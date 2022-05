„Bündnis für den Wald“ lädt ein: Friedenssuche im Forst

Von: Michael Acker

Stille Momente im Forst: Das „Bündnis für den Wald“ lädt zur Friedenswanderung ein. © Stefan Rossmann

Das „Bündnis für den Wald“, das gegen die geplanten Windkraftanlagen im Ebersberger Forst ist, veranstaltet eine Friedenswanderung am Sonntag, 22. Mai: Dabei geht es um weit mehr als die Energiewende.

Landkreis – Das „Bündnis für den Wald“ um den Markt Schwabener Ex-Bürgermeister Bernhard Winter lehnt den Forst als Standort für Windräder ab. In ihm haben sich Menschen zusammenfunden, die eigenen Angaben zufolge Befürworter der Windenergie sind, allerdings den Wald dafür nicht antasteten wollen.

Austausch beim gemeinsamen Wandern und Reden

Am Sonntag, 22. Mai, veranstaltet das Bündnis eine „Friedenswanderung“ zur Anzinger Sauschütt, wie Winter am Montag ankündigte. Ziel ist die Friedensbuche, die im Mai 1945 nach dem Ende des 2. Weltkriegs in Dankbarkeit für den Frieden vom damaligen Förster und Wirt der Anzinger Sauschütt, Ludwig Neissendorfer, gepflanzt worden war. „Beim gemeinsamen Wandern und Reden mit anderen in Austausch kommen über Frieden in der Welt, Frieden in unserem Landkreis, Frieden in Wald“ – das sei das Ziel der Veranstaltung, sagt Winter.

Bei der Friedenswanderung gehen ab 10 Uhr Menschen von zwei Richtungen aufeinander zu, einmal von Purfing im Westen, einmal von Anzing im Norden. Um 11 Uhr werden an der Friedensbuche Vize-Landrat Walter Brilmayer, Winter (Gedanken zum Frieden) und Forstamtsleiter Heinz Utschig („Wer ist der Wald?“ kurz sprechen. Die Blasmusik Forstinning und die Jagdhornbläser des Ebersberge Spielmannszugs umrahmen musikalisch.

Gastronomie für einen Tag in der Anzinger Sauschütt

An diesem Tag kehrt auch das gastronomische Leben an die Anzinger Sauschütt zurück: Die Markt Schwabener Brauerei Schweiger und der Wirt des Schweiger-Brauhauses sorgen für Getränke und eine kleine Bewirtung. ac

Anmeldung: Die Friedenswanderung ist für eine begrenzte Teilnehmerzahl genehmigt. Anmeldung unter winter.marktschwaben@t-online.de.

