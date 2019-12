Bürgermeisterwahl Pliening: Eva Strauss probiert‘s noch einmal

Die SPD Pliening hat nach 2014 noch einmal Eva Strauss als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Die 56-Jährige ist parteifrei. Jetzt sind‘s drei Kandidaten.

Pliening – Nun sind es drei: Neben Amtsinhaber Roland Frick (CSU) und Markus Uffinger (Initiative für Pliening) kandidiert auch Eva Strauss bei der Kommunalwahl 2020 für das Bürgermeisteramt. Die 56-jährige Betreuungsassistentin geht für die SPD ins Rennen – zum zweiten Mal nach 2014, als sie gegen Frick unterlag. Strauss ist seit elfeinhalb Jahren im Gemeinderat und Vorsitzende der SPD-Fraktion.

„Einmal ist Keinmal“, antwortet sie mit Lächeln und Augenzwinkern auf die Frage, warum sie erneut als Bürgermeisterkandidatin antritt. Der tatsächliche Grund sei: „Ich will mich um ein noch stärkeres Miteinander bemühen.“ Miteinander im Gemeinderat, Miteinander mit den Bürgern. Hier habe sich in den vergangenen Jahren zwar schon einiges getan, sagt sie, doch es sollte noch viel mehr werden. Parteiinteressen hätten in der Lokalpolitik nichts zu suchen, betont Eva Strauss. Sie sagt über sich selbst: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mir sowohl soziale als auch grüne Themen am Herzen liegen.“

In der öffentlichen Aufstellungsversammlung am Mittwochabend, zu der etwa 40 Besucher in den Landgasthof Forchhammer gekommen waren, wurde Strauss ebenso einstimmig nominiert wie die übrigen 13 Kandidatinnen und Kandidaten. „Unsere Liste ist zwar nicht voll, aber unheimlich toll“, sagt Ortsvorsitzende Dr. Bettina Marquis. Aufgrund der Größe des Plieninger Gemeinderates (20 Sitze plus Bürgermeister) kann jede Partei/Gruppierung maximal 20 Bewerber nennen.

Die SPD-Fraktion im aktuellen Gemeinderat Pliening hat fünf Mitglieder: Eva Strauss, Bettina Marquis sowie Kurt Strehlow, Martin Finger und Roland Ernst.

Die Kandidatenliste

1.-3. Eva Strauss

4.-6. Kurt Strehlow

7.-8. Dr. Bettina Marquis

9.-10. Martin Finger

11. Susanne Gall-Stöckl

12. Holger Baumann

13. Inge Nausch

14. Hubert Voßhage

15. Agnes Kamhuber

16. Michael Nausch

17. Kristina Widmann

18. Roland Ernst

19. Peter Stöckl

20. Franz Höcherl

