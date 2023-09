Bezirkstag: Bunter Haufen fristet Schattendasein

Von: Michael Acker

Teilen

Hier tagt das Plenum des Bezirkstags. Die meiste Arbeit wird aber in den elf Ausschüssen geleistet. © Bezirk Oberbayern

Zeitgleich mit dem Landtag wird am 8. Oktober auch der oberbayerische Bezirkstag neu gewählt. Das sind die Kandidaten aus dem Landkreis Ebersberg.

Landkreis – Er führt ein Schattendasein, viele Bürger wissen gar nicht, über was im Bezirkstag eigentlich entschieden wird. Unkenntnis und Desinteresse rühren auch daher, weil sich dieses Parlament vorrangig mit Themen befasst, die viele lieber ausblenden, solange sie nicht selbst betroffen sind, Themen wie Psychiatrie, Behinderung, Pflege im Alter. Nimmt man die Heimatpflege noch hinzu, sind das die wesentlichen Felder, die die Mitglieder der sieben bayerischen Bezirkstage beackern.

Zwei Frauen aus dem Landkreis derzeit im Bezirkstag

Am Sonntag, 8. Oktober, wird nicht nur ein neuer Landtag gewählt, auch über die bayerischen Bezirksräte wird abgestimmt. Im aktuellen Bezirkstag wird der Landkreis Ebersberg durch zwei Frauen repräsentiert: Susanne Linhart (CSU) aus Grafing und Ottilie Eberl (Grüne), ebenfalls aus Grafing. Erstere hört auf, Zweitere stellt sich wieder zur Wahl.

So läuft die Wahl: 180 Mandate werden für die sieben Bezirkstage vergeben, in jedem Bezirk werden genauso viele Bezirksräte gewählt wie Landtagsabgeordnete – in Oberbayern also 61. 31 Bezirksräte werden in den Stimmkreisen ermittelt, 30 im Wahlkreis. Alle 31 Stimmkreise ergeben zusammen den Wahlkreis. Der Wahlkreis entspricht dem Regierungsbezirk Oberbayern.

Erststimme für Direktkandidaten

Stimmkreisbewerber sind Direktkandidaten für einen bestimmten Stimmkreis. Sie werden mit der Erststimme gewählt. Die jeweiligen Bewerber mit den meisten Erststimmen erhalten das Mandat. Es reicht die einfache Mehrheit. Wahlkreisbewerber sind alle Kandidaten, die von den Parteien oder Wählergruppen in einem Wahlkreis aufgestellt wurden. Unter ihnen werden die 30 Sitze für den Wahlkreis Oberbayern verteilt.

Im Landkreis treten diese Direktkandidaten an:

Walentina Dahms (CSU), Geschäftsführerin, Kreis- und Gemeinderätin, Markt Schwaben.

Ottilie Eberl (Bündnis 90/Die Grünen), Erzieherin, Bezirksrätin, Grafing.

Dr. Bianca Dusi-Färber (Freie Wähler), Tierärztin, Vaterstetten.

Josef Robin (AfD), Messtechniker, Bezirksrat, Geisenfeld.

Maria Wirnitzer (SPD), Landschaftsarchitektin, 2. Bürgermeisterin, Vaterstetten.

André Schreiber (FDP), Volkswirt, Vaterstetten.

Michael Pleitner (Die Linke), Sozialpädagoge, Grafing.

Walter Schmidtke (Bayernpartei), Vetriebsingenieur, Stadtrat, Grafing.

Rosi Reindl (ÖDP), Apothekenhelferin, Glonn.

Constantin König (Die PARTEI), Servicetechniker, Grafing.

Stephan Schwolow (Tierschutzpartei), PR-Berater, Vaterstetten.

Harald Matzke (V-Partei3), Altenpfleger, München.

Alexandra Motschmann (dieBasis), Senior Projektleiterin, Gmund am Tegernsee.

Rudolf Einsiedler (Volt), Rentner, Ottenhofen.

Der Bezirkstag ist ein relativ „bunter Haufen“, denn er ist ein kommunales Gremium, für das die Fünf-Prozent-Hürde nicht gilt. Derzeit gehören dem Bezirkstag zehn Parteien an: CSU (26 Sitze), Grüne (18), Freie Wähler (10), SPD (8), AfD (6, wobei Robert Bock zur Bayernpartei wechselte), FDP (5), Linke (3), Bayernpartei (3), ÖDP (2), Tierschutzpartei (1). Die CSU hat, wie schon in der Wahlperiode 2013 bis 2018, keine absolute Mehrheit, und ist daher erneut eine Kooperation mit Freien Wählern und SPD eingegangen.

Ergebnisse wohl erst zwei Tage nach der Wahl

Die Ergebnisse der Bezirkstagswahl fallen in der Regel ähnlich aus wie bei der Landtagswahl. Wie sehr sich die Mehrheitsverhältnisse im „Sozialparlament“ dieses Mal ändern, wird wohl erst am Dienstag nach der Wahl feststehen. Die Auszählung der Landtagswahl hat Vorrang. Die Bezirkstage stehen auch hier im Schatten des großen Bruders im Maximilianeum.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg