Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Bruck

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis Ebersberg mussten soeben zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Gemeinde Bruck ausrücken.

+++ Update +++

Wie die Ebersberger Polizei soeben bestätigte, steht in Baldharding in der Gemeinde Bruck ein zweistöckiges Gebäude in Vollbrand. Nähere Einzelheiten könnten dazu noch nicht mitgeteilt werden, hieß es aus der Inspektion.





+++Erstmeldung +++

Bruck

- Wie die Feuerwehr soeben bestätigte, sind zahlreiche Einsatzkräfte aus dem südlichen Landkreis zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Balharding in der Gemeinde Bruck alarmiert worden. Der Rauch der Brandstelle ist bis nach Steinhhöring zu sehen, berichten Augenzeugen.

Derzeit gibt es noch keine weiteren Informationen darüber, ob etwa Menschen oder Tiere bei dem Feuer gefährdet sind. Vorsorglich wurde auch das Technische Hilfswerk in Marsch gesetzt.

Laut Erstmeldung stehen eine Scheune und ein Stall in Flammen. Weitere Informationen gibt es noch nicht. Wir werden weiter berichten.