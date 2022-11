Das Brucker Moos bewegt: Buchvorstellung in Alxing

Von: Michael Seeholzer

Das Brucker Moos ist ein Naturjuwel im Landkreis. © Stefan Roßmann Ebersberg

Das Brucker Moos bewegt die Menschen. Viele auch dazu, sich im rammelvollen Gasthaus in Alxing zu einer besonderen Buchvorstellung einzufinden.

Bruck – Das Brucker Moos bewegt die Menschen. Viele gehen hier gerne spazieren. Nicht wenige Menschen nehmen regen Anteil an der Entwicklung dieses besonderen Landschaftsjuwels, das in Teilen noch landwirtschaftlich genutzt wird. Und das Thema bewog viele Besucher, sich im rammelvollen Gasthaus in Alxing zu einer besonderen Buchvorstellung einzufinden.

Das Buch trägt den Titel „Das Brucker Moos – Natur- und Kulturgeschichte“, hat 144 Seiten, ist reich bebildert und voller Informationen über einen geschichtsträchtigen Fleck Heimat im Landkreis Ebersberg. Eine ISBN-Nummer hat es nicht. Denn es darf nicht verkauft werden, weil es mit Fördermitteln aufgelegt wurde in einer Auflage von 3000 Stück. Aber der Landschaftspflegeverband, bei dem das Werk erhältlich ist, freut sich über eine Spende für jedes verteilte Exemplar, wie Geschäftsführer Josef Rüegg informierte. Er ist einer der vier Autoren, die zu dem Buch beigetragen haben. Neben ihm sind das Landschaftsarchitektin Tina Feuerbacher, der Geologe und Fischer Uwe Kerner und Heimatforscher Hans Huber aus Taglaching.

144 Seiten: vier Jahre Arbeit

Vier Jahre Arbeit stecken in den 144 reich bebilderten Seiten, berichtete Rüegg. Das Buch sei entstanden im Spannungsfeld zwischen „Kultivierung und Renaturierung“. Früher war das Moos ein saures Sumpfgebiet, über das sich die Menschen gerne Schauermärchen erzählten. Angeblich hausten hier Geister. Seine Existenz verdankt das Moor der jüngsten Eiszeit vor 20 000 Jahren, berichtete Kerner. Das Eis schmolz schließlich, es bildete sich ein flacher See. Der verlandete, und dabei entstanden die Moosflächen.

So unberührt, wie mancher vielleicht glauben mag, war das Moos aber nicht. Denn der Mensch begann schon vor 200 Jahren, Flächen für die Landwirtschaft urbar zu machen, berichtete Huber aus seinen Recherchen. Ein interessantes Detail lieferte Tina Feuerbacher in diesem Zusammenhang: Einige seltene Arten gibt es im Moos nur deswegen, eben weil der Mensch Flächen für seine Zwecke extensiv zu nutzen begann. Die sauren, extrem nährstoffarmen Böden sind Heimat für absolute Spezialisten. Unter anderem wachsen hier fleischfressende Pflanzen, berichtete Feuerbacher.

Früher gehörte das Moos zur Gemeinde

1840 wurde das Moos erstmals vermessen, erfährt man aus dem Buch. Einige der Landwirte, die ihren Grund „für die Existenz ihres Betriebes brauchen“, wie Brucks Bürgermeister Josef Schwäbl sagte, wurden durch Huber sanft an eine Tatsache erinnert: Das Moos war früher Allmende. Es gehörte keinem Einzelnen, sondern zur Gemeinde. Dort wurde das Vieh aller Bauern geweidet. In den Besitz kamen die Vorfahren der jetzigen Bewirtschafter durch ein Losverfahren. Das schmälert freilich nicht die Leistung, die die Bauern zur Ernährung der heimischen Bevölkerung erbrachten. Es gab nämlich immer wieder Hungersnöte. Die Arbeit war hart.

Sie schufen das Werk „Das Brucker Moos – Natur- und Kulturgeschichte“ (v.l.): Uwe Kemer, Josef Rüegg, Tina Feuerbacher und Hans Huber. © Stefan Rossmann

Huber berichtete davon, dass für die Pferde Holzschuhe angefertigt werden mussten, weil sie sonst im Morast versunken wären. Die Landwirte waren aber auch diejenigen, die dem Moos ein schlimmes Schicksal ersparten. Es gab Pläne, hier auf 1300 Tagwerk Grund etwa 17 Millionen Kubikmeter Torf abzubauen. 60 Millionen Mark hätte das eingebracht, berichtete Huber. Die Bevölkerung war dagegen.

Fischer betreiben enormen Aufwand

Auch unter Pfarrer Kaspar Wurfbaum, einem Brucker Priester mit seltsamen Ambitionen zum Feldgeistlichen in Kriegszeiten, wurde massiv ins Moos eingegriffen. Es sollte noch mehr Land urbar gemacht werden. Die Begradigung der Moosach und der Bau des Moosacher Hangkanals sind aus heutiger Sicht Umweltsünden ersten Ranges gewesen. Ein Rückbau in einen mäandernden Bachlauf scheitert bislang an den Grundstücksverhandlungen, sagte Rüegg. Die Fischer, die die Moosach bewirtschaften, betreiben einen enormen Aufwand, um diese Eingriffe in die Natur für die Lebewesen unter Wasser zu egalisieren, so Kerner.

Demnächst soll mit einem Beweidungsprojekt im Moos begonnen werden (wir berichteten). Ideal wäre eine Wiedervernässung von Moosflächen „bis eine Handbreit unter die Oberfläche“, sagte Rüegg. Die Besucherströme im Moos sollen dazu „kanalisiert“ werden. „Wir wollen aber keinen Schilderwald haben.“ Eines aber müsse dem Moos aber unbedingt erspart bleiben, so Bürgermeister Josef Schwäbl. Es müsse freigehalten werden „von jeglicher Bebauung“.

