität auf dem Land begründbar. Wenn dort einer dem Anderen eins auf die Nase gibt, kennen sich die Beteiligten meist. Das muss in Poing oder Markt Schwaben nicht so sein. Und wo mehr Menschen anonymer zusammenleben, gebe es mehr Eigentumsdelikte wie Diebstähle, Einbrüche, so Milius – Straftaten, die meist schwieriger aufzuklären sind.

Unterm Strich sind die örtlichen Kriminalitätsraten also starken Schwankungen unterlaufen und nicht überzubewerten. Umso mehr gilt das für kleine Gemeinden. Moosachs Bürgermeister kann ein Lied davon singen.

